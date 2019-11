Yoel Romero nocauteia Lyoto Machida na luta principal do UFC na Flórida

Pela oitava semana consecutiva, o UFC realiza mais um evento. A cidade de Hollywood, na Flórida, foi casa do evento com nove lutas marcadas. Na luta principal da noite, o brasileiro Lyoto Machida voltou para ação após apenas 70 dias de seu último duelo, colidindo com o cubano Yoel Romero, no peso-médio. Na luta co principal, Lorenz Larkin derrotou o argentino Santiago Ponzinibbio por nocaute técnico.

O card contou com diversos problemas. O primeiro deles foi a impossibilidade de se marcar o evento em São Paulo, onde originalmente estava no cronograma, levando a direção do UFC no Brasil levar o evento para os Estados Unidos. O outro, considerado maior, foi o problema da emissão de vistos de trabalho para a entrada dos atletas no país norte-americano, levando diversos combates a serem cancelados, entre eles o antigo main event, que seria entre o brasileiro Erick Silva e o americano Rick Story que vai acontecer em agosto no Canadá e as finais do The Ultimate Fighter Brasil 4, que foram realocadas para o UFC 190, que ocorrerá no Rio de Janeiro no dia primeiro de agosto.

Romero imprime ritmo e derrota Machida

No combate principal da noite, Lyoto Machida tentou recuperar-se de derrota para Luke Rockhold em abril, mas no terceiro round foi dominado pelo cubano Yoel Romero e foi nocauteado no terceiro round, na categoria dos leves. Com resultado, Yoel chega a sexta vitória em seis lutas no UFC. Já Machida amarga segunda derrota em 2015.

Os dois estudaram bastante no primeiro round, nenhum preferiu arriscar para não pagar com um erro ainda no primeiro round. Lyoto ariscou chutes para minar a movimentação do rival, enquanto Romero fintava sequências para entrar em queda. O mesmo acabou valendo-se no round seguinte. Machida golpeou menos do que no primeiro round mesmo engatilhando um golpe com a mão esquerda, mas não impediu um ritmo maior do cubano a ponto de abalar o paraense.

No terceiro round, Yoel Romero entrou impondo mais força, levando a luta para o solo e em seguida aplicou sequência de cotoveladas dentro da guarda do brasileiro, levando o árbitro a intervir o combate e declarar vitória ao atleta cubano.

"Uau! Sabia que seria uma luta muito difícil por tratar-se de uma lenda do MMA, mas foi uma grande performance. Quem me colocaremm no caminho, eu vou enfrentar." declarou Romero, frenético após o anúncio de sua vitória.

Lorenz Larkin não dá chances a Santiago Ponzinibbio e vence por nocaute

Na co luta principal da noite, o argentino Santiago Ponzinibbio não foi páreo para o norte-americano Lorenz Larkin na categoria dos meio-médios, sendo nocauteado em pé ainda no segundo round. Lorenz chega a segunda vitória desde que baixou de categoria, já Santiago teve sua sequencia de vitórias interrompida com o nocaute sofrido hoje.

O primeiro round começou veloz de ambas as partes, com o brasileiro ficando mais no centro do octógono, porém o americano não cansou de conectar chutes nas pernas do argentino. O segundo round permaneceu mais frenético, com Santiago equilibrando as ações na luta de pé. Ambos não titbuearam em lançar chutes e joelhadas, até Larkin acertar um cruzado e levar o rival ao chão, sob controle, não deu chances de reposição para Santiago.

Brasileiros vencem no restante do card principal

Mais um brasileiro a atuar nesta noite, o peso-médio Antônio Cara de Sapato encarou Eddie Gordon em duelo de vencedores do reality show The Ultimate Fighter de 2014, e o brasileiro sagrou-se vencedor com um estrangulamento no terceiro round. Depois de controlar os dois rounds iniciais, o paraibano trabalhou seu jiu jitsu no fim e finalizou com um mão-com-mão, recuperando-se de revés sobre Patrick Cummins em dezembro do ano passado. Gordon encaixa a terceira derrota seguida.

Após cinco meses, o ex-The Ultimate Fighter Brasil 2, Thiago Marreta voltou a subir ao octógono pela categoria dos médios, desta vez contra o veterano canadense Steve Bosse. E em poucos segundos, o carioca acertou um chute em sua cabeça levando a nocaute o seu oponente ainda no primeiro round. Enquanto Marreta acumula seu segundo resultado positivo em sequência, Bosse perde a segunda luta na carreira, voltando de aposentadoria após dois anos de inatividade.

Abrindo o card principal, o carioca Hacran Dias voltou ao octógono após seis meses para enfrentar o georgiano Levan Makashvili, na categoria dos penas. Depois de muito equilíbrio durante os 15 minutos, a luta foi para a mão dos juízes, que deram a vitória ao brasileiro por decisão dividida. Com o resultado, Hacran chega a segunda vitória consecutiva.

Resultados do card preliminar:

Peso-meio-médio: Alex Cowboy venceu Joe Merritt por decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 30-27);

Peso-leve: Leandro Buscapé venceu Lewis Gonzalez por decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 30-27);

Peso-meio-médio: Tony Sims venceu Steve Montgomery por nocaute técnico aos 2:43 minutos do primeiro round;

Peso-galo: Sirwan Kakai venceu Danny Martinez por decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 30-27).