Nas Filipinas, Frankie Edgar e Urijah Faber se enfrentam no UFC deste sábado

Em confronto que pode marcar o novo desafiante ao título do peso-pena do UFC, os americanos Frankie Edgar e Urijah Faber farão a luta principal do UFC Fight Night, que será realizado na Mall of Asia Arena em Manila, capital das Filipinas. O país com mais de 100 milhões de habitantes receberá pela primeira vez um evento da organização. Além da chamada "superluta", o ex-campeão do Strikeforce Gegard Mousasi vai enfrentar o cipriota Costas Philipou, na categoria dos médios. O card filipino começará as 8h no horário de Brasília.

Conhecido também como "The Answer", o ex-campeão peso-leve Frankie Edgar não sabe o que é derrota desde fevereiro de 2013, quando perdeu para o atual campeão do peso-pena, o brasileiro José Aldo. De lá para cá, foram três vitórias: contra Charles do Bronx, no UFC 162, sobre o hall of fame BJ Penn em julho do ano passado e sobre Cub Swanson em novembro. Suas maiores armas no MMA são a movimentação coerente e dinâmica e potência de golpes em pé para um atleta de peso mais baixo.

"The California Kid" vem de duas vitórias sobre Alex Caceres e Francisco Rivera, ambas em 2014, esta última ainda contestada por conta de uma dedada no olho de Rivera antes de encaixar o mata-leão decisivo. Em fevereiro de 2014, o atleta da Team Alpha Male foi derrotado pro Renan Barão na disputa pelo cinturão linear da categoria dos galos. Esta será sua primeira luta na "nova antiga" categoria e deverá apostar em seu exímio jogo na luta de solo aliada com precisão nos golpes aplicados em pé.

Na co-luta principal do evento, o iraniano naturalizado holandês Gegard Mousasi tentará se aproximar do cinturão da categoria enfrentando o especialista em boxe Costas Philipou. O ex-campeão do DREAM e Strikeforce nocauteou Dan Henderson em janeiro. Philipou não entra no octógono a mais de um ano, quando bateu ainda no primeiro round o norte-americano Lorenz Larkin.

Completando o card principal, o americano com origem filipina Mark Muñoz fará sua despedida do MMA batendo de frente contra o inglês Luke Barnatt. Mark vem de três reveses seguidos, o último deles para o brasileiro Roan Jucão no UFC 184. Barnatt foi derrotado por Roger Narvaez, em novembro do ano passado. Outra badalada luta do card será entre o sul coerano Hyun Gyu Lim contra o americano TOP 15 Neil Magny, nos meio-médios. Magny vem de seis vitórias seguidas, em fevereiro no seu último duelo, finalizou o japonês Kiichi Kunimoto, adentrando no ranking dos melhores do UFC. Já o "Jon Jones asiático" dominou outro japonês, Takenori Sato, em setembro. Teremos mais duas lutas na categoria dos penas. O americano Philipe Nover duelará contra Yui Chul Nam e o filipino Mark Eddiva receberá outro americano, Levan Makashvili.

Já no card preliminar, Dhiego Lima tentará se recuperar de derrota para Tim Means no UFC 184 contra o chinês Li Jingliang, que vem de resultado negativo contra Nordine Taleb em outubro. O confronto será válido na categoria dos meio-médios.

Confira o card completo:

CARD PRINCIPAL:

Peso-pena: Frankie Edgar (EUA) x Urijah Faber (EUA)

Peso-médio: Gegard Mousasi (HOL) x Costas Philipou (CHP)

Peso-médio: Mark Muñoz (EUA) x Luke Barnatt (ING)

Peso-meiom-edio: Hyun Gyu Lim (COR) x Neil Magny (EUA)

Peso-pena: Philipe Nover (EUA) x Yui Chul Nam (COR)

Peso-pena: Mark Eddiva (FIL) x Levan Makashvili( (EUA)

CARD PRELIMINAR:

Peso-leve: Tae Hyun Bang (COR) x Jon Tuck (GUAM)

Peso-leve: Zhang Lipeng (CHN) x Kajan Johnson (CAN)

Peso-meio-médio: Li Jingliang (CHN x Dhiego Lima (BRA)

Peso-pena: Ning Guangyou (CHN) x Roystom Wee (SNG)

Peso-mosca: Roldan Sangcha-An (FIL) x Jon Delos Reyes (GUAM)

Peso-mosca: Nolan Ticman (EUA) x Yao Zhikui (CHN)