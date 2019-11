Resultado Mayweather - Pacquiao Luta do Século 2015

Esperamos vocês na próxima transmissão em tempo real da VAVEL Brasil. Muito obrigado à todos e até a próxima!

Vamos ficando por aqui, agradecendo sua presença. Hoje, a VAVEL Brasil transmitiu em mais um tempo real , a vitória de Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao, em decisão unânime dos juízes, bastante polêmica.

E com pontuação de 118/110, o americano bateu o filipino e está a uma vitória de igualar Rocky Marciano.

Com a vitória, Mayweather tem em suas mãos, todos os títulos do peso leve e unificados. Além de levar pra casa o cinturão especial de diamantes e esmeraldas.

Manny Pacquiao dizendo o que achou de seu combate e de sua derrota.

"Eu acho que ganhei. Ele não fez nada. Eu o acertei várias vezes. Realmente acho que ganhei a luta. Ele só estava se mexendo, enquanto eu também me movia. Isso é luta. Eu posso lidar com o poder dos golpes deles. A envergadura dele não me deu problemas. Agora eu vou descansar e depois pensar nisso."

Floyd Mayweather na entrevista após a luta:

"Quero agradecer a Deus, primeiramente. Agora eu sei que o Pacquiao é realmente um dos melhores do mundo. Tive que aumentar a distância porque ele encurtava e aí acertava bons golpes. As vezes a gente diz coisas, mas buscamos sempre o mesmo objetivo. Manny é um grande lutador e está de parabéns. Tenho mais uma luta em contrato e tenho de agradecer aos patrocinadores, porque sem eles não lutamos. E eu quero lutar em setembro, sim. Muito obrigado à todos."

E POR DECISÃO UNÂNIME DOS JUÍZES, FLOYD 'MONEY' MAYWEATHER UNIFICA TODOS OS TÍTULOS MUNDIAIS DO BOXE E VENCE A LUTA DO SÉCULO!

Vamos aos resultados

FIM DA LUTA DO SÉCULO! VAMOS PARA A DECISÃO DOS JUÍZES.

12º Round: Manny vai pra cima, Mayweather dança nas escapadas.

12º Round: último minuto!

12º Round: clincha FLoyd, quando chegava nas cordas.

12º Round: resposta bem dada do americano no jeb.

12º Round: Floyd começa atacando mais.

12º Round: O ÚLTIMO ROUND!

Fim do penúltimo round! Agora é decisão!

11º Round: Mayweather provoca e ataca mais neste momento.

11º Round: Pacman busca encurtar e trabalha nas cordas.

11º Round: Manny solta a esquerda em dois diretos. Que luta!

11º Round: Clinch dos lutadores. Filipino arrisca mais nas sequencias.

A impressão é que Manny Pacquiao está mais inteiro e melhor fisicamente.

10º Round: fim de assalto. Vai chegando a reta final do combate.

10º Round: filipino encurrala para as cordas o americano e castiga nas sequencias.

10º Round: Manny conecta diretos e cruzados, castigando a defesa do americano.

10º Round: Floyd aguarda mas solta os golpes no vazio.

10º Round: filipino busca encurtar a distância para soltar o direto de direita.

Fim de round de muita movimentação.

9º Round Pacquiao encurta e solta ótimos golpes na face.

8º Round: Pacquiao parte pra cima e conecta ótima sequencia de esquerda.

7º Round: Floyd tenta um cruzado de direita que entra na guarda rival.

Fim de sexto round. Luta impressionante!

6º Round: Floyd fica encurralado e limita distância no jeb.

6º Round: SEQUENCIA IMPRESSIONANTE DE MANNY NA LINHA DE CINTURA.

6º Round: Pacquiao solta diretos de esquerda e Floyd clincha.

6º Round: Manny trabalha na linha de cintura e usa ótimos cruzados.

6º Round: boa direita de Floyd, entrando na guarda.

Fim de quinto round. Vamos à metade do combate.

5º Round: Americano começa a se movimentar mais e suas fintas abrem a defesa do rival.

