Resultado Belfort x Weidman pelo UFC 187

Rumble: "Essa noite eu perdi, mas lembrem é que vocês jamais devem desistir. Vim lá de baixo, escalando até o topo, mas não desistam."

Cormier: "Jon Jones, estou te esperando!"

RESULTADO OFICIAL: Daniel Cormier vence Anthony Johnson por finalização (mata-leão) no terceiro round e é o novo campeão meio-pesado do UFC.

FINALIZADO: Daniel Cormier aplica um mata-leão em Anthony Johnson e vence a luta.

DC agora volta a ter posição de superioridade, empurrando na grade o oponente e encaixando o mata-leão.

Rumble mudou a etsratégia e preferiu tentar a queda em Cormier, conseguindo logo em seguida.

Começa o terceiro round!

Fim do segundo round!

Daniel Cormier ensaia uma kimura em Johnson, que tenta se defender.

Johnson começa melhor, acertando chutes na costela de Cormier, que novamente se prendeu as pernas de Johnson, aplicando uma linda queda.

Começa o segundo round!

Fim do primeiro round!

Cormier cozinhou no controle de solo, sem deixar Johnson respirar e aplicar seu jogo em pé.

Anthony Johnson acertou um direto no rosto de Cormier, que caiu mas logo se levantou para aplicar a queda e ficar mochilado em Rumble.

Começa a luta!

Chegou a hora de saber quem vai ser o novo dono do cinturão dos meio-pesados, que eprtencia a Jon Jones desde o UFC 129, em 2011.

Blackzilian, Johnson vai subindo para a arena.

DC vai entrando no octógono. Cormier tem na luta olímpica sua especialidade.

AGORA É LUTA PRINCIPAL DA NOITE! Na disputa pelo cinturão vago dos meio-pesados, teremos Anthony Johnson encarando Daniel Cormier.

Depois da vitória, Weidman chega a 13-0 na carreira e tem a terceira defesa de cinturão bem sucedida.

Belfort: "A vida é assim. A chave pra vida é não duvidar. Acreditem o tempo todo. ele foi melhor, agradeço a Deus apesar de tudo. Me desculpa, ele foi melhor."

"Parem de me vaiar. Deviam curtir o momento.", afirmou Weidman após escutar vaias da plateia.

Weidman: "Eu acho que ele cansou depois dos golpes. me recuperei e venci. Coloquei na cabeça que se fossemos pro grappling, teria de vencer."

RESULTADO OFICIAL: Chris Weidman vence Vítor Belfort por nocaute técnico no primeiro round e mantém o cinturão peso-médio do UFC.

ACABOU! Ground n poundo violento e venceu Vítor Belfort por nocaute.

Belfort encurrala Weidman na grade, que fechou a guarda e respondeu com um soco de esquerda. Em seguida, aplica a queda.

Começa a luta!

É hora do anúncio de Bruce Buffer.

Chris Weidman passando pelo check-in antes do combate.

Belfort, com 38 anos, vai tentar ser campeão pelo UFC em três categorias diferentes. Agora ele sobe ao octógono do MGM Grand Garden Arena.

Weidman tem cartel invicto com 12 vitórias. Venceu Anderson Silva duas vezes e Lyoto Machida em seu último combate.

AGORA É VALENDO CINTURÃO! Chris Weidman defenderá seu cinturão contra Vítor Belfort, na categoria dos leves.

Foi confirmado que Makdessi sofreu uma fratura na mandíbula após o chute de Cerrone que encerrou o combate.

Cerrone chega a oitava vitória consecutiva. Deverá pegar Rafael dos Anjos valendo o cinturão dos leves.

RESULTADO OFICIAL: Donald Cerrone vence John Makdessi por nocaute técnico no segundo round.

DESISTIU! John Makdessi sentiu uma joelhada na cabeça e pediu para encerrar o combate. Vitória de Donald Cerrone.

