Cain Velasquez e Fabrício Werdum se enfrentam pelo título dos peso-pesados no UFC 188

Sem lutar desde 2013 por seguidos problemas com lesão, Cain Velasquez viu seu trono ser dividido após a criação do cinturão interino em novembro do ano passado. No UFC 180, Fabrício Werdum derrotou Mark Hunt e tornou-se detentor do feito. Agora no UFC 188 deste sábado (13), os dois subirão no octógono a fim de dar um ponto final as incertezas e decidir quem será o único campeão. A Arena Ciudad do Mexico será casa para onze combates.

Desde que derrotou Júnior Cigano no UFC 166, Velasquez não deu as caras ao público em combates. O americano tem cartel positivo de 13 vitórias, além de Cigano, Cain também derrotou dois brasileiros: Antônio Pezão e Rodrigo Minotauro.

Werdum acumula cinco vitórias nos cinco combates que fez no UFC desde sua volta (Roy Nelson, Mike Russow, Rodrigo Minotauro, Travis Browne e Mark Hunt). Com 37 anos, este pode ser o primeiro título linear do atleta gaúcho em toda sua carreira.

Na co luta principal da noite, teremos duelo entre ex-campeões pesos-leve de outras organizações. Eddie Alvarez de 31 anos de idade e ex-campeão do Bellator encara Gilbert “El Niño” Melendez, do Strikeforce. Na pesagem, ambos não se cumprimentaram e fizeram ríspida encarada, prometendo um equilibrado combate neste sábado.

Mais três lutas fecham o card principal. O campeão do TUF 17 Kelvim Gastelum encara o experiente Nate Marquardt na categoria dos médios. Campeão do TUF America Latina no peso-pena, o anfitrião Yair Rodriguez pega o norte-americano Charles Rosa. Ex-participantes do TUF 20, Tecia Torres baterá de frente contra Angela Hill, na categoria dos pelhas-feminino.

Acompanhe a pesagem do UFC 188







Confira o card completo.

CARD PRINCIPAL:

Peso-pesado:Cain Velásquez x Fabricio Werdum

Peso-leve: Gilbert Melendez x Eddie Alvarez

Peso-médio: Kelvin Gastelum x Nate Marquardt

Peso-pena: Charles Rosa x Yair Rodríguez

Peso-palha feminino: Tecia Torres x Angela Hill

CARD PRELIMINAR:

Peso-mosca: Henry Cejudo x Chico Camus

Peso-leve: Drew Dober x Efrain Escudero

Peso-galo: Alejandro Pérez x Patrick Williams

Peso-leve: Johnny Case x Francisco Treviño

Peso-meio-médio: Augusto Montaño x Cathal Pendred

Peso-pena: Gabriel Benítez x Clay Collard

O UFC 188 terá início às 20h, no horário de Brasília.