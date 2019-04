Peyton Manning diz estar motivado com mudanças dos Broncos para esta temporada

O QB Peyton Manning está vindo para aquela que pode ser sua última temporada, e muitas questões giram em torno de sua saúde e a sua adaptação a nova comissão técnica do Denver Broncos.

Nesta quarta-feira (10) o QB disse logo após os minicamps obrigatórios que o aprendizado do novo regime tem "estimulado" seu foco.

"Eu falei com alguns jogadores que já me disseram que eles achavam que eles podem ter parado de jogar só porque ficaram aborrecidos com a monotonia, que fisicamente eles se sentiam muito bem, eles só ficaram frutados e disseram: 'Eu quero ir fazer outra coisa'.", disse Manning ao site oficial da equipe. "Eu acho que todo mundo gosta de ter uma continuidade e alguma consistência no que você está fazendo, mas vou dizer que entre quando eu cheguei aqui, aos 36 anos, e agora com meus 39 anos, tenho sido mais estimulado pelas mudanças, o que me mantém engajado, enérgico e focada nas reuniões.", completou.

Manning sempre foi muito conhecido pelo seu comprometimento, ética de trabalho e hábitos de estudo, em sua décima oitava temporada e aos 39 anos ele continua demostrado tais qualidades.

"Nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo e estou comprometido na tentativa de fazer os ajustes necessários, e ao mesmo tempo tentando fazer algumas das coisas que eu tenho feito bem, e espero continuar fazendo as coisas bem, além de melhorar as coisas que eu preciso melhorar." disse Maning.

A franquia do colorado tem adotado métodos de treinamentos diferenciados, onde os atletas veteranos, incluindo Manning, realizam um trabalho maior na academia e no campo fazem um maior número de exercícios individuas e menos repetições em equipe.

"Nós estamos realmente fazendo levantamento mais intenso do que os caras que estão fazendo o trabalho em equipe", comentou. "Mas nós estamos lá fora, para os períodos individuais, então eu ainda sinto que estamos praticando, nós estamos apenas fazendo algumas coisas alternativas.".

Na úlima temporada, Manning teve uma lesão na coxa no final da temporada regular, o que prejudicou e muito o seu desempenho nos playoffs. O treinador da franquia, Gary Kubiak, deixou bem claro que o ataque do time será bem divido entre jogadas de passes e corridas para tentar manter Manning saudável até janeiro e assim deixar vivo o sonho do Super Bowl 50.