Canadense acerta um chute na linha de cintura. Cerrone responde com jab-direto sem ser telegrafado.

Donald controla com volúpia o duelo. Makdessi vem sofrendo com a menor envergadura.

Com muay thai em dia, Cerrone acerta combinações de soco-cotovelada-chute no rosto de Makdessi, que mesmo assim saiu sem maiores problemas da enrrascada.

Começa o segundo round!

Fim de primeiro round!

"Cowboy" toma o centro do octógono mesmo sem se mexer com velocidade. Makdessi apenas gira para fugir dos goleps retos.

Fixo e preciso, Cerrone já acerta golpes retos dentro da guarda do canadense.

Começa a luta!

Agora é a vez de Cerrone

Makdessi já está subindo no octógono.

Vamos ao antepenultimo duelo da noite: Donald Cerrone encara John Makdessi, pelos leves.

E ACABOU! Andrei "The Pitbull" Arlovski venceu Travis Browne por nocaute ainda no primeiro round depois de vários socos.

REVIRAVOLTA: Mesmo semi nocauteado, Browne ainda acertou um knockdown em Srlovski.

"Happa" ainda está meio sem açao, mas não corre riscos de ser nocauteado.

Bielorruso não para de atacar.

Arlovski conecta um bom soco no rosto de Browne, que se viu acuado e tomou mais golpes.

Começou a luta!

Pitbull já foi campeão do UFC. Tem 22-10 em seu cartel e está com 2-0 desde sua volta a organização. Em setembro, bateu Antônio Pezão por nocaute.

Browne tem cartel de 17 vitórias, duas derrotas e um empate. O último duelo foi no UFC 181, quando venceu Brendan Schaub.

CHOQUE DE CARRETAS! Da categoria dos pesados vem o próximo combate. O americano Travis Browne encara o bielorrusso Andrei Arlovski.

RESULTADO OFICIAL: Joseph Benavidez vence John Moraga por decisão unânime dos juízes. (triplo 30-27)

Fim de luta! PALPITE DA VAVEL BRASIL: 30-27 para Joseph Benavidez. Vamos ao resultado oficial dos juízes.

Mais uma vez Benavidez não dá descanso para Moraga, que caiu por baixo pela terceira vez.

Os dois partem frenéticos para o combate no round final. Benavidez sofreu um direto, parando na grade. Moraga arriscou uma joelhada voadora, que foi absorvida pelo Alpha Male.

Começa o último round!

Fim do segundo round!

E dessa vez Joseph Benavidez ficou por cima de Moraga e chegou a ensaiar mais uma finalização, porém o rival conseguiu se defender.

John Moraga sofre com ferimentos no rosto, que sangram com fluidez.

Moraga conectou um chute nas pernas de Benavidez, que balançou mas voltou ao normal. Joseph arrisca mais golpes na guarda.

Começa o segundo round!

Fim do primeiro round!

Depois de alguns instantes sem competitividade, Moraga partiu para o ataque e ficou nas costas de Benavidez, que reverteu a posição e colocou seu oponente mais uma vez no solo.

"Joe Jitsu" acertou duros golpes em Moraga, que ficou por baixo no solo tentando se defender.

Começa a luta!

Ambos os atletas já subiram ao octógono.

Benavidez é praceiro de treinos do atual campeão peso-galo do UFC, TJ Dillashaw. Treinam na Team Alpha Male, sediada em Sacramento, na Califórnia.

Ambos são ex-desafiantes na categoria. Porém, vem de vitórias em suas últimas aparições. Benavidez bateu Dustin Ortiz em novembro. Moraga finalizou Willie Gates em dezembro no UFC Phoenix.

Vamos a primeira luta do card principal. Benavidez - Moraga

RESULTADO OFICIAL: John Dodson vence Zach Makovsky por decisão unânime dos juízes. (triplo 29-28).

Fim da última luta do card preliminar. PALPITE DA VAVEL BRASIL: 30-27 para John Dodson. Vamos aguardar o resultado oficial dos juízes.

