NFL suspende Antonio Gates e outros três atletas após serem pegos no exame antidoping da liga

A quinta-feira (2) não foi de boas notícias para alguns jogadores da NFL. A liga anunciou que quatro atletas de diferentes franquias foram pegos no exame antidoping e receberam suspensões. As punições valem a partir do começo da temporada regular, em setembro, fazendo com que os quatro percam as primeiras partidas de suas respectivas equipes.

O tight end do San Diego Chargers, Antonio Gates, foi pego no antidoping e ficará quatro jogos suspenso por utilizar suplementos que continham substâncias proibidas pela NFL. Devido a suspensão, Gates não atuará contra o Detroit Lions, Cincinnati Bengals, Minnesota Vikings e Cleveland Browns. O TE poderá retornar na partida contra o Pittsburgh Steelers no dia 5 de outubro.

Antonio Gates liberou uma declaração oficial comentando sobre a suspensão e culpou suplementos e medicamentos que utilizou para se recuperar de lesão na última temporada: "Tenho muito orgulho de ter mantido minha integridade em relação a NFL e tudo que ela contém, em todos os meus 12 anos na liga. Tomo muito cuidado com meu corpo e o que faço com ele e eu nunca soube que havia ingerido uma substância que é banida pela NFL", comentou Gates.

Defensive end do Green Bay Packers, Datone Jones é suspenso por uma partida

Quem também não passou no teste antidoping da liga foi Datone Jones. O defensive end dos Packers sofreu suspensão de apenas um jogo por ter sido pego com maconha em janeiro deste ano, e não atuará na estreia da franquia de Wisconsin contra o rival Chicago Bears.

O pass rusher está liberado para todos os treinamentos de offseason, além tambmém das partidas de pré-temporada, e retornará aos jogos oficiais na Semana 2 da temporada regular, quando Green Bay enfrenta o Seattle Seahawks.

Linebacker Rolando McClain perderá os primeiros quatro confrontos do Dallas Cowboys na temporada regular

Também nesta quinta-feira (2), a NFL anunciou que Rolando McClain ficará de fora das quatro primeiras partidas dos Cowboys na temporada regular. O linebacker violou a política da liga contra abuso de substâncias.

"Peço desculpas à minha família, aos Cowboys, aos meus colegas de equipe e também aos fãs da franquia pelo meu erro", disse McClain em uma declaração feita através da Associação de Jogadores da NFL. "Não irei quebrar as regras da minha profissão no futuro, e me arrependo do meu erro. Estou ansioso para retornar a campo na Semana 5, esperando ajudar minha equipe a vencer o New England Patriots", encerrou McClain.

O linebacker teve uma ótima última temporada e ajudou os Cowboys a alcançarem os playoffs. McClain teve 81 tackles em trezes partidas, o que levaram à franquia de Dallas a propor um novo contrato de um ano para o jogador, que aceitou.

McClain perderá os jogos contra os rivais da NFC Leste, New York Giants e Philadelphia Eagles, além de não enfrentar o New Orleans Saints e o Atlanta Falcons.

Desfalque importante para o New York Jets, defensive tackle Sheldon Richardson é suspenso por quatro jogos por uso de maconha

A perda de Sheldon Richardson, um dos melhores jogadores da defesa do New York Jets poderá fazer diferença no início da temporada.

A suspensão de quatro partidas por uso de maconha faz com que um dos âncoras da defesa desfalquem a equipe, preocupando os torcedores da franquia. Richardson pode participar de todas as atividades de offseason dos Jets, além das partidas de pré-temporada.

"Peço desculpas por decepcionar minha família, meus colegas de equipe, essa organização e aos fãs", disse o atleta em uma declaração liberada pelo próprio New York Jets. "No entanto, palavras não são o bastante. Isso é algo que pode ser explicado por como eu vou me comportar daqui a frente. Não quero que isso afete o que a equipe está tentando conquistar. Enquanto eu não estiver presente no início da temporada regular, farei de tudo para apoiar meus companheiros até que eu possa retornar aos gramados", completou.

Richardson perderá as partidas diante do Cleveland Browns, Indianapolis Colts, Philadelphia Eagles e Miami Dolphins. Por ter sido eleito o rookoie defensivo de 2013, as expectativas diante do atleta eram grandes, onde ele seria uma das peças chaves na talentosa defesa dos Jets.

Sua ausência pode fazer com que a primeira escolha da franquia no último draft, Leonard Willians, tenha um grande papel de imediato no setor da equipe verde da Big Apple.