Resultados UFC 189: luta Chad Mendes - Conor McGregor 2015

RESULTADO OFICIAL: Conor McGregor vence Chad Mendes por nocaute técnico no segundo round e é o campeão interino peso-pena do UFC.

2' DE VIRADA! Mesmo por baixo durante todo segundo round, McGregor aproveitou cansaço de Mendes e conseguiu ganhar a luta por nocaute.

2' Mendes avança posição e busca a finalização, mas o combate volta a ficar no solo.

2' Mesmo por cima, Mendes sofre cotoveladas do americano.

2' Apesar de continuar pressionando na grade, McGregor segue vulnerável na defesa de quedas e volta a ficar de costas para o solo.

Fim do primeiro round.

1' Chad Mendes consegue outra derrubada e permanece por mais tempo por cima do rival.

1' McGregor responde com diretos mas não abala Mendes.

1' Mendes crava o irlandês no chão.

1' Irlandês segue encurralando o norte-americano mesmo sem soltar muitos golpes.

1' McGregor partiu para a joelhada, mas Mendes levou a luta para o solo. Luta volta a ficar de pé.

Começa a luta!

Vamos ao anúncio de Bruce Buffer.

Chad agora passa pelo check-in antes de subir para o combate.

Aaron Lewis responsável pela música de entrada do americano Chad "Money" Mendes.

O irlandês vai passando pela blitz pré-octógono.

Sinead O'Connor canta a música de entrada de Conor McGregor.

Vamos ao main event da noite. Pela disputa de cinturão interino dos penas, o americano Chad Mendes vai bater de frente contra o irlandês Conor McGregor.

Mesmo machucado, Lawler comemora a manutenção do título na categoria dos meio-médios. Foto: Getty Images

Com sucesso, Robbie Lawler defende seu cinturão.

Lawler: "Estou feliz porque eu sou um guerreiro de evrdade. Vim pra nocautear e deu certo. Tentei me esconder mas eu continuo na luta. Se não me apagarem, eu apago. Isso é BeatDown. Foi incrível. Eu sou o campeão"

RESULTADO OFICIAL: Robbie Lawler vence Rory macdonald pro nocaute técnico no quinto round e segue campeão peso-meio-médio do UFC

5' Vitória de Robbie Lawler.

5' Logo no começo, Lawler parte para tentar o nocaute e consegue o feito, após abalar o desafiante.

Começa o último round.

Fim do round.

4' Macdonald diminui o ritmo e tenta agora levar o combate ao solo. Lawler ainda prossegue consciente no duelo.

4' Lawler ainda tenta se recueprar do ataque. Macdonald toma o centro do octógono e tem mais tranquilidade para trabalhar suas combinações.

4' Canadense aproveita que está mais inteiro no round e parte atacando o campeão.

Começa o quarto assalto.

Fim do terceiro round

3' Os dois passam agora a esquivar-se com mais inteligência. Lawler sentiu um golpe do canadense.

3' Combate segue em pé e no centro do tablado. Aos poucos, Macdonald busca entrar na guarda do campeão.

3' Mesmo com envergadura maior, Macdonald vai lutando na curta distância. Lawler continua com sua frenética movimentação e boa defesa de quedas.

Começa o terceiro round.

Fim do segundo round.

2' Macdonald já tem um ferimento no rosto. Lawler segue andando mais pra frente e acertando mais golpes.

2' O campeão vem mais agressivo agora.

2' Um pouco diferente do primeiro round começa o segundo, mas os dois lutadores se permitem gastar tempo ainda estudando o oponente.

Começa o segundo round.

Fim do primeiro round.

1' Macdonald tentou a queda, defendida por Lawler

1' A tensão segue nos dois atletas e nenhum deles buscam entrar na distância.

1' Com a mão da frente, os dois vao defendendo e permitem o controle de distância.

1' Os dois começam na base de muito estudo. Lawler conecta um direto de esquerda.

Começou a luta!

Vamos a primeira dispua de cinturão da noite.

Agora é a vez do campeão, "Ruthless" Robbie Lawler.

Macdonald já está passando pelo check in.

Campeão peso-pesado Fabrício Werdum com o ex-campeão Lyoto Machida.

Foto: Arquivo pessoal

Macdonald vai pela primeira vez para uma luta que vale o título da categoria.

Lawler fará sua primeira defesa de cinturão. Vem de título contra Johnny Hendricks no UFC 181.