Público volta a vaiar os atletas, que em nenhum momento da luta tiveram superioridade visível.

Makovsky se esquiva dos golpes em linha de Dodson. Funsize arrisca chutes na parte inferior.

Dodson parece sentir os onze meses de inatividade. Golpes e jogo de pernas menos rpecisos e mais lentos que nos combates anteriores.

Começa o último round!

PALPITE DA VAVEL BRASIL: 20-18 para Dodson

Fim do segundo round!

John Dodson conecta uma queda no final do round.

Público começa a vaiar no MGM Arena, cobrando mais avanços dos atletas.

Zach tentou empurrar o oponente na grade mas logo foi surpreendido com golpes dentro da guarda.

Começa o segundo round!

Fim do primeiro round!

Luta equilibrada nesse primeiro round. Nenhum dos dois procuram se arriscar nesse fim de round.

Dodson chuta baixo e gira no octógono. Zach apenas se defende e tenta quedas, defendidas por The Magician.

Ambos vem de vitória. Dodson bateu John Moraga em junho do ano passado. Makovsky derrotou Tim Elliott em março.

Já estamos a postos para a última luta do card preliminar: John Dodson encara Zach Makovsky pelos moscas.

3º Round: KATAGATAMI PRA FINALIZAR A LUTA! Kim vence Burkman!

3º Round: Kim busca a guilhotina.

3º Round: Derruba Kim e a luta vai ao chão! Melhora muito.

3º Round: BURKMAN CONECTA GOLPES E ENTORTA O COREANO!

3º Round: Último round.

Fim de papo.

2º Round: Luta fica travado no chão e Burkman fica mal no chão, por baixo levando golpes.

2º Round: Kim busca o contra golpe mas leva direto de direita. Burkman agora tenta a queda.

2º Round: Burkman vai pra cima e conecta ótimos golpes.

2º Round: Recomeça a luta.

Fim de round, em Las Vegas. bem equilibrado, a luta ficou muito amarrada.

1º Round: Trabalha nas costas de Burkman, Kim. Últimos 10 segundos.

1º Round: Busca golpes curto de esquerda, para minar a defesa do americano, Kim.

1º Round: Sobe nas costas do americano, Kim. Ficam parado próximos à grade.

1º Round: Agora o americano inverte a pegada, mas também não consegue a queda.

1º Round: Luta amarrada, neste começo.

1º Round: Kim busca a queda, mas o americano se defende bem.

1º Round: Começa o duelo.

Vamos à luta. Jason Herzog é o juíz.

Burkman, 35 anos, 1.77m e 77 kg. Já o coreano tem 33 anos e 1.76m com 78 kg.

Coreano é favorito. Recetemente vem de 8 vitórias das últimas 11 lutas.

Dong Hyun Kim vem ao som de Kuduro. Animando a galera em Las Vegas.

O americano tem 15 vitórias no 1º round. Gosta de acabar logo com as lutas.

Agora teremos Josh Burkman x Dom Kim Jin

A arena em Las Vegas começa a receber mais gente. Logo mais, teremos dupla decisão por título. Teremos Vitor Belfort em uma delas.

Hall nem olhou pro brasileiro, que comemora demais. Decisão surpreendente, na MGM Arena.

SENSACIONAL! POR DECISÃO DIVIDIDA, RAFAEL SAPO VENCEU!

Melhor tecnicamente, mais tranquilo e fisicamente melhor, Urijah Hall dominou o primeiro e último round. Vamos à decisão dos juízes.

3º Round: Fim de luta. Muito mais técnico e tranquilo, Hall parece ter levado a luta.

3º Round: Sapo vai pra cima, sem muita organização.

3º Round: Último minuto.

3º Round: Busca alguns golpes e queda, Sapo, mas se esqueiva bem o jamaicano.

3º Round: Brasileiro não ataca e somente se defende.