5º Round: Mayweather clincha e catimba a luta. Pacquiao agora é dominado na luta.

5º Round: GANCHO LINDO DE FLOYD BALANÇANDO O FILIPINO!

5º Round: Manny controla o centro do ringue e vai se impondo novamente.

5º Round: Floyd agora vai pra cima em busca da resposta.

4º Round: SEQUENCIA IMPRESSOINANTE DE MANNY! FLOYD SE DEFENDE COMO PODE!

4º Round: Pacquiao vai pra cima novamente e domina bem.

2º Round: Manny conecta boa sequencia e tira o contra golpe de Floyd. Outro clinch do americano.

2º Round: Pacquiao vai pra cima e Floyd trava no clinch.

1º Round: Manny encurrala no corner e Mayweather clincha no soar do gongo. Fim de primeiro round.

1º Round: outro bom contra ataque de Floy de direita.

1º Round: Filipino se move mais em busca da finta para o golpe.

1º Round: Floyd espera e solta boa esquerda no contra golpe.

1º Round: Pacquiao começa medindo distância.

1º Round: Chegou a hora! A luta começou! A torcida está em pé!

Lutadores sendo anunciados. Pacquiao com muitos aplausos e apoio da galera, enquanto Mayweather teve vaias, em pleno EUA.

Com seu estilo marrento, fechado, provocativo, Floyd 'Money' Mayweather entra no ringue de luta.

Agora é a vez de Floyd Mayweather. Acompanhado de Justin Bieber e com uma roupa chamativa, bem no estilo dele, o invicto 'Money' vai à caminho da Arena.

Com mensagens religiosas, Manny Pacquiao vai sentindo a presença do público e até tira selfies no meio do caminho ao ringue.

Todo sorridente, carismático, de bom humor, Manny 'Pacman' Pacquiao entra no ringue!

Chegou o grande momento. O combate que transcende a rivalidade esportiva.

E nada mais, nada menos do que Jammie Foxx, cantará o Hino Nacional dos EUA.

Manny Pacquiao já colocou o roupão de entrada no ringue.

Vamos agora com o Hino Nacional das Filipinas, terra de Manny Pacquiao.

No momento, Hino Nacional do México, em Las Vegas.

E chegou a hora. Vai começar o cerimonial da Luta do Século.

O momento da encarada na hora da pesagem dos lutadores.

#MayPac

Vine by Floyd Mayweather

A MGM Arena está lotada. Famosos, atores, músicos, esportistas... Muitas são as pessoas importantes presentes em Las Vegas para o combate.

Neste momento, muita gente dentro do ringue começando os preparativos para a grande luta do século.

Vídeo promocional mostrando a importância de Pacquiao para os filipinos.

#GoManny #MannyPacquiao #TeamPacquiao #MayPac

Vine by Team Pacquiao

Chegada de Floyd Mayweather no MGM Arena.

Llegada de #floydmayweather a la #peleadelsiglo

Vine by Afici.com

Lutadores entram na reta final de preparação. Luvas, roupas e últimas fitas começam a ser definidos. Daqui a pouco, a Luta do Século!

A arena em Las Vegas começa a ter ocupação máxima. A expectativa toma conta dos torcedores.

Decisões dos juízes: em decisão uninânime, Leo Santa Cruz vence Jose Cayetano, nas preliminares da grande luta da noite.

Michael Jordan presente em Las Vegas. Assim como Mark Walbergh e o grande Robert DeNiro.

Alegria de Leo Santa Cruz indica seu otimismo com a vitória no combate.

10º Round: trocação intensa nos segundos finais. Nenhum golpe contundente e vamos para as decisões dos juízes.

10º Round: sequencia de cruzado e direto de direita machuca Cayetano. Últimos instantes da luta.

10º Round: cruzado de esquerda entra na guarda do mexicano. Segue resistindo bravamente Jose Cayetano.

10º Round: Santa Cruz novamente encurrala Cayetano e aumenta a frequencia de golpes.

10º Round: começa o último assalto!

Fim de nono round. Só um knockout para Jose Cayetano vencer.

