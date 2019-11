Resultados Draft NFL 2015

E com essa escolha do Patriots, termina o 1º round do Draft 2015 da National Football League. Obrigado a todos que acompanharam o evento com a VAVEL e até a próxima!

O Patriots selecionou o defensive tackle Malcom Brown (Texas)

E vamos para a última escolha da noite com o campeão do Super Bowl XLIX New England Patriots

Anthony Liderou a equipe em tackles com 90 e forçou dois fumbles, alem de fazer uma interceptação na Universidade

O Saints selecionou o inside linebacker Stephone Anthony (Clemson)

O New Orleans Saints vai fazer a penúltima escolha desta noite

Em 2014, Randall foi selecionado para a primeira equipe All-Pac-12, terminando com 106 tackles. Teve um retorno de interceptação para touchdown em cada uma das duas temporadas que jogou no estado do Arizona

O Packers seleciona o free safety Damarious Randall (Arizona State)

Green Bay Packers com a 30ª escolha do Draft 2015 ja está no relógio

O Colts seleciona o wide receiver Phillip Dorsett (Miami)

Indianapolis Colts, que perdeu a final de conferência da AFC, vai fazer a 29ª escolha do 1º round

A franquia de Detroit selecionou o center Laken Tomlinson (Duke)

Detroit Lions no relógio

O final do 1º Round está se aproximando, 27 escolhas ja foram, só faltam mais 5

O Cowboys seleciona o cornerback Byron Jones (Connecticut)

Dallas Cowboys tem a 27ª escolha da rodada agora

O Ravens seleciona o wide receiver Breshad Permian (Central Flórida)

Baltimore Raves vai fazer sua escolha agora

Em 2014 , Thompson foi o vencedor da quinta edição do Prêmio Paul Hornung, dado ao jogador mais versátil do país. Marcou seis touchdowns em 2014, dois como um running back e quatro na defesa (um retorno depois de um interceptação e três retornos de fumble)

O Phanthers seleciona o linebacker Shaq Thompson (Washington)

Carolina Panthers no relógio

O Cardinals seleciona o offensive tackle D.J. Humphries (Flórida)

Arizona Cardinals no relógio

Como um júnior em 2014, Ray foi nomeado SEC Defensiva Jogador do Ano ao ganhar o consenso da primeira equipe All-America, depois de liderar a SEC em sacks e tackles para a perda

O Broncos seleciona o defensive end Shane Ray (Missouri)

Denver Broncos com a 23ª escolha no relógio

A segunda troca acontece no evento 2015, o Broncos envia o center Manny Ramirez, 28ª escolha do draft, uma escolha de 5º round desse ano e uma escolha de 2016 para o Lions que aceita o acordo

Detroit Lions com a 23ª escolha esta agora no relógio

O Steelers seleciona o outside linebacker Bud Durpree (Kentucky)

Pittsburgh Steelers, eliminado no Wild Card, vai fazer sua escolha agora

O Bengals seleciona o offensive tackle Cedric Ogbuehi

Cincinnati Bengals, que foi eliminado Wild Card, tem a próxima escolha

A seguir serão as escolhas dos times que estiveram nos playoffs da temporada passada

Agholor em 2014 foi selecionado para a terceira equipe All-American e primeira equipe All- Pac -12, liderando o time em recepções e jardas

O Eagles escolhe o wide receiver Nelson Agholor (USC)

Philadelphia Eagles com a 20ª escolha do 1º round

O Browns seleciona o center Cameron Erving (Flórida State)

Cleveland Browns com a sua segunda escolha no 1º Round do Draft 2015

O Chiefs seleciona o cornerback Marcus Peters (Washington)

Com a 18ª escolha, Kansas City Chiefs no relógio

O atleta começou todos os 13 jogos que jogou em 2014 durante a temporada, registrando 46 tackles

O 49ers escolhe o defensive tackle Arik Armstead (Oregon)

San Francisco 49ers no relógio

O jogador começou todos os 12 jogos do ano passado, terminando a temporada com 44 tackles, incluindo 3,5 por perda

O Texans seleciona o cornerback Kevin Johson (Wake Forest)

Houston Texans tem a escolha agora

Em 2014, o jogador se tornou o segundo maior running back com jardas percorridas na universidade, 2,587 jardas no total

O Chargers seleciona o running back Melvin Gordon (Wisconsin)

San Diego Chargers no relógio

Com essa troca o 49ers ganhou uma esolha de 4º roudn desse ano e uma escolha de 5º round em 2016 do Chargers além da 17ª escolha

Surgiu uma troca no Draft 2015, o 49ers trocou a sua escolha com o Chargers

Parker perdeu os primeiros sete jogos de sua temporada sénior com uma lesão no pé, em seguida, pegou 43 passes para 855 jardas e cinco touchdowns nos seis jogos finais