3º Round: CHUTE ALTO ENTRA. Hall prefere ver o Sapo levantar à terminar a luta.

3º Round: JOELHADA ENTRA. Sapo se defende como pode.

3º Round: Chute baixo por Hall e esquera bem dada por cima. Sapo se defende.

3º Round: Último round.

Final equilibrado, mas o brasileiro teve maior domínio. A luta está igual, mas o jamaicano tem maior leque de golpes.

2º Round: Hall consegue mais uma queda, mas termina o segundo round.

2º Round: QUEDA SENSACIONAL POR HALL! Sobe em seguida, Sapo.

2º Round: Tenta a queda, Hall. Se defende bem Sapo.

2º Round: Chute alto do jamaicano e clinch do brasileiro.

2º Round: Se livra bem, Hall.

2º Round: Busca a guarda e castigar em golpes curtos. Trava bem, Hall.

2º Round: Queda bem dada por Sapo, vai trabalhar no chão, agora.

2º Round: Jeb de esquerda de Hall entra. Se recupera rápido, Sapo.

2º Round: Recomeça a luta.

Fim do primeiro round. Com Hall mais dominante e conectando seus golpes, levou o primeiro assalto.

1º Round: Queda bem feita pelo brasileiro.

1º Round: Chute rodado entra e brasileiro não consegue conectar seus golpes.

1º Round: Dois chutes de direita sensacionais de Hall, castigam o brasileiro.

1º Round: Busca a queda, Sapo, bem defendida por Hall.

1º Round: Chute de esquerda bem dado por Hall.

1º Round: Cruzado de direita vai no vazio, de Sapo.

1º Round: Trabalha no chute baixo, Sapo.

1º Round: Cruzado de esquerda do jamaicano entra, mas Sapo volta rápido.

1º Round: Recomeça. Sob gritos de "uh, vai morrer!"

1º Round: O replay mostrado no ginásio deixa aquele "uuuuuuuhhhhh" no ar.

1º Round: E Sapo já acerta as partes baixas do jamaicano.

1º Round: Começa a luta!

Uriah Hall não para de provocar o brasileiro. Mark Smith terá trabalho.

Sapo, 32 anos, 1.82 e 84 quilos. Hall tem 30 anos e a mesma altura e peso do brasileiro. Vai pegar fogo, esta luta.

E já tem provocação antes da luta.

Na pessagem ontem, quase brigaram. A luta promete.

Hall é jamaicano. O "Homem-Ambulância" tem 7 vitórias nas últimas 9 lutas.

Das últimas 10 lutas, venceu 7. Tem luta super difícil.

Sapo vem de 5 vitórias. Vem com o hino brasileiro de fundo. De Belo Horizonte, em busca de mais uma conquista.

Agora tem brasileiro no UFC.Rafael Sapo x Urijah Hall.

E por decisão unânime, Colby Convigton vence mais uma luta no UFC. Segue invicto na modalidade.

Vamos ao resultado.

3º Round: Fim de luta! Com um final quase surpreendente Pyle e Convigton fizeram uma luta muito no chão e a decisão será dos juízes.

3º Round: IMPRESSIONATE! Por muito pouco, Pyle quase consegue um estrangulamento sensacional.

3º Round: PYLE FINTOU E AGORA GIRA NA GUARDA E ESTÁ POR CIMA!

3º Round: Luta amarrada agora.

3º Round: Sequencia de esquerda castiga Pyle. Convington vai trabalhando bem no chão.

3º Round: Sangra, Pyle. Luta é toda de Convigton.

3º Round: Convigton vai por cima, acertando no baço de Pyle.

3º Round: Convigton consegue a queda e domina no chão.

3º Round: Busca estrangylar, Convigton, mas Pyle se sai bem e voltam à ficar em pé.

3º Round: Último round.

Convigton novamente teve mais ação e dominou o combate.

2º Round: Fim do segundo round.

2º Round: Luta amarrada, neste momento. Lutadores ficam sem acertarem golpes e Herb Dean para a luta.

