Especial Draft NFL 2015 - Defesa

Ocorre nesta quinta-feira (30), a edição 2015 do Draft da NFL. Com isso, a equipe VAVEL Brasil realiza uma série de textos especiais a fim de deixar o leitor por dentro do que pode acontecer no evento.

A melhor maneira de acompanhar o espetáculo é conhecer um pouco dos jogadores que serão os protagonistas. Confira, neste especial, os melhores jogadores defensivos que estarão disponíveis no recrutamento.

Praticamente dominada pelos jogadores de pressão da defesa, esses são os atletas que provavelmente sairão nas primeiras escolhas:

Considerado o melhor jogador defensivo e melhor prospect do draft segundo a própria NFL, Leonard Williams, defensive tackle e defensive end de USC é um defensor polivalente na linha. 218 tackles, 36,5 atrás da linha de scrimmage e 21 sacks, tudo isso enquanto atuava na linha defensiva.

Cotado para sair nas primeiras rodadas, Williams deverá parar no Oakland Raiders, que teve a pior marca de sacks da temporada passada. E fazer parte da defesa em reconstrução de Oakland pode ser um responsabilidade e tanto para Leonard, que deve dar conta do recado.

Vindo de Clemson, Vic Beasley cresceu na lista de melhores jogadores defensivos durante o Combine, que ocorreu em fevereiro. O linebacker era só mais um dos talentosos jogadores da posição da classe.

Porém, durante a semana de treinos específicos em que a liga convida jogadores elegíveis ao recrutamento para realizar, Vic chamou a atenção e agora está no topo das possíveis escolhas.

Beasley pode ser selecionado pelo Washington Redskins. O time precisa colocar pressão no pocket adversário e a melhor opção parece estar no jogador.

Considerado pelos especialistas um pass rusher de elite, o defensive end/outisde linebacker Alvin Dupree, de Kentucky, também é um dos universitários que podem sair nas primeiras rodadas. Obtem vários espaços, é um grande jogador e atleta.

Por ter estudado em uma universidade tradicional no basquete universitário, Alvin acaba sendo olhado com desconfiança por alguns fãs da liga. Porém mesmo vindo de um local sem tradição no esporte, Dupree tem 247 tackles totais, 37 atrás da linha de scrimmage e 23 sacks, além de uma interceptação retornada para touchdown.

Números expressivos que chamaram a atenção do Jacksonville Jaguars, que detém a terceira escolha geral e precisa melhorar a parte defensiva, principalmente na pressão ao quarterback. Com apenas San'Derrick Marks de pass rusher, a escolha é por necessidade e talvez, pelo melhor jogador disponível.

Mesmo com diversos problemas extra campo que acabam ofuscando o bom desempenho do atleta, Randy Gregory, OLB de Nebraska, deve sair nas dez primeiras escolhas. Tudo isso se deve aos seus números no college: 120 tackles, 25 atrás da linha de scrimmage e 17,5 sacks, além de duas interceptações e um touchdown.

Deve ser selecionado pelo Chicago Bears ou pelo New York Jets que detém a escolha anterior, porém a franquia novaiorquina deverá ir atrás de um quarterback, principal necessidade da equipe. Logo, buscando aumentar o nível da defesa, os Bears buscarão o atleta, que é um pass rusher de qualidade.

Considerado por especialistas o melhor middle linebacker do recrutamento, Eric Kendricks de UCLA se sobressai na classe de jogadores da posição. Se destacou na universidade com 480 tackles, dez sacks, cinco interceptações, três fumbles forçados, três recuperados e dois touchdowns.

Deve ser selecionado pelo San Francisco 49ers, após a franquia ter perdido Chris Borland e Patrick Willis, aposentados, nada mais certo do que buscar um jogador para cumprir o papel de principal jogador defensivo do elenco.

Mesmo sendo um jogador comum, Shane Ray, de Missouri é um defensive end excepcional na pressão ao quarterback, possue um ótimo trabalho com as mãoes, além de ser bem veloz.

Vindo da mesma universidade de Michael Sam e Sheldon Richardson, Ray tem números semelhantes aos de Sam, porém é mais preparado para a NFL devido a seu tamanho e força.

Deve ser escolhido pelo Atlanta Falcons, franquia que enfrenta problemas sérios na linha defensiva. Um pass rusher habilidoso como Ray cairia bem no esquema defensivo de Dan Quinn, novo técnico da equipe.

Com números modestos mas consistentes, Dante Fowler Jr., OLB de Florida, é considerado por muitos um atleta superestimado na posição. A classe é boa e Dante está especulado para sair no final do primeiro round, muito devido a sua ascenção no último ano na universidade.

O LB teve 60 tackles e 8.5 sacks em seus anos atuando pelos Gators, além de quinze tackles para perda de jardas dos adversários.

Fowler deve sair na escolha de número treze para o New Orleans Saints. A franquia no momento conta apenas com Junior Gallete de nome de peso, e a presença de Fowler Jr pode ajudar e muito na pressão ao quarterback adversário durante as partidas.

Mesmo sendo um jogador considerado superestimado para muitos fãs do esporte, Trae Waynes, cornerback de Michigan State não pode ser deixado de lado. Waynes obteve 101 tackles, 71 deles sozinho, além de seis interceptações.

Deve ser selecionado pelo Miami Dolphins, que tenta melhorar uma secundária instável após a saída de Cortland Finnegan. Com a ajuda de Brent Grimes, Waynes pode se desenvolver com segurança e ser importante para a estabilidade na posição da franquia da Flórida.

Um ótimo defensive tackle, com diversas qualidades. Esse é Danny Shelton, que em quatro anos atuando por Washington conseguiu 208 tackles e 11,5 sacks. Bons números para um jogador de sua posição, o que justifica a possiblidade de ser escolhido no início do recrutamento.

Provavelmente será selecionado pelo Cleveland Browns que também passa por reconstrução e precisa de um DT grande e forte para cuidar do setor defensivo.

Denzel Perryman, ILB de Miami pode sair nas primeiras rodadas devido à fraca classe de jogadores da posição. Para muitos, Perryman já foi considerado o melhor linebacker universitário, devido aos seus números.

Mesmo não tendo o tamanho ideal, Denzel é um ótimo hard hitter e ainda liderou a NCAA em 2012 nas estatísticas de interceptações.

Cotado para o Indianapolis Colts, Perryman deve parar em Indiana devido ao fraco front seven da franquia, e com a chegada de Denzel, as coisas podem melhorar para o setor dos Colts, levando dor de cabeça aos quarterbacks adversários.