Vick Ballard: "Sinto que as pessoas esqueceram de mim"

As movimentações do Indianapolis Colts nessa free agency que trouxe Andre Johnson e o cinco vezes pro bowler Frank Gore parecem não ter agradado a todos. Vick Ballard, running back da franquia acredita que esta sendo deixado fora dos planos da equipe.



Nas duas últimas temporadas Vick entrou em campo uma vez, devido uma lesão no ligamento cruzado anterior, correndo três vezes para 63 jardas, isso em 2013. Na sua temporada de calouro, em 2012, teve números bastante impressivos com 814 jardas.



Em entrevista ao jornal The Indianapolis Star, o corredor disse "Sinto que as pessoas esqueceram de mim". O jogador alega isso depois de ver as movimentações dos Colts, que além de Frank Gore incluem a escolha de Josh Robinson, de Miss. St. na sexta rodada do 2015 NFL Draft. Além dos novos jogadores há também Dan Herron, que obteve números modestos em 2014.



Já o General Manager da franquia, Ryan Grigson, não parece estar confiante na saúde de Ballard.



"Dois anos é um tempo muito longo para ficar sem jogar, não tenho dúvida sobre" disse Grigson "A única maneira é não ter cautela, se você estiver pensando em se lesionar, provavelmente você vai se lesionar".



Enquanto isso o halfback treina em busca de uma vaga no acirrado grupo de corredores da franquia. Mas só o tempo dirá se o corredor está com chances de jogar em alto nível.