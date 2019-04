Conheça um pouco sobre Floyd Mayweather

Floyd Mayweather é conhecido por “Money” por ser o atleta mais bem pago do mundo, de qualquer modalidade esportiva. Mayweather é ainda considerado o melhor peso por peso do Mundo pela Ring Magazine, Sports Illustrated, ESPN, BoxRec,Fox Sports e Yahoo! Sports. É filho do boxeador Floyd Mayweather, e sobrinho do boxeador campeão do Mundo Roger “Black Mamba” Mayweather. Por conta da família, o boxe sempre fez parte da vida de Floyd, e desde criança, ele nunca pensou em ter outra profissão. “Eu acho que minha avó foi a primeira a ver meu potencial. Quando eu era pequeno ela disse para eu não arrumar outro emprego, apenas continuar lutando”

Apesar da família bem sucedida no esporte, Floyd viveu uma infância pobre e sofrida em Nova Jersey. Às vezes não tinha eletricidade, e era comum encontrar viciados em crack em seu quintal. Todo tempo que passava com seu pai, era na academia de boxe. Floyd diz que não se lembra de ir a outro lugar com o pai, senão a academia. “Eu sempre pensei que ele gostava mais da minha meia-irmã do que de mim, porque ela nunca foi chicoteada, e eu era chicoteado por ele toda hora”. O pai, no entanto, nega as acusações de bater no filho, mas assume ter vendido drogas para sustentar o filho. “Se não fosse por mim, ele não estaria onde está hoje”.

Floyd discorda do pai, e afirma que conseguiu tudo com o próprio esforço. "Minha mãe era viciada em crack. Meu pai foi para a prisão. Tudo que eu precisava fazer era lutar, ser mais forte. Meu pai foi para a prisão quando eu tinha 16 anos, eu estava sozinho. Quando ele voltou eu já tinha 21 anos. Eu já tinha minha casa, já tinha meu carro. Eu já era um homem feito. Eu consegui isso com 19 anos. Doeu quando ele foi para a prisão, porque não gosto de ver ninguém perder sua liberdade. Mas eu era tratado muito mal por ele. Tudo que eu fazia quando era criança, ele me batia, batia de cinto ou com uma corda. Podemos nunca esquecer, mas podemos perdoar, foi o que eu fiz"

Curiosidades

Sua primeira luta com Oscar De La Hoya, em 2007, teve um lucro de US$ 136 milhões com a venda de 2,48 milhões de pay-per-views

A última vez que Mayweather Jr. sentiu o gosto da derrota foi nem 1996 contra o búlgaro Serafim Todorov

Mayweather Jr. se aposentou em 2007, mas voltou aos ringues em 2009

Seu pai, Floyd Mayweather Sr. (pictured), foi seu primeiro treinador e empresário, mas o filho o demitiu. Em 2013, recontratou o pai como treinador

Mayweather gosta de estar no seu próprio domínio. Ele não luta fora de Las Vegas desde 2005

Quando ele viaja, ele contrata um jatinho em separado para seus seguranças e assim manter o equilíbrio no seu jato modelo GulfV

Ele não repetiria a mesma cueca nunca, sempre usa novas

Ele aparece como ele mesmo na comédia de 2014 'Pense Como Eles Também'

O seu nome de nascença é Floyd Joy Sinclair. Ele coleciona relógios e o valor de sua coleção particular chegaria a US$ 6 milhões

Mayweather Jr. sofreu apenas um nocaute na carreira, de Carlos Hernandez. Ele alega que não foi nocaute, que foi ao chão por causa da dor que sentiu ao quebrar a própria mão

Segundo Jeffries, sua comida preferida é hotdog frito com molho Barbecue

O boxeador é um generoso doador para a construção de casas em Decatur, distrito pobre de Las Vegas

Durante a adolescência, ele costumava ir à academia Golden Gloves para ver Mike Tyson (foto) se preparar para as lutas. O curioso é que Tyson detesta o fã e acusou ele e seu oponente de serem "homens de negócios" enquanto ele próprio (Tyson) é um "assassino nato"

Os seus guarda-costas têm mais de 2,10 metros e são chamados de “A Grande Muralha”. Eles vestem camiseta TMT (The Money Team) e seus apelidos são — Big Church (Algo como 'A Catedral'), Big A, Big Pat (Grande Pata) e Jethro

Os fãs podem assistir a seus treinos em Chinatown, em Las Vegas

Conheça um pouco mais sobre o lutador no vídeo abaixo, uma reportagem do Globo Esporte exibida no ano de 2014