9º Round: jebs de esquerda entram fortes. Santa Cruz segue batendo forte em busca do knockout.

9º Round: Cayetano absorve os golpes de uma maneira incrível. Não apresenta lesões aparentes.

9º Round: reinicia o penúltimo round. Santa Cruz levanta a guarda e limita a distância com a esquerda.

8º Round: entra o contra ataque de Santa Cruz e balança o rival. Sorte do mexicano que acabou o round.

8º Round: mais ofensivo Jose Cayetano. Mostra mais movimentação e ganchos no rival.

8º Round: Cayetano investe bons golpes e entra seus diretos de esquerda e direita, na curta distância.

8º Round: recomeça a luta. Leo já encurta distância e aplica sequencias no rival.

Fim de round. As camêras mostram Christian Bale e Bradley Coopper nas cadeiras da MGM Arena.

7º Round: esquiva bem mas sofre bons uppercuts novamente, Jose Cayetano. Leo Santa Cruz não consegue encaixar um golpe perfeito.

7º Round: lutadores abrem trocação novamente. Jose mantém guarda baixa e usa a esquerda no contra ataque.

7º Round: valendo mais um round. Santa Cruz já parte pra cima dominando o ringue.

Fim do sexto round. Jose Cayetano vem sofrendo nos ataques de Leo, mas continua em pé.

6º Round: Leo Santa Cruz usa uppercuts pegando a guarda baixa de Cayetano, que protege a linha cintura.

6º Round: Cayetano novamente fica enquadrado mas começa a soltar bons golpes de contra ataque.

6º Round: lutadores agora trabalham no centro do ringue.

6º Round: Valendo o sexto round!

Fim de quinto round. Domínio total de Leo Santa Cruz que usa bem a esquerda e cruzados de direita.

5º Round: trocação aberta. Golpes de Santa Cruz entram mais em cheio e minam a resistência rival.

5º Round: sequencia direita e esquerda de Santa Cruz entra, mas Cayetano mostra boa resistência e movimentação.

5º Round: bons cruzados de Santa Cruz.

5º Round: Valendo o quinto round de 10 programados.

Fim de quarto round. Leo Santa Cruz encontra espaços na defesa de Jose Cayetano e encaixa golpes poderosos. Por outro lado, mexicano segue vivo na luta.

4º Round: Cayetano já tem sangramento na boca mas resiste muito bem. Não desiste da luta e não clincha.

4º Round: Leo Santa Cruz amassa o rival nas cordas com ótimos diretos e agora usa também golpes na linha de cintura.

4º Round: Jose Cayetano trabalha mais no centro e usa jebs para delimitar distância.

4º Round: Está valendo!

Fim do terceiro round. Na MGM Arena, já temos as presenças dos atores Jake Gillenhall e Denzel Washington.

3º Round: Santa Cruz domina totalmente a luta e empurra Cayetano às cordas. Mexicano tenta responder mas só conecta golpes na defesa do americano.

Fim do segundo round.

2º Round: Jose Cayetano trabalha na linha de cintura e ganha tempo para respirar.

2º Round: Leo Santa Cruz domina o centro do ringue e leva o rival às cordas.

Fim do primeiro round com os lutadores estudando muito um ao outro.

1º Round: Santa Cruz conecta bons golpes, leva às cordas e trabalha bem no cruzado de direita.

1º Round: Começa a luta!

Jose Cayetano, tem 26 anos, é mexicano de Tijuana e estará no lado vermelho.

Leo Santa Cruz, californiano de 28 anos. Ficará no corner azul do ringue.

Não vale título, apenas pontuação para o rankeamento da Associação.

Agora, teremos Léo Santa Cruz - Jose Cayetano. Peso pena, sendo preliminar da luta principal. Vamos acompanhar.

Pacquiao bateu Chris Algieri e aumentou seu cartel com mais uma vitória. Veja os melhores momentos.

Os melhores momentos do encontro entre Floyd Mayweather - Marcos Maidana.

