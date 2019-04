Stipe Miocic e Mark Hunt se enfrentam na luta principal do UFC Adelaide

O UFC fará seu primeiro evento no mês de maio neste sábado (09). A Adelaide Entertaiment Centre será casa para o UFC Fight Night: Miocic x Hunt em Adelaide, na Austrália. Este o primeiro show no país desde novembro do ano passado. Na luta principal, o croata Stipe Miocic enfrenta o neo zelandês Mark Hunt na categoria dos pesados. Em sua co luta principal da noite, o também neo zelandês Robert Whittaker receberá o americano Brad Tavares, na categoria dos médios. O evento começará as 21h no horário de Brasília.

Os atletas que farão o duelo principal da noite tentarão recuperar-se de derrotas, sofridas ainda em 2014. Miocic foi derrotado por Júnior Cigano no UFC Phoenix em dezembro. Antes deste resultado negativo, Stipe havia vencido os três últimos combates, dois deles contra brasileiros: Gabriel Gonzaga e Fábio Maldonado. Já Hunt foi nocauteado pelo gaúcho Fabrício Werdum em novembro no UFC 180, na Cidade do México, perdendo a chance de faturar o cinturão interino da categoria. Na pesagem desta sexta os dois não tiveram problemas e a encarada foi tranquila.

No co evento principal, o havaiano Brad Tavares, que se recuperou de dois reveses vencendo o ex-desafiante Nate Marquardt em janeiro no UFC 182, quer dar sequência a seu cartel de 13 vitórias e apenas três derrotas. Para isso, tentará vencer o australiano Robert Whittaker. O atleta da casa, vencedor do The Ultimate Fighter Smashes vem de vitória sobre Clint Hester no UFC Sydney, em novembro do ano passado. Com ambos especialistas na luta em pé, o combate deverá ser decidido em quem se desempenhar melhor na sua principal característica.

Outras duas lutas fecham o card principal. Nos meio-pesados, o australiano Anthony Perosh encara o canadense Sean O'Connell. Já no peso-leve, o jovem australiano Jake Matthews encara outra promessa, o nrote-americano James Vick. Não teremos nenhum atleta brasileiro no card.

Confira o card completo:

CARD PRINCIPAL:

Peso-pesado: Stipe Miocic (CRC) x Mark Hunt (NZL)

Peso-médio: Brad Tavares (EUA) x Robert Whittaker (NZL)

Peso-meio-pesado: Anthony Perosh (AUS) x Sean O'Connell (CAN)

Peso-leve: Jake Matthews (AUS) x James Vick (EUA)

CARD PRELIMINAR:

Peso-pena: Hatsu Hioki (JPN) x Dan Hooker (AUS)

Peso-meio-médio: Kyle Noke (AUS) x Jonavin Webb (EUA)

Peso-médio: Dan Kelly (AUS) x Sam Alvey (EUA)

Peso-palha-feminino: Bec Rawlings (AUS) x Lisa Ellis (EUA)

Peso-médio: Dylan Andrews (AUS) x Bard Scott (ING)

Peso-palha-feminino: Alex Chambers (AUS) x Kailin Curran (EUA)

Peso-leve: Vik Grujic (AUS) x Brendan O'Reilly (AUS)

Peso-mosca: Alptekin Ozkilic (TUR) x Ben Nguyen (EUA).