Com a 14ª escolha, o Dolphins seleciona o wide receiver DeVante Parker (Louisville)

No relógio agora o Miami Dolphins

O pai de Andrus Peat, Todd Peat, jogou seis temporadas na NFL e defendeu o Louis e o Cardinals entre os anos de 1987 a 1993

Em 2014 como um júnior , Peat foi votado par a egunda equipe All-American. Ele era um semifinalista do Outland Trophy em 2014 e começou os 27 jogos finais de sua carreira na Universidade de Stanford

O Saints seleciona o offensive tackle Andrus Peat (Stanford)

O Cleveland Browns tem mais uma escolha nessa 1ª rodada do Draft 2015, devido a uma negociação com o Buffalo Bills

New Orleans Saints tem a escolha agora

Danny Shelton teve recuperação de cinco fumbles e 16 tackles para a perda em 2014

O defensive tackle Danny Shelton (Washington) é a 1ª escolha do Browns

Agora é a vez do Cleveland Browns

Como um júnior em 2014, tinha três interceptações, terminou em sexto lugar na equipe com 46 tackles

Com a 11ª escolha, o Vikings seleciona o cornerback Trae Waynes

Minesota Vikings com a escolha

Em 2014, o jogador começou os primeiros cinco jogos antes de ser suspenso por quatro jogos por violar as regras da NCAA, correu para 198 jardas e três touchdowns contra Clemson no seu jogo de volta

O Rams eleicoes o running back Todd Gurley (Georgia)

Saint Louis Rams com a escolha nesse exato momento

Como um júnior em 2014, o atleta começou como titular em todos os jogos e foi selecionado para a segunda equipe All- ACC

Com a 9ª escolha, o New York Giants escolhe o jogador Ereck Flowers (Miami)

New York Giants com a escolha agora

Durante seus quatro anos na Clemson, totalizou 52,5 tackles para a perda, sete fumbles forçados, dois fumbles recuperados e dois touchdowns em 1421 snaps nos seus 48 jogos, sendo 25 como titular.

O outside linebacker Vic Beasley (Clemson) é o jogador escolhido do Falcons

Agora é a vez do Atlanta Falcons fazer sua escolha

O jogador possui uma temporada sênior espetacular com 109 recepções e 1.447 jardas de recepção, terminando em terceiro e sexto, respectivamente, no país em 2014.

A franquia de Chicago seleciona o wide receiver Kevin White (West Virginia)

Chicago Bears vai realizar a 7ª escolha da noite

Durante a temporada de 2014, Leonard Williams teve 80 tackles, 9,5 tackles para a perda, sete sacks, uma interceptação e forçou três fumbles

O Jets escolhe o defensive end Leonard Williams (USC) como seu primeiro rookie da temporada

O New York Jets tem a escolha agora

O jogador foi votado para participar da primeira equipe All-Big Ten, foi nomeado um Chefe da Equipe Permanente e MVP durante o banquete de premiação de Iowa

Com a quinta escolha, a franquia de Washington seleciona o jogador Brandon Scherff (lowa)

É a vez do Washington Redskins fazer sua escolha

O atleta jogou em 40 partidas, começando 30 jogos como titular, durante seus três anos em Alabama e converteu 31 recepções em touchdowns

Oakland Raiders seleciona o wide receiver Amari Cooper (Alabama)

No relógio agora, Oakland Raiders

Dante Fowler Jr. Jogou em 37 jogos na carreira, 25 partidas como titular, teve cinco fumbles forçados e 34 tackles para a perda

Com a terceira escolha, Jacksonville Jaguars seleciona o defensive end Dante Fowler Jr. (Flórida)

Quem está no relógio agora é o Jacksonville Jaguars

Marcus Mariota em 41 jogos começando como titular, correu para 15 touchdowns e passou para 105, contra apenas 14 interceptações

Tennessee Titans não faz nenhuma troca e seleciona o quarterback Marcus Mariota (Oregon)

Tennessee Titans já esta no relógio!

Desde 1964, Jameis Winston foi o único quarteback na faculdade a ganhar suas primeiras 26 partidas. O atleta anotou 65 touchdowns em 27 jogos na carreira

Com a primeira escolha, o Tampa Bay Buccaneers seleciona o quarterback Jameis Winston (Flórida)

Lembrando que cada franquia tem 10 minutos para escolher o jogador

Tampa Bay Buccaneers ja esta no relógio

Roger Goodell no palco do Draft 2015 dando início ao evento

Começou o Draft 2015 da National Football League!

Cinco minutos para o início do evento!

O quarterback Marcus Mariota vai acompanhar o Draft no Havaí com sua família

Faltam 30 minutos para o início da Cerimônia!

Advinha quem chegou ao evento? o defensive tackle Danny Shelton (Washington)

Os bonés das franquias ja estão preparados, quem será que vai usar o do seu time?

