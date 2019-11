Especial Draft NFL 2015 - Ataque

Nesta quinta-feira (30), direto do Auditorium Theatre em Chicago, Illinois, ocorre a edição 2015 do Draft da NFL. Assim como em todos os anos, o evento é aguardado por muitos por movimentar a offseason da liga, além de reservar inúmeras surpresas para os apaixonados pelo esporte.

Entrando no clima do evento, a equipe VAVEL Brasil preparou textos especiais sobre o recrutamento de jogadores universitários para a liga. Foram destacados um total de 20 jogadores que poderão se tornar peças essenciais para suas futuras franquias.

Confira os dez principais prospects de ataque que poderão sair ainda nas escolhas iniciais do recrutamento:

Na principal posição do futebol americano, dois jogadores chamam a atenção e são cotados como primeira escolha geral: Jameis Winston e Marcus Mariota. O primeiro, vindo de Florida State, teve um temporada impressionante em 2013, passando para 4.057 jardas, 40 touchdowns e apenas dez interceptações. Como consequência, Winston recebeu o Troféu Heisman, prêmio dado ao melhor jogador universitário, além de ter conquistado o título nacional.

Já em 2014, o QB caiu de rendimento e quase dobrou o número de interceptações lançadas, chegando a 18. Mesmo assim, Winston coleciona 26 vitórias e apenas uma derrota em toda sua carreira universitária.

O quarterback é apontado como a primeira escolha do draft deste ano, que pertence ao Tampa Bay Buccaneers. Entre suas principais qualidades estão seu passe preciso, conforto no pocket, compreensão de jogo, atleticismo e confiança. Já no lado contrário da balança, pesam seu estilo arriscado de jogo, que pode render turnovers e seu questionável comportamente extra-campo.

Mariota, vindo de Oregon, briga diretamente com Winston pela posição de melhor QB da classe. O jogador construiu uma incrível carreira pelo Oregon Ducks, lançando para 10.796 jardas, 105 TD's, 14 interceptações, além de se apresentar como um atleta versátil, quando correu para 2.237 jardas e 29 TD's.

Em três anos de universidade, Mariota acumulou 36 vitórias e apenas cinco derrotas. Foi eleito o melhor jogador universitário da última temporada, mas ao contrário de Jameis, não conquistou o título nacional.

As dúvidas em torno de seu futuro na NFL devem-se ao esquema de ataque da sua antiga universidade, pouco utilizado entre os profissionais, gerando desconfiança quanto a adaptação do atleta a outros esquemas de jogo; e a sua leitura de jogo: muitas vezes ao não encontrar nenhum recebedor livre em sua primeira checagem, o jogador apenas abaixa a cabeça e opta por correr.

A seu favor, Mariota é dono de um incrível atleticismo para a posição, protege muito bem a bola, evitando turnovers e está desenvolvendo um senso de liderança, essencial para um bom desempenho na liga.

O destino de Marcus ainda é tratado como incerto, vários times demonstraram interesse e tem motivos para selecionar o jogador, entre eles estão Buccaneers, Tennessee Titans, New York Jets, Philadelphia Eagles (onde se reuniria com seu ex-treinador de tempos universitários, Chip Kelly), Cleveland Browns e até o San Diego Chargers.

Para os times interessados em melhorar seu jogo corrido, a classe de 2015 é a ideal, com vários jogadores de qualidade na posição de running back. Os dois principais jogadores da posição são Todd Gurley, de Georgia e Melvin Gordon, de Wisconsin.

Gurley jogou três temporadas pelos Bulldogs e acumula 3.285 jardas corridas para 36 TD's. É uma rara e incrível combinação de velocidade com força, e se mostra muito difícil de derrubar, ganhando comparações até com Marshawn Lynch. Sabe proteger a bola, sofrendo apenas três fumbles em 510 corridas.

Uma das principais preocupações com Todd é a sua saúde: em 2013 ele perdeu três jogos por uma lesão no tornozelo, e na última temporada rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, gerando dúvidas sobre sua recuperação e futuro na NFL.

A princípio, o San Diego Chargers seria o principail interessado no talento do jogador, que ainda deve estar disponível na 17° escolha da primeira rodada.

O Houston Texans pode surpreender e selecionar o jogador uma escolha antes, deixando seu jogo corrido que já conta com Arian Foster ainda mais perigoso.

Gordon por sua vez, possue números melhores na carreira universitária: após quatro anos nos Badgers, coleciona 4.915 jardas corridas e 45 touchdowns.

Em sua última temporada alcançou a incrível marca de 2.587 jardas corridas, segunda maior marca em uma temporada, ficando atrás apenas do lendário Barry Sanders, que correu para 2.628 jardas em 1988.

Melvin tem uma média excelente de 7.8 jardas por corrida, comprovando sua agilidade e velocidade. Explosivo, consegue abrir espaço entre os defensores e emplacar grandes corridas.

O jogador tem dificuldades em manter a bola em segurança, sofrendo 12 fumbles em toda sua carreira, sendo sete na última temporada.

Gordon deve ser selecionado no final do primeiro round, tendo Arizona Cardinals, Baltimores Ravens, Dallas Cowboys e Detroit Lions como principais interessados.