Agora vem o co main event da noite. Disputa de cinturão nos meio-médios, entre o atual campeão Robbie Lawler contra Rory Macdonald

RESULTADO OFICIAL: Jeremy Stephens vence Dennis Bemudez por nocaute técnico terceiro round.

3' PAW! Jeremy Stephen derruba Dennis Bermudez e no ground n pound não deu chances para o rival. Vitória de Stephens.

Começa o último round.

Fim do segundo assalto.

2' Luta permanece por boa parte do round na grade. Quando volta ao centro, a trocação segue insana.

2' Cruzado de esquerda de Jeremy Stephen levou Bermudez ao solo mais uma vez. E outra vez Dennis leva a luta para a grade.

2' Stephen conecta um uppercut dentro da guarda de Bermudez, que sentiu o golpe e correu para travar o combate.

Começa o segundo round.

1' Dennis tem controle da luta. Fim do primeiro round.

1' Os dois escapam e ficam na luta de pé. Desce muito sangue do rosto de Jeremy Stephens.

1' O vice campeão do TUF 14 fica por cima quando o combate está no chão e tem domínio do jogo.

1' Bermudez começa frenético, além de tentar quedas, acertou dois socos em Stephens, abrindo corte em seu supercílio.

Começa a luta.

Os dois já subiram ao octógono.

Terceiro combate do card preliminar: na categoria dos penas, Dennis Bermudez encara Jeremy Stephens. Ambos vem em busca de recuperação.

Nelson: "Bom a gente trabalhou pra isso. Entrei confiante e não podia ser diferente o resultado."

RESULTADO OFICIAL: Gunnar Nelson vence Brandon Thatch por finalização (mata-leão) no segundo round.

1' BATUCOU! Gunnar Nelson dominou as costas de Thatch e facilmente conseguiu mata-leão no segundo round. Vitória de Gunnar Nelson.

1' Gunni consegue knockdown no americano e facilmente vai para a montada. Avançar posições é com o islandês.

1' Ambos permanecem a luta em pé, com Nelson trabalhando a troca de bases.

Começa a luta.

Nelson é conhecido por seu excelente jogo de grappling. Já Thatch trabalho muito a trocação.

Vamos a segunda luta do card principal. O islandês Gunnar Nelson encara o americano Brandon Thatch, nos meio-médios.

Thomas alcança a terceira vitória em três lutas no UFC. Mantém a invencibilidade na organização e na carreira. Já Pickett vai na contramão: acumula terceiro revés seguido.

Reveja a joelhada de Thomas Almeida em Brad Pickett

Olha o que o Thomas Almeida fez.

Vine by André Bittencourt

Thomas : "Ele é duro, demorei a entrar na luta, quando entrei, foi tranquilo. Muito bom pra carreira. Ele é experiente. Mas sou chute boxe, sou forjado no aço e aqui não tem pra ninguém."

RESULTADO OFICIAL: Thomas Almeida vence Brad Pickett por nocaute no segundo round.

2' Thomas acertou com o joelho esquerdo no rosto do inglês.

2' BOOM! Thomas Almeida acerta uma joelhada voadora em Brad Pickett, que foi direto a lona.

Recomeça o combate.

1' Joelhada e cruzado do brasileiro. Pickett responde com frontal. Fim do primeiro round.

1' O brasileiro tem muito sangramento no rosto.

1' Almeida responde com mais um golpe forte no rosto do inglês.

1' Thomas tenta recuperar-se com mais movimentação.

1' Pickett chega a bom momento e acerta um soco, levando o brasileiro a knockdow. Em seguida, acerta outra joelhada no paulista.

1' Os dois partem para a trocação. Quando um acerta, o outro deixa a resposta rapidamente.

Começa a luta.

Ambos já estão no octógono.

E agora tem Brasil no octógono. O paulista Thomas Almeida encara Brad Pickett, na categoria dos galos.

