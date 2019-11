NFL anuncia acordo com Tottenham para mandar jogos em nova arena do clube inglês

Mais uma vez o futebol americano se une ao futebol a fim de abrangir a visibilidade do esporte mais priorizado nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira (08), a NFL selou um acordo com o Tottenham, da Inglaterra, para realizar pelo menos dois jogos de todas as temporadas regulares, durante um período de dez anos no novo estádio do clube inglês. A intenção do Tottenham é construir sua nova arena próxima ao atual estádio, o White Hart Lane, e concluir a obra em 2018. A arena contará com um gramado retrátil, além de um piso artificial por baixo a fim dos compromissos do futebol americano.

O comissário da NFL, Roger Goodell emitiu um comunicado declarando a felicidade da parceria: "Com o crescente entusiasmo pela NFL na Grã-Bretanha, estamos comprometidos em sediar jogos da liga em palcos de nível mundial e estamos animados com a parceria com o Tottenham para realizar jogos em seu futuro estádio", comentou Goodell.

Boris Johnson, prefeito da cidade de Londres também deu suas palavras sobre o acordo entre o clube inglês e a NFL: "A parceria com o Tottenham irá nos ajudar a tomar outro passo em direção ao nosso objetivo, que é ter uma franquia permanente da NFL aqui na Inglaterra".

A NFL ainda possui dois anos de contrato com o estádio de Wembley, que tem capacidade de 90 mil espectadores, onde onze jogos da temporada regular foram realizados desde o ano de 2007. Para a temporada 2015/16, três jogos da temporada regular serão realizados na casa da seleção inglesa de futebol. A liga ainda firmou que está confiante de que o contrato com o Wembley não se encerrará em 2016 e jogos da NFL poderão ser realizados em mais de apenas um estádio.

O contrato do Jacksonville Jaguars de quatro temporadas para mandar um jogo por ano em Wembley expira em 2016. A equipe foi apontada como uma potencial futura franquia na capital da Inglaterra, porque seu proprietário, Shad Khan, comprou o Fulham, clube também de Londres em 2013.