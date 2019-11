Tom Brady minimiza esquema de murchamento de bolas na final da AFC após acusação de participação

Após a confirmação de que o murchamento das bolas utilizadas na final da Conferência Americana (AFC) da NFL na última temporada foi de forma deliberada, Tom Brady, quarterback e estrela do New England Patriots falou sobre o assunto na última quinta-feira (7). O jogador é um dos acusados de estar envolvido no esquema e pode ser suspenso.

Pelo o que foi dito no resultado da investigação independente conduzida por Tod Wells, três membros da franquia participaram diretamente do ocorrido: além de Brady, o atendente do vestiário dos árbitros do Gillette Stadium Jim McNally e o auxiliar de equipamento John Jastremski.

De acordo com Wells, os envolvidos tramaram as alterações de 11 das 12 bolas utilizadas na final da conferência na última temporada, vencida pelos Patriots por 45 a 7 diante do Indianapolis Colts.

A investigação concluiu que McNally levou as bolas para o banheiro e tirou o ar de todas na medida preferida de Tom Brady.

O quarterback participou nesta quinta-feira de um evento na Universidade de Salem State, o qual não havia conexão nenhuma com a polêmica da NFL, mas se tornou a oprtunidade perfeita para o tema ser discutido.

Perguntado sobre o ocorrido, Brady afirmou que não teve tempo suficiente para diregir o caso e garantiu que quando tiver, fará seus comentários o quanto antes possível.

Perguntado se a conquista do Super Bowl XLIX foi sujada pelo caso, Brady foi direto: "De forma alguma".

Mesmo não tendo influenciado no jogo contra os Colts, o ato não deixa de ser uma violação de regras e não deve passar impune pela liga. Na partida em si, o destaque foi o running back LeGarrette Blount, e durante o jogo corrido, o peso da bola não faz diferença.

Porém, Brady será provavelmente suspenso e os Patriots devem receber alguma punição, apesar do comando da equipe não ter nenhuma relação direta com o caso.

Obviamente, a história repercutiu de maneira negativa para o quarterback de New England, especialmente nos jornais de Nova Iorque, casa do New York Jets e do New York Giants, grandes rivais da franquia de Boston. Os tabloides New York Post e New York Daily News não pouparam o jogador das críticas:

Tratado como heroi em Boston, Brady foi poupado de críticas mais severas dos jornais locais, mas a história foi registrada com um tom de tristeza. O Boston Herald argumentou que tal capítulo negativo ficará registrado na vitoriosa história do quarterback.

O empresário de Brady saiu em sua defesa antes mesmo do próprio se pronunciar. Don Yee liberou um comunicado chamando o relatório de Ted Wells um "significante e terrível desapontamento".

De acordo com o agente, o material omite fatos importantes da história e chegou a uma conclusão antes de encontrar evidências que a sustentassem.

"Eu estava fisicamente presente na entrevista do meu cliente. Tenho ela por escrito. Tom se colocou À disposição por quase um dia inteiro e respondeu pacientemente todas as perguntas. Ficou claro para mim que os investigadores tinham um entendimento limitado de futebol americano profissional. Por motivos desconhecidos, o relatório omitiu quase todo o testemunho de Brady, do qual a maior parte era crítica porque teria providenciado o relatório com o contexto que faltava", argumentou Yee.

Apesar de todos os problemas, a investigação concluiu que Bill Belichick, head coach dos Patriots, não estava envolvido no esquema, muito menos os dirigentes da franquia. Wells reitera que Brady, McNally e Jastremski são os responsáveis pelo ocorrido.