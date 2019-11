Guia VAVEL dos Jogos Pan-Americanos Toronto 2015

Entra em cena o maior evento multi-esportivo da América do Sul. Em Toronto, no Canadá, será realizada a 17ª edição dos Jogos Pan-Americanos. Disputado tradicionalmente a cada quatro anos, sua realização segue os moldes do tradicional calendário olímpico, porém, com a presença de esportes não disputados na Olimpíada.

Tendo sido realizado pela primeira vez em 1951, em Buenos Aires, na Argentina, apenas 16 modalidades esportivas foram disputadas em todas as edições dos Jogos, são elas: Atletismo, Basquete, Beisebol, Boxe, Ciclismo, Esgrima, Futebol, Ginástica, Hipismo, Levantamento de Peso, Lutas, Natação, Polo Aquático, Remo, Saltos Ornamentais e Tiro Esportivo.

O Brasil teve a honra de receber os Jogos Pan-Americanos em duas oportunidades. Em 1963, São Paulo foi a cidade em questão, onde viu nosso país ficar na segunda colocação geral, conquistando 14 medalhas de ouro. Já em 2007, no Rio de Janeiro, ocupamos a terceira posição, subindo no topo do pódio em 52 ocasiões.

Porém, a história pan-americana brasileira ocupa apenas a quarta colocação geral no quatro de medalhas, com 287 outros. Os líderes são os Estados Unidos, com mais de 1.000 medalhas douradas à frente de Cuba, segunda colocada no ranking. Canadá fecha o pódio na terceira posição, enquanto a Argentina é apenas a quinta colocada.

Neste guia, a VAVEL Brasil preparou para você, nosso leitor, um compacto sobre todas as modalidades esportivas que serão disputadas nos Jogos Pan-Americanos 2015, para você ficar antenado a tudo que acontecerá entre os dias 10 a 26 de julho, em Toronto.

Edições dos Jogos Pan-Americanos