Falta exatamente 1 hora para o Draft 2015, segura a emoção torcedor!

A organização do evento acaba de abrir as portas do Auditorium Theater e os fãs do esporte começam a entrar para acompanhar o evento

O defensive end Shane Ray, que foi denuciado por porte de marconha na segunda-feira (28),também ja marcou presença no tapete dourado

Vocês sabem o que é a Green Room? é a sala onde os jogadores esperam ate ser selecionados pelas franquias

O cornerback Kevin Johnson ja se encontra no Auditorium Theater

Quem também ja esta no evento é o defensive end Bud Durpree

O quarterback Jameis Winston esta realizando uma festa em sua casa, lembrando que o jogador deverá ser a primeira escolha do Draft e não vai comparecer ao evento

Acaba de chegar no tapete dourado do Auditorium Theater o LB Dante Fowler Jr. (Flórida)

Curiosidade, apenas quatro times nunca tiveram a primeira escolha no Draft: Ravens, Broncos, Jaguars e Seahawks

La'el Collins, offensive tackle de LSU estava cotado para sair nas primeiras rodadas do primeiro dia do recrutamento. Porém, o atleta é suspeito de homicídio de sua ex-namorada. Mesmo se provando ao contrário, o jogador deve cair inúmeras posições apenas devido ao fato de ele estar envolvido no crime, causando dúvidas e preocupações para os donos de todas as franquias da NFL

Além dos oito especiais por divisão, preparamos também dois textos relatando os vinte principais atletas que deverão sair nas primeiras rodadas do recrutamento, separados em dois guias, um de jogadores de ataque e outro de defesa; confira: ESPECIAL DEFESA E ESPECIAL ATAQUE

Confira também os guias relacionados às quatro divisões da Conferência Americana (NFC):

- NFC Sul

- NFC Norte

- NFC Leste

- NFC Oeste

Os especiais realizados por divisão levam em conta o que cada franquia necessita e deve buscar no draft para aumentar o nível técnico de seu elenco; confira os guias da Conferência Americana (AFC):

- AFC Sul

- AFC Norte

- AFC Leste

- AFC Oeste

Você acompanhou durante a última semana os especiais realizados pela equipe VAVEL Brasil para auxiliar os apaixonados pelo esporte a se adentrarem mais no recrutamento

Durante o último mês de março, Jameis Winston, provável primeira escolha geral do recrutamento, anunciou que não deverá estar presente em Chicago para o evento. O jogador alegou que prefere passar o dia com sua família, principalmente com sua avó, além de amigos em Alabama

FIQUE DE OLHO: Leonard Williams, DEFENSIVE END de USC: Um dos melhores prospectos do Draft 2015, Leonard Williams é um jogador extremamente talentoso, com um ótimo comprimento e uma capacidade atlética acima do nível da liga. O jogador possui 80 tackles, 9.5 tackles para perda de jardas, 7 sacks, 1 interceptação e 3 fumbles forçados. Com esses números, o atleta foi eleito o melhor jogador da universidade e o melhor jogador da linha defensiva de 2014 na NCAA. O defensive end pode pintar no Redskins ou no Titans caso a franquia não opte por Marcus Mariota na sua primeira escolha.

FIQUE DE OLHO: Jameis Winston, QUARTERBACK de Florida State: Apesar de ter perdido o duelo para Marcus Mariota no Rose Bowl, Jameis Winston deverá ser a primeira escolha do Draft 2015. O quarterback poderá jogar na franquia de Tampa Bay, já que o Buccaneers possui a primeira escolha no evento. Winston possui uma ótima mobilidade e uma fantástica habilidade de antecipar as jogadas para fazer passes precisos para seus companheiros de equipe. O que pode prejudicar o jogador são os seus problemas fora de campo, longe de ser um santo, Jameis Winston tem um histórico de condutas repudiadas pela sociedade, como crime de estupro, roubo e porte ilegal de arma.

A título de curiosidade, no Draft da NFL existe uma expressão chamado de “Mr. Irrelevant”, atribuído ao último jogador escolhido no evento, que nesse ano, fica a cargo do Arizona Cardinals com a escolha de número 256 do 7º round.

A ordem de escolhas do Draft é definida de acordo com a colocação da franquia na temporada passada. O Tampa Bay Buccaneers foi o pior time na liga no ano passado e assim, terá o privilégio de ser a primeira equipe a escolher um jogador universitário, por outro lado, o campeão do Super Bowl XLIX, New England Patriots, é a ultima equipe de escolha no round.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Chegou o dia mais esperado pelos fãs do futebol americano na offseason. Às 21h (horário de Brasília), terá início a edição 2015 do Draft da NFL, no Auditorium Theater em Chicago. Esse será o 80º evento anual da liga para recrutamentos de novos jogadores universitários.