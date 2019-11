Guia VAVEL dos Jogos Pan-Americanos 2015: Voleibol

Um dos principais esportes olímpicos, não poderia ficar de fora dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. O voleibol estará presente em Canadá, tendo início no dia 16 de julho, até o dia 26, quando acontece a grande final. O Centro de Exposições de Toronto é o local onde irá sediar vários confrontos emocionantes, que o volei pode proporcionar.

Ao todo, dez países enviarão equipes para a disputa de medalhas, desse número, seis irão disputar a competição com as equipes masculina e feminina (Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos e Porto Rico). Os países serão divididos em grupos, onde o primeiro lugar, irá automáticamente para às semifinais, enquanto o segundo e terceiro colocado, irão disputar as quartas de final. Quem passar pela semifinal, irá disputar a medalha de ouro, enquanto a equipe derrotada, irá duelar pelo bronze.

História nos Pan-Americanos

O voleibol começou a ser disputado nos Jogos Pan-Americanos, em 1955, na Cidade do México. Pelo masculino, os Estados Unidos foram oos primeiros campeões, enquanto as donas da casa foram vencedoras pelo feminino. O Brasil conquistou o primeiro ouro no Pan, no masculino, quando a competição foi sediada em São Paulo, em 1963, desbancando os americanos. Já o feminino, em 1959 conquistavam a primeira conquista no Pan-Americano, em Chicago, vencendo as donas da casa.

A segunda medalha de ouro pelo masculino, veio 20 anos depois da primeira conquista, em 1983, em Caracas, quando os brasileiros venceram os cubanos. O feminino conquistou o ouro em São Paulo, juntamente com os homens, em 1963, e em 1999 subiram pela terceira vez no lugar mais alto do pódio, em Winnipeg. Em 2007, o Pan chegou ao Rio de Janeiro, foi quando o masculino conquistou a terceira medalha de ouro, vencendo os Estados Unidos, enquanto as mulheres brasileiras, não conseguiram passar pelas cubanas, e conquistaram o bronze.

Brasil domina o voleibol em Guadalajara/2011

A seleção masculina de vôlei chegou em alta no México, para a disputa do Pan-Americano de 2011. Após conquistar o terceiro ouro nos jogos do Rio de Janeiro em 2007, os brasileiros desembarcavam na América do Norte em busca do inédito bicampeonato em Pans. O Brasil, naquela ocasião, disputava paralelamente a Liga Mundial de Vôlei, por isso, a equipe enviada para disputar o Pan naquela época, foi diversificada, sem Giba, Murilo, e o técnico Bernardinho. Porém, Éder, Lipe e Wallace eram alguns dos nomes "desconhecidos" ali, porém, a torcida brasileira os conheciam muito bem, pelo fato de ambos atuarem na Superliga Masculina de Vôlei.

Mesmo sem os principais nomes, a seleção brasileira conseguiu terminar a fase de grupos com 100% de aproveitamento, se classificando para a semifinal, onde enfrentaria a Argentina. O bom aproveitamento foi mantido contra os "hermanos", quando os brasileiros venceram, de virada, por 3 sets a 1, se classificando para a grande decisão pela medalha de ouro, e o adversário, era nada mais, nada menos, que Cuba, uma das principais potências no esporte. Diante de três mil pessoas, o Brasil entrava em quadra contra os cubanos, em uma partida disputada, porém, os brasileiros conseguiram superar o ímpeto caribenho, vencendo por 3 sets a 1, garantindo a medalha de ouro e o bicampeonato em Pan-Americano.

As mulheres também fizeram bonito em Guadalajara. Na estréia da seleção brasileira feminina no Pan-Americano, diante a República Dominicana, a ponteira Jaqueline sofreu um choque contra a líbero Fabi, e acabou fraturando a cervical, assim, ficando de fora do restante da competição. Passado o susto e o desfalque de Jaque, as brasileiras seguiram em frente, e encontraram as dominicanas novamente na semifinal. Na ocasião, as meninas do Brasil passaram fácil pelas adversárias, fazendo 3 sets a 0, reeditando a final de 2007 no Rio, quando enfrentaram Cuba, e perderam, na ocasião. Era a chance da revanche, mas as caribenhas dificultaram ao máximo a vida das brasileiras, levando a partida para o tie-break, porém a seleção verde e amarela levou a melhor por 15/10, fechando a partida em 3 sets 2, garantindo a medalha de ouro em cima de Cuba, assim como no voleibol masculino.

Quadro de medalhas dos Pan-Americanos

Cuba lidera o ranking tanto do masculino, quanto no feminino em conquistas de ouros nos Pan-Americanos. Pelos homens, os cubamos conquistaram o esporte na competição, por cinco vezes, enquanto os brasileiros, conquistaram em quatro oportunidades. Já as mulheres caribenhas, ganharam oito medalhas de ouro, e assim como no masculino, as brasileiras ocupa a segunda colocação, também com quatro ouros ganhos. Confira abaixo os rankings completos:

Masculino:

Ordem País Ouro Prata Bronze Total 1º Cuba 5 4 3 12 2º Brasil 4 6 4 14 3º Estados Unidos 4 4 0 8 4º Argentina 1 0 4 5 5º Venezuela 1 0 0 1 6º México 0 1 1 2 7º Canadá 0 0 2 2 8º Peru 0 0 1 1

Feminino: