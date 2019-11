Guia VAVEL dos Jogos Pan-Americanos 2015: Natação

A XVII edição dos Jogos Pan-Americanos, que será realizada em Toronto, no Canadá, se aproxima. Com início marcado para o dia 10 de julho de 2015, o evento perdurará até o dia 26 de julho e contará com a expectativa de aproximadamente seis mil atletas dos 41 Comitês Olímpicos Nacionais das Américas marcando presença para competir dentro dos 36 esportes selecionados. Dentro destes, a Natação terá destaque especial neste Guia da VAVEL Brasil.

A modalidade é uma das quatro disciplinas dentro dos esportes aquáticos na competição latino-americana. Sua origem é da Grã-Bretanha, no século XVIII e teve a National Swimming Society como a primeira entidade regulamentadora no ano de 1837. Ao decorrer dos anos, conseguiu se disseminar pela Europa, além da Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos, e atualmente é praticada no mundo todo.

A natação é uma modalidade característica do atletismo pelos seus fundamentos decisivos para o desempenho no que se diz natação competitiva, sendo a saída, a virada e a chegada. Apesar de todos serem comuns em praticamente todas as provas na piscina, é necessário compreender a importância de realizá-los corretamente. É praticada em piscinas de 25 e 50 metros com profundidade máxima de 2,35 m, tendo limite de 8 cm para a superfície exterior e o nível da água. Além disso, são necessárias oito raias com local para posicionamento para os competidores. Nos jogos Pan-Americanos, as modalidades são divididas nas categorias masculinas e femininas, onde cada um possui suas respectivas provas em eventos próprios, que são:

Eventos masculinos: Modalidades

Nado livre: conta com cinco eventos de bateria, sendo os de 50 metros, 100 metros, 200 metros, 400 metros e 1500 metros livre cada, com disputa de pódio em todas as cinco provas.

Nado costas: conta com dois eventos de bateria, sendo 100 e 200 metros cada, com disputa de pódio em ambos.

Nado peito: conta com dois eventos de bateria, sendo 100 e 200 metros cada, com disputa de pódio em ambos.

Nado borboleta: conta com dois eventos de bateria, sendo 100 e 200 metros cada, com disputa de pódio em ambos.

Nado medley: conta com dois eventos de bateria, sendo 200 e 400 metros cada, com disputa de pódio em ambos.

4x100 metros livres: conta com quatro baterias de 100 metros livre, onde, ao fim das quatro, se disputa o pódio.

4x200 metros livres: conta com quatro baterias de 200 metros livre, onde, ao fim das quatro, se disputa o pódio.

Maratona 10km: conta com bateria única de 10km, com disputa de pódio.

Eventos femininos: Modalidades

Nado livre: conta com cinco eventos de bateria, sendo os de 50 metros, 100 metros, 200 metros, 400 metros e 800 metros livre cada, com disputa de pódio em todas as cinco provas.

Nado costas: conta com dois eventos de bateria, sendo 100 e 200 metros cada, com disputa de pódio em ambos.

Nado peito: conta com dois eventos de bateria, sendo 100 e 200 metros cada, com disputa de pódio em ambos.

Nado borboleta: conta com dois eventos de bateria, sendo 100 e 200 metros cada, com disputa de pódio em ambos.

Nado medley: conta com dois eventos de bateria, sendo 200 e 400 metros cada, com disputa de pódio em ambos.

4x100 metros livres: conta com quatro baterias de 100 metros livre, onde, ao fim das quatro, se disputa o pódio.

4x200 metros livres: conta com quatro baterias de 200 metros livre, onde, ao fim das quatro, se disputa o pódio.

4x100 metros medley: conta com quatro baterias de 100 metros ao modo medley, onde, ao fim das quatro, se disputa o pódio.

Maratona 10km: conta com bateria única de 10km, com disputa de pódio.

A natação nos Jogos Pan-Americanos

A primeira participação da natação nos jogos Pan-Americanos aconteceu no ano de 1951, em Buenos Aires, Argentina. O primeiro evento dos jogos envolvendo os países latino-americanos aconteceríam em 1942, mas com a Segunda Guerra Mundial em seu auge, foi adiado para o ano de 51. Nesta edição, 21 países marcaram presença. Infelizmente, não se encontra registros sólidos dos recordistas da natação na primeira edição do Pan-Americano, nem do quadro de medalhas da categoria. Porém, sabe-se que a anfitriã Argentina conquistou o maior número de medalhas, sendo 68 de ouro, 44 de prata e 38 de bronze, sendo 150 medalhas no total.

A natação marcou presença em todas as seguintes edições desde a primeira, em 1951. Até aqui, 18 edições do Pan-Americano foram realizadas, contando com várias quebras de recordes e séries incríveis dos atletas na modalidade, destacando o surgimento de novos ídolos da natação no decorrer dos anos. O primeiro medalhista da história do torneio latino-americano foi Tetsuo Okamoto, que esteve nos Jogos Pan-americanos inaugurais, de 1951, em Buenos Aires, Argentina, onde conquistou duas medalhas de ouro nos 400 e 1500m livres, além de uma medalha de prata nos 4x200m livres 5 Nos 1500m livres.

Ouro nos 400 e 1.500 m, Tetsuo Okamoto (à esquerda) foi o primeiro a conquistar uma medalha de outro no Pan (Foto: Arquivo Folha)

Guadalajara 2011

Na última edição do Pan-Americano, em 2011, foram disputadas um total de 34 provas, divididas exatamente entre masculinas e femininas. As provas em piscina foram realizadas no Centro Aquático Scotiabank, em Guadalajara, enquanto a maratona aquática ocorreu no Terminal Marítimo API, em Puerto Vallarta. Essas provas contaram com a participação de 274 atletas de 36 países.

Quadro de medalhas