CARD PRINCIPAL

Peso-pena: #1 Chad Mendes (EUA) - #3 Conor McGregor (IRL)

Peso-meio-médio: #c Robbie Lawler (EUA) - #1 Rory Macdonald (CAN)

Peso-pena: Dennis Bermudez #9 (EUA) - #11 Jeremy Stephens (EUA)

Peso-meio-médio: #15 Gunnar Nelson (ISL) - Brandon Thatch (EUA)

Peso-galo: Brad Pickett (ING) - #14 THOMAS ALMEIDA (BRA)

Foto: Getty Images. Matt brown comemora vitória sobre Tim Means

E fechamso o card preliminar. Segue os resultados (os de negrito venceram os combates):



CARD PRELIMINAR:

Peso-meio-médio: #5 Matt Brown (EUA) - Tim Means (EUA)

Peso-meio-médio: Mike Swick (EUA) - Alex Garcia (DOM)

Peso-meio-médio: Cathal Pendred (IRL) vs John Howard (EUA)

Peso-galo: Cody Garbrandt (EUA) - Henry Briones (MÉX)

Peso-mosca: Neil Seery (IRL) - Louis Smolka (EUA)

Peso-leve: Yosdenis Cedeño (CUB) vs Cody Pfister (EUA)

Brown: "Estou feliz. tive um camp muito duro e vim muito bem para a luta. Uso bem os cotovelos e uso na estratégia. Meus adversários vão ter dificuldads com essa cartada."

RESULTADO OFICIAL: Matt Brown vence Tim Means por finalização (guilhotina) no primeiro round.

1' BATUCOU! Matt Brown aproveita chance por baixo e finaliza o oponente com uma guilhotina no fim do primeiro round.

1' Como resposta, Means trabalha dois golpes de encontro em Brown, abrindo ferimento no atleta

1' Brown conecta uma queda em Tim Means

1' Mais na técnica, Brown leva o rival para a grade e trabalha com os braços de Means entrelaçados no de seu oponente.

1' Brown logo responde com um cruzado de direita.

1' Means começa colocando pressão e acerta bons socos em Matt Brown.

Começa a luta.

Ambos já estão no octógono. Vamos ao anúncio de Bruce Buffer.

E, fechando o card preliminar, temos o combate entre os meio-médios Matt Brown e Tim Means.

Segundo o jornalista norte-americano, Jeremy Botter, Chad Mendes e Conro McGregor receberão R$ 1,6 milhão sem contar com bônus de luta e participação nas vendas de pay per view.

RESULTADO OFICIAL: Alex Garcia vence Mike Swick por decisão unânime dos juízes (29-28, 30-37, 30-37)

Fim de luta. Vamos aguardar resultado oficial dos juízes.

3' Swick segue lento e nao consegue defender mais uma queda do parceiro de treinos de Rory Macdonald.

3' Garcia não se procupa mais em ir para o infight e apenas controla seu resultado.

Começa o último round.

Fim do segundo round.

2' Alex Garcia abre vantagem no round com uma queda no último minuto.

2' Mesmo sendo superior, garcia mostra sinais de cansaço. Enquanto Swick corre pelos lados desviando de golpes retos do dominicano.

Recomeça a luta.

Fim do round

1' Swick sente o tempo parado e não responde com sucesso os golpes aplicados por Garcia.

Começa a luta.

Vamos a próxima luta: entre os meio-médios, Mike Swick ncara Alex Garcia, pelos meio-médios.

RESULTADO OFICIAL: John Howard vence Cathal Pendred por decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 29-28).

Fim de luta. Vamos aguardar resultado oficial dos juízes.

3' Pendred tenta aproveitar uma chance com a guilhotina, mas Howard se safa de piores momentos.

3' Os dois lutadores aparentam cansaço. Cathal principalmente, muito por conta de ter feito uma luta de 15 minutos há 28 dias atrás.

Recomeça a luta.

Fim do segundo round

2' Mesmo sem efetividade, Howard conecta maior número de golpes, que vão fazendo a diferença na hora do somatório de pontos.

2' Combate segue amarrado, evidenciando as estratégias e ambos.

Começa o segundo round.

Fim do primeiro round.

1' O duelo começa equilibrado, com Howard buscando a luta de solo e Cathal pretendendo manter a luta na trocação. Tentam seguir suas estratégias.

Começa a luta.

Irlandês, Pendred segue com massivo apoio dos torcedores irlandeses, que fazem barulho na MGM Grand Garden Arena.

Fase de extremos. Enquanto Cathal vem de quatro vitórias consecutivas (Mike King, Gasan Umalatov, Sean Spencer e Augusto Montaño), Howard acumula três derrotas (Ryan LaFlare, Brian Ebersole e Lorenz Larkin).

Quarto combate da noite: Cathal Pendred encara John Howard, pelos meio-médios.

Curiosidade: Cody Garbrandt é namorado da também atleta do UFC, a peso-palha norte americana Paige VanZant

RESULTADO OFICIAL: Cody Garbrandt vence Henry Briones por decisão unânime dos juízes (3027, 30-27, 30-27)

Fim de luta. Vamos ao resultado oficial dos juízes

3' Gabrandt segue melhor na luta. Nesse round, Cody levou a luta para o solo e controla o tempo.

Começa o último round.

Fim do segundo assalto.

2' Cody segue mais tranquilo e com distância controlada, mesmo assim não despeja toda sua força para finalizar a luta.

2' Garbrandt conecta combinações e o mexicano vai ao chão, porém se levanta. Luta está ficando perigosa para Briones.

2' Segundo round continua sonolento como quase todo primeiro assalto.

Começa o segundo round.

1' Garbrandt arremessa Briones para o solo, mas o tempo insuficiente para imprimir um massacre. Fim do primeiro round.

1' Alguns expectadores ensaiam vaias para os dois lutadores, que ainda não entraram em choque na luta.

1' Ambos ensaiam fintas e entradas de queda, mas nenhum golpeou com contundência.

Começa a luta!

"No Love" Garbrandt nocauteou Marcus Brimage no UFC 182 ainda no primeiro round. No UFc 180, Briones finalizou oa rgentino Guido Canetti.

Já vamos para a terceira luta da noite: nos galos, Cody Garbrandt encara o mexicano Henry Briones.

Foto: Getty Images. Cody Pfister venceu Yosdenis Cdeno na luta de abertura do UFC 189.

RESULTADO OFICIAL: Louis Smolka vence Neil Seery por decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 30-27).

3' Guilhotina encaixada no fim mas Smolka não consegue. Fim de luta. Vamos aguardar resultado oficial dos juízes.

3' De novo se reverte a luta, Seery agora conta com bom momento e tem guilhotina encaixada.

3' Smolka ensaiou um katagatame, mas perdeu a posição.

3' Com a luta em pé, o equilíbrio aparece. Smolka aposta em joelhadas enquanto Seery tenta com golpes oriúndos do boxe.

3' E Smolka volta a quedar o oponente e ficar por cima no solo.

Começa o último round

Fim do segundo round.

2' Smolka projetou uma queda e colocou o braço direito no pescoço de Neil Seery.

2' Mesmo nos EUA, o atleta da Irlanda tem total apoio dos torcedores.

2' Em luta que assemelha-se a um grappling, Smolka volta com superioridade e fica por cima de Seery.

Começa o segundo assalto.

Fim do round!

1' Agora é a vez de Louis Smolka tentar encaixar uma finalização no irlandês, que segue intempestivamente uma defesa de chave.

1' Logo após ficar por baixo, Seery arriscou uma guilhotina, defendida pelo norte-americano.

1' Seery começa melhor, logo encaixando um direto no rosto de Smolka, que desequilibrou-se.

Começa a luta.

Os dois, diferente dos atletas do primeiro round, vem de vitórias. Seery bateu Chris Beal em janeiro, já Smolka finalizou Richie Vaculik em novembro do ano passado.

E sem descanso, vamos ao segundo combate da noite: no peso-mosca, o irlandês Neil Seery encara Louis Smolka

RESULTADO OFICIAL: Cody Pfister vence Yosdenis Cedeno por decisão unânime dos juízes. (29-28, 29-28, 29-28)

Fim de luta! Vamos aguardar o resultado oficial dos juízes.

3' Córners do cubano pedem para que atleta exploda na posição e fique por cima para arriscar uma guilhotina.

3' Mais uma vez Cody pfister não dá descanso e fica por cima de Yosdenis Cedeno.

Começa o último round.

2' Americano capitaliza momentos importantes no round, no fim, conseguiu ficar na montada. Fim do segundo round.

2' Inatividade faz com que o árbitro reconduza a luta em pé.

2' Com uma reversão, Yosdenis agora é quem fica por cima, trabalhando o ground n pound

2' Pfister trabalha agora nas costas do cubano.

Recomeça a luta.

Fim do primeiro round.

1' Os dois não abdicam da luta em pé, onde nenhum impôs vantagem no round.

Começou a luta!

Ambos vem para tentar recuperar-se de resultados negativos. Pfister foi nocauteado por James Moontarsi em fevereiro, já Cedeno perdeu por decisão dos juízes para o canadense Chad Laprisse.

E vamos com a primeira luta da noite: o cubano Yosdenis cedeno encara Cody Pfister, na categoria dos leves.

Nesta sexta-feira ocorreu a pesagem oficial do UFC 189. Confira:



Confira card completo do UFC 189:



Outras seis lutas vão ocorrer no card preliminar. A mais importante, fechando o card, será entre o quinto colocado dos meio-médios no ranking do UFC, Matt Brown, contra Tim Means.