Ambos são destros de golpes contundentes. Mas tem bases diferentes. O americano usa o pé esquerdo na base e tem um estilo ortodoxo, enquanto o filipino tem uma movimentação mais rápida e golpes profundos.

Em novembro, Pacquiao bateu Chris Algiere, em Macau, na China. Última luta que o filipino fez.

Contra Marcos Maidana, 'Money' Mayweather garantiu por pontos a vitória. Mesmo assim, ele demonstrou acusar golpes.

Este evento pode renascer o boxe mundial. Vivendo uma decadência após o crescimento do MMA, a "arte nobre" se vê crescer novamente.

Os ingressos foram vendidos em apenas dois minutos! Todos os mais de 15 mil lugares já estão ocupados.

Nas casas de aposta, Floyd Mayweather tem o favoritismo para levar os cinco cinturões. Na imprensa, há divisão sobre o favoritismo dos lutadores.

Com jebs curtos e ótima movimentação, Pacquiao faz estragos nos adversários.

Segundo especialistas, Mayweather não tem mais a defesa intransponível que lhe dava vantagens na luta. Hoje, ataca mais e defende menos do que nos tempos áureos.

Os dois lutadores tem uma baixa diferença de altura. O americano tem 1.73m contra 1.69m. A envergadura maior do americano pode fazer diferença.

Os hotéis em Las Vegas estão inflacionados em mais de 500%. Não há vagas desde o início do mês passado.

O card tem início a partir das 22h, horário de Brasília.

Tanto Mayweather, quanto Pacquiao dominam o boxe mundial há mais de uma década. Money chegou até a 'pendurar as luvas' em 2008, sem encontrar outros adversários 'do seu nível' que tivessem ao menos uma pequena chance de vencê-lo no ringue.

Os dois entrarão no ringue às 01h00 (horário de Brasília) para definir quem fica com os quatro cinturões em jogo – o do meio-médios da Organização Mundial de Boxe (que Pacquiao detém), o dos meio-médios do Conselho Mundial de Boxe e o dos médio-ligeiros da Associação Mundial de Boxe (ambos de Mayweather), além do cinturão feito de esmeraldas e diamantes para a própria luta, avaliado em US$ 1 milhão.

Totalmente o oposto de seu rival, 'Pacman' Pacquiao não costuma chamar atenção fora dos ringues. Herói nas Filipinas, sua luta poderá causar um apagão, pelo alto consumo de energia elétrica no mesmo momento.

Mayweather tem um círculo de amigos cheio de astros e estrelas de Hollywood. Suas entradas nas lutas são todas super espalhafatosas e é aguardada demais a chegada do lutador para essa noite.

Além dos cinturões das federações oficiais de boxe, um cinturão especial feito de diamantes e esmeraldas, será dado ao vencedor. Estimado em 3 milhões de reais, é "quase nada", comparado às bolsas e apostas que chegam na casa dos bilhões.

Do outro lado está Pacquiao, ou 'Pacman', um homem religioso, com ambições políticas - foi reeleito deputado em 2013 para o Congresso filipino - e que detém a patente de tenente-coronel reserva do Exército filipino.

Mayweather teve passagem pela cadeia e tem histórico violento de brigas em locais públicos e até agressões a ex-namoradas - ele foi preso por violência doméstica. Com uma fortuna estimada em US$ 1 bilhão, o 'Money', como ficou conhecido, é falastrão, provocador, e passou os últimos anos 'desdenhando' as vitórias de seu adversário do próximo fim de semana.

O americano Floyd Mayweather e o filipino Manny Pacquaio, os dois maiores astros do boxe da última década, estarão frente a frente no ringue pela primeira vez na madrugada de sábado para domingo em Las Vegas, um evento chamado de 'a luta do século'.

Foram mais de cinco anos para oficializar o duelo. São US$ 300 milhões só de bolsa para os dois pugilistas, além do esperado recorde de US$ 70 milhões de renda apenas com bilheteria - sem falar nos valores que virão do pay-per-view. É a invencibilidade de 47 lutas em uma carreira sem sequer uma derrota contra o prestígio de um colecionador de títulos mundiais.

