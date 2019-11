Guia VAVEL dos Jogos Pan-Americanos 2015: Beisebol

No dia 10 de julho começará a XVIII edição dos Jogos Pan-Americanos, que será realizado em Toronto, no Canadá. O evento terá duração até o dia 26 de julho e a VAVEL Brasil fará cobertura com as principais notícias dos jogos.

Aproximadamente 6 mil atletas dos 41 Comitês Olímpicos Nacionais das Américas são esperados para competir em 36 esportes. Dentre eles, o beisebol, que esteve presente em todas as edições dos Jogos Pan-Americanos.

- A história do beisebol nos Jogos Pan-Americanos

O beisebol foi criado nos Estados Unidos em 1839, porém as regras só foram feitas em 1845 pelo norte-americano Alexander Cartwright. O beisebol é o esporte que mais atrai torcedores nos Estados Unidos e é potência também na Coréia.

A primeira edição dos Jogos Pan-Americanos foi realizada em Buenos Aires, na Argentina, em 1951, e o beisebol foi um dos esportes presentes. E desde então, o esporte sempre esteve presente em todas as 18 edições dos jogos, sendo um dos esportes mais tradicionais do mundo.

- Como foi o esporte no Pan de 2011?

Os Jogos Pan-Americanos de 2011 foram realizados em Guadalajara, no México, e os jogos de beisebol foram jogados no Lagos de Moreno, entre os dias 19 e 25 de julho. Apenas com o torneio masculino, os jogos foram disputados no Estádio Pan-Americano de Beisebol.

No Grupo A ficou o anfitrião México, junto de Estados Unidos, República Dominicana e Panamá. O México obteve três vitórias e terminou líder. Com duas vitórias, Estados Unidos avançou em segundo lugar.

No Grupo B ficaram dois países tradicionais dos Jogos Pan-Americanos: Cuba e Canadá. Venezuela e Porto Rico completaram o grupo. Com três vitórias, Cuba avançou em primeiro, e com duas vitórias, Canadá ficou em segundo.

A semifinal marcou dois grandes encontros. O primeiro deles foi Estados Unidos contra Cuba, e os americanos venceram. No segundo jogo, o anfitrião México enfrentou o Canadá e acabou derrotado.

Na disputa de terceiro lugar, Cuba levou a melhor sobre os anfitriões e levou a medalha de bronze. Na grande final, o Canadá venceu os Estados Unidos e conquistou sua primeira medalha de ouro na história no beisebol.

- Maiores medalhistas do beisebol na história dos Pans

Cuba é o país que mais vezes conquistou a medalha de ouro no beisebol nos Jogos Pan-Americanos. Das 17 edições já realizadas, o país conquistou 12 medalhas de ouro, 1 de prata e 1 de bronze (essa conquistada na última edição realizada em 2011). Somente em duas edições saiu sem medalha (1955 e 1959). Cuba também detém o recorde de 9 medalhas de ouro seguidas.

Entretanto, os Estados Unidos já conquistaram o mesmo número de medalhas que Cuba: 14 no total. A diferença é que Cuba conquistou 12 de ouro, contra apenas um dos americanos. Por sua vez, os Estados Unidos tem 10 medalhas de prata e três de bronze - além da de ouro já citada acima.

- Quadro de medalhas do beisebol na história dos Pans