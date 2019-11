Guia VAVEL dos Jogos Pan-Americanos 2015: Boxe

Assim como grande parte dos esportes contemporâneos, o Boxe tem seu surgimento na história antiga, em 4.000 a.C., na área da atual Etiópia. Ganhando simpatizantes pelo Egito, se popularizou por todo a área do Mar Mediterrâneo, sendo incluído nos Jogos Olímpicos da Antiguidade somente em 688 a.C. À época, a regra determinava que a luta era dada por encerrada apenas quando algum dos lutadores fosse nocauteado.

Com o avanço do Cristianismo, já na Idade Média, perdeu espaço na Europa por ser considerado agressivo demais. No fim do século XVII, ressurge na Inglaterra, se espalhando pelos países mais próximos, e se tornando popular durante todo o século XVIII. A luta chega ao Brasil somente no século XX, através dos imigrantes alemães e italianos.

A "luta de punhos", que acabaria se tornando conhecida como "boxe", é uma derivação do verbo inglês "to box", que significa "bater", ou "bater com os punhos". A expressão foi utilizada com maior frequência no Reino Unido, entre 1000 e 1850. Na versão masculina, se faz presente desde o início dos Jogos Pan-Americanos, enquanto a feminina contou com o pioneiros na última edição.

Hegemonia cubana e exclusão feminina

Na 16ª edição dos Jogos Pan-Americanos, Cuba visará aumentar ainda mais a hegemonia conquistada no período de 60 anos no Boxe. Apesar de ser bastante contestada desde o início, a luta vem se popularizando e conquistando seus espaços cada vez mais. Das 116 medalhas do total, os cubanos possuem 84 de ouro, 53 à frente dos Estados Unidos, que acumulam 101 no todo.

A categoria masculina é subdividida em outras 10 categorias, enquanto a feminina em apenas três. O Brasil, quarto maior país da América com número de pugilistas - são nove representantes - ao lado de Colômbia, Estados Unidos, Porto Rico e Venezuela, ocupa a 4ª colocação no quadro geral de vencedores, somando sete medalhas de ouro, 19 de prata e 33 de bronze, totalizando 59.

Categoria Peso Mosca Ligeiro até 48 kg Mosca até 51 kg Galo até 54 kg Leve até 60 kg Meio Médio Ligeiro até 64 kg Meio Médio até 69 kg Médio até 75 kg Meio Pesado até 81 kg Pesado até 91 kg Super Pesado acima de 91 kg

Recém implementado entre as mulheres, o pugilismo conta com retrospecto favorável ao Canadá, dono de duas medalhas de ouro e uma de bronze nas respectivas categorias. Destaque também para Argentina e México, com duas medalhas conquistadas cada.

Mosca até 51 kg Leve até 60 kg Médio até 75 kg

Cuba segue no dominío do masculino e Canadá surpreende no feminino

Disputadas entre 21 e 29 de outubro de 2011, em Guadalajara, as competições de Boxe agregaram 119 competidores de 24 nações. A última edição do Pan contou com feitos pioneiros, destacando a primeira participação das mulheres no esporte no torneio continental. Outro momento destacável foi a conquista das primeiras medalhas de Bahamas e Barbados na história, sendo de prata e bronze, respectivamente.

Com ampla soberania no masculino, ganhando oito das 10 etapas, Cuba foi a maior medalhista do certame, somando nove - com mais uma de prata também entre os homens - ao total. No feminino, das três disputas inaugurais, hegemonia das canadenses, vencedoras de duas dessas e com uma terceira colocada em outra.

O Brasil ficou em sexto lugar no quadro dos premiados, totalizando sete medalhas, sendo dois de prata e cinco de bronze. Um dos principais nomes do país no desporto, Yamaguchi Falcão, foi segundo colocado no meio-pesado, sendo derrotado pelo cubano Julio La Cruz, com quem fez revanche nas Olimpíadas de 2012 e saiu vencedor.

Quadro de medalhas na história dos Pans