Por que Mayweather x Pacquiao é a 'luta do século'?

Já Manny Pacquiao também teve um salto extraordinário em relação à seu último confronto. Contra Algieri, em novembro passado, levou 25 milhões de dólares, enquanto hoje, Us$120 milhões.

A luta é tão especial que se comparar a bolsa que Floyd levará nesta luta, contra a de seu último combate, o valor aumenta radicalmente. Contra o argentino Marcos Maidana, 'Money' Mayweather levou "apenas" 32 milhões de dólares. Já nesta, 180 milhões de dólares.

Televisões do mundo inteiro transmitirão a luta. A compra pelos direitos chegam à 35 milhões de dólares. Só nas Filipinas, terra de Pacquiao, uma TV desembolsou 10 milhões de dólares.

Os ingressos para o evento estão esgotados desde início das vendas. Os valores variavam de 1.5 mil à 10 mil dólares.Ainda seguindo no absurdo de dinheiro envolvido, os organizadores previam receber 40 milhões de renda, mas com o aumento da demanda, o valor pode chegar a 70 milhões de dólares.

A divisão dos milhões de dólares colocará 180 milhões a mais na conta do americano, enquanto o filipino levará 120 milhões.

A bolsa para os lutadores será de 300 milhões de dólares e o evento pode bater o recorde, arrecadando 70 milhões de dólares em pay per view.

Durante todo esse tempo em que a luta foi anunciada, as casas de apostas tem sido um termômetro do o público espera. Mayweather é o favorito em todas elas.

O mundo está parando para acompanhar essa luta. Os números do dinheiro que envolvem essa luta pode chegar na casa do bilhão de dólares.

Pensando no bem do país e usando sua popularidade, Pacquiao se reelegeu nas últimas eleições em sua terra natal para o cargo equivalente ao de deputados federais aqui no Brasil.

Polêmico, Floyd já teve passagens pela polícia e já chegou a ser preso após agredir uma mulher.

Las Vegas será o palco da 'luta do século'. O MGM Grand ficará pequeno para o duelo entre Mayweather - Pacquiao.

Emmanuel "Manny" Dapidran Pacquiao, filipino de Bukdinon, tem forte engajamento político em seu país e é mais do que um ídolo local. Com 36 anos, é o segundo no ranking peso-por-peso e é o atleta mais bem pago por produção. Eleito várias vezes o melhor lutador do mundo, tem um cartel de 63 lutas, com 56 vitórias (38 por nocautes). 5 derrotas e 2 empates. Cristão fervoroso, usa de sua fama para ajudar sua nação.

Floyd 'Money' Mayweather, norte americano de Michigan, tem 38 anos, um estilo de luta ortodoxo, que é quando um destro usa o pé esquerdo à frente na base e é o esportista com maior patrimônio já conquistado. Com incrível cartel de 47 lutas e 47 vitórias, vem em busca da consagração máxima. Polêmico, sempre aparece na mídia, seja por confusões ou por ostentar seu império nas redes sociais.

Prometida desde 2009, só agora a luta terá seu capítulo final. Frente a frente, dois dos maiores lutadores da história.

A luta valerá quatro cinturões. Em disputa, o do meio-médios da Organização Mundial de Boxe, que pertence à Pacquiao, o dos meio-médios do Conselho Mundial de Boxe e o dos médio-ligeiros da Associação Mundial de Boxe, ambos de Mayweather, além de um cinturão especial feito de esmeraldas e diamantes para a própria luta, avaliado em US$ 1 milhão.

A tão aguardada luta acontecerá após anos de muitas especulações, desistências, trocas de provocações, mas finalmente chegou a hora de dois dos maiores lutadores da história se encontrarem frente a frente.

Amigos da VAVEL Brasil, sejam bem vindos à uma transmissão especial. Especial porque teremos mais do que uma luta valendo título, na noite de Las Vegas. Será simplesmente o encontro entre Floyd Mayweather - Manny Pacquiao. Uma luta que supera todas as previsões e que está mexendo com todo o mundo. E aqui vocês terão o tempo real com todos os detalhes.