Guia VAVEL dos Jogos Pan-Americanos 2015: Canoagem

A Canoagem será uma das modalidades praticadas no XVII Jogos Pan-Americanos, em Toronto, no Canadá. O período da competição será entre 10 e 26 de julho. O esporte será dividido em duas categorias: de velocidade e slalom (esta que faz sua estreia em Pans). Ambos utilizando canoas e caiaques.

Serão 18 eventos nesta edição. As disputas de velocidade serão no Centro Pan-Americano Welland de Canoagem, em Welland. Entre os dias 11 a 14 de julho. Já as provas de Slalon acontecerão no Minden Wild Water Preserve, em Minden Hills. Serão dois dias de Slalon: 18 e 19 de julho.

Ao todo, 16 países têm atletas classificados para as disputas. O Canadá conta com o maior número, 21 representantes. Logo depois vem o Brasil com 20, o México 18 e a Argentina com 17. Ao todo, 160 canoístas estão na briga por medalhas, sendo 40 para o slalom e 120 para o Sprint.

Canoagem Velocidade (Sprint)

Esporte olímpico desde 1936, em Berlim, a canoagem de velocidade masculina é um dos eventos aquáticos tradicionais, o feminino desde 1948, em Londres. No Pan-Americano foram ingressados de vez no programa dos jogos em 1987, em Indianapolis. Será também a estreia de uma prova feminina em canoa na canoagem de velocidade.

As provas são divididas em canoas e caiaques. No Pan-Americano, nas velocidades de 200 metros e 1000 metros para homens e 200 metros e 500 metros para as mulheres.

Na canoa, rema-se ajoelhado apenas em um lado do barco. Nelas são disputadas de maneira individual (com a ajuda de um volante para mantê-lo em linha reta) e em duplas. No caiaque (que conta com um leme de direção nos pés dos atletas), rema-se sentado. Podendo ser no individual, dupla ou quarteto. Utilizam-se códigos: C para canoas e K para caiaques. Os números representam a quantidades de participantes: (C1, canoa individual; K4, caiaque de quarteto, por exemplo).

Canoagem Slalom

Os jogos de Toronto marcam a estreia da Canoagem slalom em Pan-Americanos, após decisão da ODEPA. A primeira competição desta modalidade foi em 1949, em Genebra, na Suíça, organizada pela International Canoe Federation (ICF). Entraram nas Olímpiadas em 1992. No Campeonato mundial de 2010 foi introduzida a canoa slalom para as mulheres.

Assim como na Sprint, o Slalom é disputado em canoas e caiaques, em águas rápidas e bravas com correnteza. Em comum, o atleta utiliza equipamentos de segurança como capacete e jaqueta protetora e deve passar por 25 portas (barras suspensas de cores verde e vermelha). Caso esses bastões sejam tocados, a penalidade é de dois segundos ao final do percurso. Se o atleta não passar pela porta, derrubar, entortar ou puxar, a penalidade sobe para 50 segundos. Vence quem fizer o percurso em menor tempo (a pontuação combinada de tempo e penalidade determina a ordem). No Pan, os homens remam em canoas individual e em dupla, além do caiaque individual. As mulheres, na canoa individual e no caiaque individual.

As diferenças das canoas e dos caiaques no slalom: Nas canoas, os atletas remam com um remo de uma lâmina apenas. Eles ficam de joelhos no cockpit. O barco é um pouco mais largo. No caiaque, é utilizado um remo com duas pás e ficam sentados no barco.

OBS: Os vencedores das quatro competições slalom garantem vaga na próxima Olímpiada, no Rio em 2016, menos a C1 feminina que não está no programa olímpico. Caso um brasileiro vença, a vaga fica com o segundo colocado.

Datas dos eventos

Eventos de medalhas (C = Canoa | K = caiaque)

Sprint homens: K1 200 m, K2 200 m, K1 1000 m, K2 1000 m, K4 1000 m, C1 200 m, C1 1000 m, C2 1000 m.

Sprint mulheres: K1 200 m, K1 500 m, K2 500 m, K4 500 m, C1 200 m.

Slalom mulheres: Mulheres K 1 e Mulheres C 1.

Slalom homens: Homens K1, Homens C1 e Homens C2.

Canoagem no Pan 2011

Em Guadalajara, os eventos de Sprint aconteceram entre 26 e 29 de outubro. O destaque foi Cuba, que ganhou quatro ouros, três pratas e dois bronzes, no total de nove medalhas. Jorge Antonio Garcia ajudou seu país vencendo o caiaque individual 1000 metros e o caiaque de quarteto de 1000 metros. No feminino, Carrie Johnson venceu dois ouros no caiaque individual de 200 e 500 metros.

Os brasileiros Nivalter De Jesus (canoa individual 200 metros), Erlon Silva e Ronilson de Oliveira (canoa de dupla 1000 metros) ganharam a medalha de prata. Givago Ribeiro e Gilvan Ribeiro ganharam duas medalhas de bronze no caiaque de duplas 200 metros e no caiaque de quarteto 1000 metros, ao lado de Celso Oliveira e Roberto Maheler.

Quadro de medalhas e breve histórico

Países Ouro Prata Bronze Total 1º Cuba 30 20 14 64 2º Estados Unidos 22 15 10 47 3º Canadá 18 20 18 56 Brasil 2 9 11 22

Na primeira edição da canoagem em Pans, os EUA dominaram o quadro de medalhas. Venceram 10 medalhas de ouro, contra apenas um de Cuba e Canada, cada. Na edição de 1991, Cuba deu o troco em Havana. Foram 10 ouros para os cubanos, contra apenas um dos estadunidenses. O Brasil entrou nos jogos de 1995, em Mar del Plata, conquistando apenas dois bronzes. Em 1999, o Canadá ficou na frente nas medalhas de ouro e em 2003 foi a vez de Cuba. No Rio, em 2007, o México terminou na ponta. Em Guadalajara, os cubanos retomaram o posto com quatro ouros.

O Brasil conseguiu dois ouros na história. Em 2007, no K4 1000 m com Roberto Maheler, Carlos Campos, Sebastian Cuattrin e Edson Isaias. E em 2003 no K2 500 m com Carlos Campos e Fábio Demarchi.

Brasileiros convocados

Canoagem de velocidade: Ana Paula Vergutz, Ariela Cesar Pinto, Beatriz Renata Vergutz, Celso Dias de Oliveira Júnior, Ediléia Matos dos Reis, Edson Isaias Freitas da Silva, Erlon de Souza Silva, Gilvan Bitencourt Ribeiro, Hans Heinrich Mallmann, Isaquias Queiroz dos Santos (Campeão mundial), Mariane dos Santos da Silva, Roberto Maehler, Vagner Junior Souta e Valdenice Conceição do Nascimento (Bronze no mundial).

Canoagem Slalom: Pedro Henrique Gonçalves da Silva, Ana Sátila Vieira Vargas, Felipe Borges da Silva, Charles Fernando Correa e Anderson dos Santos Oliveira.