2º Round: Convigton vai forçando no chão, mas Pyle fecha bem os espaços.

2º Round: Luta vai ao chão. Convigton conecta bons golpes no dorso.

2º Round: CONECTA DIREITA E ESQUERDA, Convigton. Resiste como pode, Pyle.

2º Round: Pyle resiste na grade e solta boa joelhada no peito de Convigton.

2º Round: Já vai em busca da queda, Convigton.

2º Round: Vamos à sequencia.

Fim de round. Luta muito agarrada, com boas quedas de Convigton.

1º Round: 10 segundos para o fim.

1º Round: Buscou o triângulo, Convigton. Não deu certo e vai se movendo em busca de espaços.

1º Round: Leva ao chão, Convigton. Busca o espaço para o ground and pound.

1º Round: Pyle foi ao chão e retomou a posição em seguida. Luta agarrada.

1º Round: Convington busca derrubar e joga na grade o rival.

1º Round: Recomeça a luta.

1º Round: E Covington acertou em cheio as regiões baixas do rival. Lua parada.

Herb Dean autoriza, começa a luta!

Pyle x Covington. Já vai começar.

Vamos para a terceira luta da noite.

Outro combate na categoria principal é entre ex-parceiros de treinos. O peso-pesado bielorrusso ex-campeão Andrey Arlosvki bate de frente com Travis Browne. Antes de se mudar para a Califórnia, "Happa" treinava com o europeu na Jackson's MMA. Ambos vem de vitória. Browne bateu Brendan Schaub em novembro, enquanto Pitbull nocauteou Antônio Pezão em Brasília, em setembro passado.

Recebendo mais um evento do UFC, a MGM Grand Garden Arena tornou-se o local onde as boa parte das principais lutas e card acontecem. A última delas foi o UFC 183, quando marcou a volta de Anderson Silva ao octógono derrotando Nick Diaz.

Benavidez e Moraga tentaram ser donos do cinturão do peso-mosca em 2013, mas ambos sucumbiram a força de Demetrious Johnson e foram derrotados. Neste sábado, ambos vão se enfrentar para tentar aproximassem de uma nova chance pelo ápice.

Vindo de sete vitórias consecutivas, "Cowboy" Cerrone pode ter sua revanche contra o brasileiro Rafael dos Anjos confirmada caso vença "The Bull". Azarão notório, Makdessi se recuperou de revés para Alan Nuggete derrotando Shane Campbell no UFC 186, em abril.

O evento conta com algumas baixas. Além da notável saída de Jon Jones, Joe Silva teve de refazer mais dois combates. Khabib Nurmagomedov enfrentaria Donald Cerrone nos leves, mas se lesionou e em seu lugar entra o canadense John Makdessi. Sean Spencer também ficou machucado e Colby Covington é o novo adversário do experiente Mike Pyle, no peso-meio-médio.

Ao chegar em Las Vegas, Vítor falou ao combate.com sobre a expectativa para o duelo. "Depois de cinco horas de voo, não consegui dormir, fiquei acordado, mas é ótimo. Cheguei bem. (o avião) balançou um pouco, mas graças a Deus chegamos bem. O coração no voo ficou batendo forte, mas agora está bem. Não (estou ansioso), estou feliz. Tem que vencer cada dia. Agora é o controle do peso, beber muita água e curtir esse momento. A luta o tempo inteiro esteve pronta, agora, na realidade, ela vai acontecer. Eu não vejo a hora de acontecer. Estou muito feliz "

Ainda em 2013, Belfort deu guinada na sua carreira, quando venceu três combates, todos eles por nocaute e ainda no primeiro round. O mais notável foi em maio no UFC on FX: Belfort x Rockhold. O ex-campeão do Strikeforce Luke Rockhold faria sua estreia no UFC, e foi nocauteado com um chute rodado. O golpe foi eleito como nocaute do ano.

Dezoito meses. Este é o tempo em que Vítor Belfort teve de esperar para sua próxima luta. Em novembro de 2013, nocauteou Dan Henderson em revanche do extinto PRIDE. De lá pra cá, teve de ver seu combate pelo cinturão ser remarcado duas vezes e umavez ser cancelada (no UFC 173 quando não pode lutar com o tratamento de reposição de testosterona).

Na bolsa de apostas, o americano é o favorito. Para ganhar cem dólares, o apostador precisa pagar 400 na vitória de Weidman. No caso do brasileiro, é preciso desembolsar 300 para faturar 100 dólares.

Invicto, Chris Weidman fará sua defesa de cinturão dos médios pela terceira vez. Na carreira, Belfort será o quinto brasileiro que elevai enfrentar. Antes dele, confrontou com Valdir Araújo. No UFC, lutou contra Demian Maia, duas vezes contra Anderson Silva e em julho do ano passado, bateu Lyoto Machida.

Nos treinos abertos dessa semana, Daniel desdenha de seu oponente e afirma ser melhor. "Todo mundo está falando do poder de nocaute, mas onde está a técnica e o que mais? Quando você fala de mim, fala do meu poder de nocaute, mas também meu Wrestling, do meu grappling, da minha habilidade de andar para a frente. Só ter poder de nocaute não é o suficiente para me vencer. Ele não tem os outros níveis, então, está em apuros."

Com um cartel de 15 vitórias e apenas uma derrota, revés esse em janeiro contra Jon Jones, DC teve nova chance após a saída de Bones. No dia 6 de junho em Nova Orleans, enfrentaria Ryan Bader no possível title eliminator da categoria. Antes de ser derrotado por Jones, Cormier vinha de vitória sobre Dan Henderson no UFC 173.

Sobre seu adversário, Johnson entende que Cormier é uma luta mais dura do que seria contra "Bones", mas que treinou para qualquer tipo de dificuldade: "Acredito que esta luta será mais dura, porque é a segunda chance dele, então, quando isso acontece, as pessoas, geralmente, ficam um pouco mais duras. Ele vem para cima como um bulldog, é o que espero, mas nada que ele traga ao octógono irá me surpreender. Venho nocauteando, então não pude mostrar tudo. Se quiserem utilizar o wrestling, tudo bem. Se quiserem fazer jiu-jítsu, está bem também. No estágio em que minha carreira chegou, estou apto a me controlar em todas as áreas.", contou Rumble a jornalistas no media day do UFC 187.

Desde que foi finalizado por o agora parceiro de treinos Vítor Belfort no UFC 142 em janeiro de 2012, Anthony "Rumble" Johnson foi cortado pela promoção. Após essa baixa, foram seis vítorias em seis lutas. Credenciado, voltou a organização no fim de 2013 e teve luta marcada contra Phil Davis no UFC 172. Depois de vencer "Mr. Wonderful" por decisão unânime, atropelou Rogério Minotouro em julho e em janeiro deste ano, foi até a Suécia e nocauteou o ex-desafiante Alexander Gustafsson, ainda no primeiro round, chocando mais de 30.000 expectadores que lotaram a Tele2 Arena, em Estocolmo.

Fechando o card principal, ocorrerá mais três lutas. O americano Donald Cerrone vai encarar John Makdessi, na categoria dos leves. Entre os pesados, o ex-campeão Andrei Arlovski duelará contra Travis Browne. No peso-mosca, confronto de ex-desafiantes: Joseph Benavidez - John Moraga.

Na penúltima luta do card, teremos o cinturão dos médios em jogo. O atual campeão, Chris Weidman, fará sua terceira defesa de título, desta vez contra o brasileiro Vítor Belfort.

Teremos doze lutas no card norte-americano. Na luta principal, teremos os meio-pesados Anthony Johnson e Daniel Cormier em busca pelo cinturão da categoria, que ficou vago no último dia 29, quando Jon Jones foi destituído do posto de campeão.