Depois de 2014 se provar uma excelente classe de wide receivers, é a vez de 2015 repetir a dose. Com vários jogadores de qualidade disponíveis em praticamente todas as rodadas, são os dois mais preparados para a liga que brigam pelo posto de melhor da posição: Kevin White de West Virginia, e Amari Cooper de Alabama.

Cooper jogou por três temporadas nos Crimson Tide, totalizando 228 recepções para 3.463 jardas e 31 TD's . Chegou a ser campeão universitário em 2012 e recebeu o prêmio de melhor WR universitário da temporada passada, após anotar 124 recepções, 1.727 jardas e 16 touchdowns.

Amari corre suas rotas com presição, mesmo em alta velocidade, além de não ter medo de impacto e conseguir recepções no meio do campo. Quando está bem marcado, não se contenta e busca a separação para se torna um alvo válido para seu quarterback.

Mesmo aparecendo bem em jogos importantes, Cooper eventualmente perde algumas recepções, derrubando 13 passes em suas duas últimas temporadas. Apesar desta dificuldade, o jogador se mostrou como o recebedor mais preparado para jogar na NFL.

Após apenas duas temporadas nos Mountaineers, Kevin White surgiu como uma força na posição durante o último ano, com 109 recepções para 1.447 jardas e dez touchdowns.

Se destaca pelo incrível vigor físico, conseguindo grandes perfomances em praticamentes todos exercícios do Combine deste ano, principalmente com seu tempo de 4,35s na corrida de 40 jardas e com as incríveis 23 repetições no bench press, mostrando muita força para um wide receiver.

White tem 1.91m de altura, sendo seis centímetros mais alto que Cooper. Essa altura, aliada a uma grande impulsão, ajudam Kevin a tomar a bola dos defensores e realizar grandes recepções.

Os dois jogadores devem estar entre os primeiros 10 selecionados no recrutamento, já que Oakland Raiders e Chicago Bears, que possuem a quarta e sétima escolha, respectivamente, estão em busca de um recebedor de elite.

A tendência é que White se torne o principal WR de Derek Carr e que Cooper vá para Chicago formar uma das melhores duplas de recebedores da liga com Alshon Jeffery, mas não seria nenhuma surpresa se essas escolhas fossem invertidas.

Na posição de tight end, o melhor jogador é Maxx Williams, que defendeu Minnesota por duas temporadas, somando 61 recepções para 986 jardas e 13 TD's.

Williams tem 1,95 de altura, sendo um ótimo alvo na redzone e também fora dela, conseguindo jardas depois da recepção e criando grandes jogadas. Mostra um bom potencial como bloqueador, mas precisa ganhar massa muscular para obter maior sucesso na NFL.

Mesmo com a grande importância da posição para um bom ataque, o TE deve ser selecionado apenas na segunda rodada. O Atlanta Falcons é o principal candidato a escolher Williams, mas Cleveland Browns e Baltimore Ravens também tem necessidade de jogadores na posição.

Muitas equipes precisam melhorar a proteção de seu ataque, e neste draft, vários jogadores de linha ofensiva devem ser selecionados na primeira rodada.

Apesar de jogar na universidade de Iowa como left tackle, Brandon Scherff deve se profissionalizar jogando na posição de guard.

Dono de uma grande força e atleticismo, funciona muito bem no jogo corrido, além de ser um jogador persistente e determinado em campo.

O jogador pode ter dificuldades em enfrentar defensores mais rápidos, e seus braços curtos podem ser um problema caso seja testado como LT, além de precisar melhorar sua proteção para o passe.

Scherff deve sair nas 15 primeiras esolhas do draft. Os principais candidatos para selecionar o atleta são o New York Giants e o St. Louis Rams, que possuem a nona e a décima escolha, respectivamente.

O offensive tackle Ereck Flowers de Miami se destacou no Combine, com 37 repetições no bench press, melhor marca do dia.

Além de sua força, atleticismo e pouco mais de 2 metros de altura, Flowers se mostra muito promissor auxiliando o jogo corrido.

Precisa trabalhar sua proteção para o passe e equilíbrio, principalmente conta defensores de menor estatura.

San Diego Chargers e Cleveland Browns podem buscar o jogador no recrutamento, visando um melhor desempenho ofensivo em um futuro próximo.

O OT La'el Collins de LSU está bem acostumado com um esquema ofensivo profissional, isto é um ponto positivo principalmente se tratando de proteção ao passe.

O jogador usa bem sua envergadura e gosta de intimidar os oponentes, não perdendo a oportunidade de jogá-los no chão.

Apresenta alguma qualidade bloqueando para o jogo corrido, precisando evoluir principalmente seu equilíbrio nessa situação. O tackle possui algumas dificuldades quanto a posicionar sua mãos no snap, as deixando muito baixas.

Os principais candidatos para recrutar Collins devem ser Indianapolis Colts e Cleveland Browns.

Vários outros jogadores de linha ofensiva também podem ser selecionados ainda na primeira rodada, dentre eles: Andrus Peat de Stanford, T.J. Clemmings de Pittsburgh, D.J. Humphries de Florida e Cedric Ogbuehi de Texas A&M.