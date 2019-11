Guia VAVEL dos Jogos Pan-Americanos 2015: Basquete

No dia 10 de julho começará a XVIII edição dos Jogos Pan-Americanos, que será realizado em Toronto, no Canadá. O evento terá duração até o dia 26 de julho e a VAVEL Brasil fará cobertura com as principais notícias dos jogos.

Aproximadamente seis mil atletas farão parte do torneio, com os mais variados esportes. Dentre estes esportes, o basquete, um dos mais tradicionais no mundo esportivo, estará presente no evento e contará, como sempre, com a presença da força dos Estados Unidos e de seleções "secundárias", como o Brasil, segundo maior campeão (ouro) e a sempre forte Argentina. Além deles, Canadá, Cuba, México, Porto Rico, Repúlica Dominicana e Venezuela também participarão do torneio.

História no Pan

Sendo jogado pela primeira vez em 1951, mais exatamente nos Jogos Pan-Americanos de Buenos Aires, Argentina, o basquete é, sem dúvida, um dos esportes que mais atraem pessoas no mundo. O basquete masculino é jogado desde 1951, mas o feminino foi introduzido apenas em 1955, na segunda edição do torneio, realizado na Cidade do México.

Assim como alguns outros esportes, o basquete sempre esteve presente nos Pan-Americanos. Foram 18 edições dos jogos até aqui e o esporte sempre aparecia mostrando vários jogos muitos bons e equilíbrio, principalmente nos últimos anos.

Basquete no Pan de 2011: domínio de Porto Rico, anfitrões fazendo bonito e decepção norte-americana

Em torneio realizado em Guadalajara, no México, o basquete feminino teve seu início entre os dias 21 e 25 de outubro daquele ano, enquanto o masculino foi realizado entre os dias 26 e 30 do mesmo mês. O mesmo formato foi feito para as duas categorias: dois grupos de quatro seleções e os dois melhores de cada grupo avançavam para as semifinais. As seleções participantes eram: Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Estados Unidos, Jamaica, México, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai.

No feminino, os Estados Unidos chegavam com o favoritismo, como sempre, ainda mais por "defenderem o título" naquele evento. Mas praticamente nada deu certo às norte-americanas, que terminaram em último no Grupo A e foram eliminadas precocemente. México e Porto Rico avançaram no Grupo A, enquanto Brasil e Colômbia avançaram no Grupo B.

Nas semifinais, Porto Rico e Brasil fizeram uma partida sensacional, que acabou com a vitória das porto-riquenhas por 69 a 68. Na outra semifinal, as anfitriãs derrotaram as colombianas por 64 a 58. Na grande final, Porto Rico passou por cima dos donos da casa e venceram por 85 a 67, confirmando sua primeira medalha de ouro no basquete feminino na história. Na decisão de terceiro lugar, o Brasil massacrou a Colômbia e ficou com o bronze.

No masculino, como sempre os Estados Unidos era a seleção à ser temida, mas os americanos chegaram em baixa à Guadalajara, já que não venciam desde 1983. Tudo parecia ir bem, já que os norte-americanos terminaram em primeiro no Grupo B, se classificando às semifinais com a República Dominicana. Brasil e Uruguai ficaram pelo caminho.

No Grupo A, Porto Rico e México fizeram bonito e se classificaram. Nas semifinais, a surpresa aconteceu logo no primeiro jogo, quando os donos da casa passaram por cima dos norte-americanos, vencendo por 71 a 55, para delírio da torcida. Na outra semifinal, em duelo um pouco mais apertado, os porto-riquenhos venceram os dominicanos por 85 a 77.

Em uma decisão simplesmente espetacular, com uma atuação sensacional de Renaldo Balkman (28 pontos e 12 rebotes), Porto Rico derrotou os donos da casa por 74 a 72 e se sagraram campeões do pela segunda vez. Na decisão de terceiro lugar, em mais uma partida muito apertada, os norte-americanos derrotaram a República Dominicana por 94 a 92.

Maiores medalhistas da história dos Jogos Pan-Americanos: domínio norte-americano

Tudo bem que os Estados Unidos não foram bem nos últimos jogos, mas os norte-americanos continuam dominando a América quando o assunto é basquete. No feminino, as norte-americanas já conquistaram a medalha de ouro sete vezes, quatro a mais que o segundo país, o Brasil, que tem três medalhas de ouro. No total, o Estados Unidos tem 13 medalhas, dois a mais que a Seleção Brasileira, que tem 11.

No masculino, o domínio também é dos Estados Unidos. São incríveis oito medalhas de ouro contra cinco medalhas do Brasil, segundo colocado. No total, tudo igual entre os países: 13 para cada, com o Brasil tendo vantagem nas medalhas de prata: seis contra três nos norte-americanos.

Quadro de medalhas do basquete na história dos Jogos Pan-Americanos

Posição País Ouro Prata Bronze Total 1º Estados Unidos 15 7 4 26 2º Brasil 8 10 6 24 3º Porto Rico 3 5 4 12 4º Argentina 1 2 0 3 5º México 0 5 1 6 6º República Domincana 0 1 1 2 7º Chile 0 1 1 2 8º Cuba 0 0 2 2 9º Uruguai 0 0 1 1

*Medalhas do basquete masculino e feminino estão juntas na tabela