Encerramos aqui a transmissão desta grande festa que foi a cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015. Toda a cobertura da competição, você acompanha ao longo destes 16 dias, aqui na VAVEL Brasil! Uma excelente noite!

A festa agora prossegue nas ruas de Toronto!

Nash acende a grande chama no exterior da arena. CN Tower se ilumina neste nomento.

A chama agora fica com Steve Nash, que se dirige para fora da arena.

De mãe para filho: Marita Payne-Wiggins passou a chama para o filho, jogador de basquete, Andrew Wiggins.

Aas medalhistas olímpicas de 1984 conduzem a chama pan-americana para o lado externo da arena, no revezamento.

A chama pan-americana é acesa neste momento!

O guardião da corrida é apresentado, e os artistas agora indicam o último destino: Toronto!

David Johnston, governador-geral do Canadá declara a 17ª edição dos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015, abertos!

Presidente da Organização Desportiva Pan-Americana, Julio Cesar Maglione agradeceu a todos os envolvidos nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015.

Diretor executivo do Comitê Organizador do Pan, Saad Rafi, discursando neste momento, dando as boas vindas para os Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015.

Juramentos dos atletas e dos árbitros sendo realizados no palco do Rogers Arena!

Hino da Organização Desportiva Pan-Americana sendo executado neste momento.

Presidente da Organização Desportiva Pan-Americana, Julio Cesar Maglione e o diretor executivo do Comitê Organizador do Pan, Saad Rafi, ficarão responsáveis por declarar abertos os Jogos Pan-Americanos 2015.

Bandeira olímpica e pan-americana entram neste momento.

Após apresentação, público presente no Rogers Arena aplaude de pé!

Sob bicicletas, bailarinos fazem apresentação mostrando a exploração da terra.

Bailarinos com deficiência estão presentes na apresentação, demonstrando integração.

Chegou a vez do disco ser homenageado no Rogers Arena.

Os artistas dizem adeus às famílias e embarcam no "trem da vida" com destino ao esporte.

O "trem para a vida" parte neste momento no palco da arena.

A luta olímpica é homenagada no Rogers Arena.

O "descobrimento do amor" é interpretado no palco.

Sucessos canadenses são tocados neste momento no palco.

Artistas neste momento fazem uma alusão ao rádio, devido à extensão territorial do país, a segunda maior do mundo.

Uma "linha de fogo" foi criada no palco, dividindo o sonho, da realidade no esporte.

Os obstáculos no esporte são interpretados no palco do Rogers Arena.

O nascimento do fogo dos sonhos, e da realidade, são representados no palco neste momento.

"Unidos jogamos". Com o lema dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, integrantes do Cirque du Soleil entram no Rogers Arena.

O nadador Matheus Santana está totalmente no clima dos Jogos Pan-Americanos!

Em instantes, começará a apresentação do Cirque du Soleil. Na ocasião, os atletas participarão da apresentação, com luzes de LED em seus ombros, todas sincronizadas com o espetáculo.

Canadá fechou o desfile, após mais de 40 delegações desfilarem para o público.

Bastante aplaudida pelo público, a delegação canadense desfila neste momento , liderado por Mark Oldershaw, da canoagem!

Após o desfile dos uruguaios, é a vez da Venezuela.

Ao som do tango, Uruguai entra no Rogers Arena!

Trinidad e Tobago neste momento!

Agora é a vez de Suriname!

Jordan Augier lidera a Santa Lúcia no desfile.

São Vicente e Granadinas agora!

São Cristóvão e Neves desfila com sua delegação.

República Dominicana neste momento no desfile.

Porto Rico presente em Toronto!

Próximos anfitriões dos Jogos Pan-Americanos, Peru desfila neste momento.

Paraguai neste momento no desfile.

É a vez do Panamá!

Campbell Lewis conduz a bandeira da Nicarágua no desfile.

México entra na arena, bastante saudado pelo público.

Animada, a delegação da Jamaica desfila.

Agora é a vez das Ilhas Virgens Americanas.

Ilhas Virgens Britânicas desfila com poucos integrantes.

Ilhas Cayman agora no Rogers Arena.

Com aproximadamente 25 integrantes, delegação de Honduras se apresenta.

Agora é a vez do Haiti!

Guiana neste momento na arena.

Mirna Ortiz Flores lidera a Guatemala no desfile.

Delegação de Granada desfilando.

Americanos na área! Estados Unidos desfila com a sua delegação.

Após a entrada dos equatorianos, é a vez de El Salvador.

Equador marcando presença no Rogers Arena.

Delegação de Dominica desfilando.

Cuba entra neste momento na arena.

Neste momento entra a delegação da Costa Rica.

Delegação da Colômbia desfila jogando chapéus para o público.

Chilenos entram na Arena cantando "Chi chi chi le le le"

Após o Brasil desfilar, é vez do Chile!

Delegação brasileira se apresenta ao som de samba ao fundo, remixado pelo DJ presente no evento.

BRASIL ENTRA NA ARENA! NADADOR THIAGO PEREIRA É O PORTA-BANDEIRA!

Delegação da Bolívia se apresenta ao público.

Vestidos à caráter, Bermudas desfila neste momento.

Com apenas três representantes, Belize entra na arena.

Barbados é a delegação da vez no Rogers Arena.

Agora é a vez de Bahamas se apresentar ao público.

Delegação de Aruba desfilando neste momento.

A novidade fica por conta das placas indicativas das delegações, que são feitas de LED.

A delegação da Argentina é a primeira a desfilar, com um tango ao fundo como trilha sonora, remixada pelo DJ presente na cerimônia.

Neste momento começa o desfile das delegações!

Público saúda os artistas após a execução do hino.

Chilly Gonzales interpreta o hino nacional do Canadá.

O público se coloca de pé, para a execução do hino nacional do Canadá, no mesmo momento que a bandeira do país entra na arena.

O governador geral do Canadá, David Johnson neste momento, é saudado pelo público no Rogers Arena.

Ao contrário de outras cerimônias, a tocha olímpica chegou no início da abertura em Toronto. O intuito é que os atletas cheguem perto da chama.

No telão, foi reeditado revezamento canadense campeão olímpico de 96 dos 4x100m. Donovan Bailey recebeu a tocha e pulou de paraquedas do CN Tower, indo direto para o Rogers Arena, onde repassou o bastão para uma jovem atleta.

É transmitido no telão do Rogers Arena, o revezamento da tocha olímpica, dos campeões olímpicos canadenses.

São mais de 150 dançarinos, em 21 grupos diferentes de dança. O tema é: Do sonho para a realidade

A cerimônia começa com artistas fazendo referências aos povos indígenas.

COMEÇA A CERIMÔNIA DE ABERTURA!

Neste momento, no telão do Rogers Arena, acontece a contagem regressiva para o começo da abertura oficial dos Jogos Pan-Americanos. Faltam 4 minutos!

Ministro dos Esportes do Brasil, George Hilton, está presente no Rogers Arena para acompanhar logo mais, a Cerimônia de Abertura dos Jogos Pan-Americanos.

O público forma grandes filas para entrar na Arena de Toronto. Logo mais será iniciada a Cerimônia de Abertura dos Jogos Pan-Americanos.

A 17ª edição dos Jogos Pan-Americanos terá desfalques importantes, dentre eles, o nadador brasileiro César Cielo, e o americano Michael Phelps, o corredor jamaicano Usain Bolt e o astro do basquete, LeBron James.

A equipe de natação do Brasil já está pronta pro desfile! Registro feito por Nicholas Santos, que estará nas piscinas em breve brigando por medalhas.

A delegação brasileira terá o apoio de muitos torcedores verde e amarelos direto das arquibancadas! A quantidade de brasileiros na Arena de Toronto é grande.

Os brasileiros já estão no clima do desfile de logo mais!

Nesta sexta-feira (10), mais três modalidades foram iniciadas: Ciclismo, Tênis, e Saltos Ornamentais.

Apesar da cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos ser nesta sexta-feira (10), a competição teve início na última terça-feira (7) com o Polo Aquático. Nesta quinta-feira (9), teve início a disputa do Nado Sincronizado.

A maior parte da delegação brasileira já está em Toronto. Cerca de 590 atletas irão desfilar pela arena da cidade nesta noite, na cerimônia de abertura.

O nadador Thiago Pereira será o porta-bandeira do Brasil nesta noite. Ganhador de 12 medalhas de ouro em Pan-Americanos, o atleta desembarca em Toronto, visando a quebra de recordes.

Uma nuvem de fumaça na CN Tower assustou moradores próximos do local, mas a organização dos Jogos Pan-Americanos informou que tudo não passava de testes para a cerimônia de logo mais.

A apresentação desta sexta-feira (10) é mantida em sigilo, porém a tendência é que seja feita uma grande homenagem ao esporte em geral.

Apesar do pedido dos organizadores para que o público não divulgasse fotos do ensaio da abertura nas redes sociais, algumas imagens das apresentações foram publicadas.

A famosa trupe do Cirque du Soleil serão os responsáveis pelo espetáculo desta noite na Arena de Toronto, que promete um público de aproximadamente 40 mil pessoas.

Cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos 2015 em tempo real

Boa noite para todos que navegam na VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha todos os detalhes da cerimônia de abertura oficial dos Jogos Pan-Americanos em Toronto, fique conosco e acompanhe toda a festa!