Picket volta a categoria após duas derrotas no peso mosca. Em novembro do ano passado, foi derrotado por Chico Camus no UFC Austin.

Único brasileiro no card, Thomas Almeida lutará no peso galo contra o experiente inglês Brad Pickett. Thominhas tem 19 lutas na carreira e todas elas tiveram seu nome como vencedor. Já atuou duas vezes no UFC, derrotando Tim Gorman e Yves Jabouin.

Brandon Thatch foi finalizado em fevereiro pelo ex-campeão Ben Henderson no UFC Broomfield. Antes disso em 2013, venceu o brasileiro Paulo Tiago via joelhadas na barriga.

No meio-médio, outro combate que também marcará a recuperação de algum atleta. Parceiro de treinos de Conor McGregor, Gunnar Nelson tem neste sábado a chance de pular a derrota contra Rick Story em outubro passado. O islandês é especialista em caratê e jiu-jitsu.

Na pesagem, Stephen ficou dois quilos acima do peso permitido e teve 20% de sua bolsa retirada pelo UFC.

Ambos tentarão recuperar-se de derrota. Dennis Bermudez tem 14 vitórias e 4 derrotas na carreira, mas foi derrotado por Ricardo Lamas no UFC 180. Já Jeremy Stephens acumula dois reveses: para Cub Swanson e Charles Oliveira.

Outros três combate fecham o card principal: Dennis Bermudez enfrenta Jeremy Stephens; Gunnar Nelson pega Brandon Thatch; Brad Picket colide com Thomas Almeida.

Além de Aldo, outros atletas tiveram de ser retirados forçadamente do card. Nate Diaz enfrentaria Matt Brown mas teve seu nome cortado. John Hathaway encararia Gunnar Nelson, mas lesionou-se e Brandon Thatch foi escolhido para seu lugar. Com isso, John Howard, que iria bater de frente contra Thatch na noite, teve Cathal Pendred como novo adversário.

Rory treina atualmente na Tristar Gym, no Canadá, mesma academia do ex-campeão do UFC Georges St Pierre. Wrestler e kickboxer, Macdonald é um dos poucos atletas no UFC que são perigosos em diversar áreas no MMA.

Originalmente, Macdonald disputaria o title shot contra o cubano Hector Lombard em abril, mas seu rival foi pego no antidoping, com isso o duelo foi cancelado e o canadense foi alocado diretamente para a disputa principal.

Natural de Quesnel no Canadá e de apenas 25 anos, Rory Macdonald terá sua primeira chance de disputar o cinturão da categoria. Antes de obter a chance, venceu três combates em 2014: Demian Maia no UFC 170, Tyron Woodley no UFC 174 e Tarec Saffiedine no UFC Halifax.

Antes disso, bateu em 2015 Jake Ellenberger e Matt Brown. Especialista na trocação, Lawler atuamente treina na American Top Team, da Flórida.

Veterano no mundo das artes marciais mistas, Lawler fará sua primeira defesa de cinturão. Em seu cartel, tem 25 vitórias, dez derrotas e um empate. Em dezembro do ano passado, vencer Johny Hendricks por decisão dos juízes, coroando sua carreira mesmo sendo em sua segunda passagem pelo UFC.

No co main event da noite, mas não menos importante, teremos a disputa do título dos meio-médios no UFC. De um lado, o campeão Robbie Lawler, do outro, o canadense Rory Macdonald.

Treinado por John Kavanagh, McGregor tem no kickboxing sua principal arma, mas no combate, o estilo carateca e golpes oriúndos do boxe também destacama versatilidade de Notório dentro do octógono.

Dia 18 de janeiro, Conor passeou diante de Siver no UFC Boston, grande colônia de irlandêses e britânicos nos EUA. Foi a maior audiência do UFC em TV aberta no país em 2015.

Desde que chegou ao UFC em 2013, foram cinco combate e cinco vitórias, quatro delas por nocautes. Marcus Brimage, Max Holloway, Diego Brandão, Dustin Poirier e mais recentemente Dennis Siver foram sucumbidos ao talento do atleta europeu.

Falastrão, protegido de Dana White, "O notório"... , muitos no mundo denominam assim o irlandês Conor McGregor. Com seu modo impecável de promover combates aliado a qualidade técnica, McGregor tentará pela primeira vez o título da categoria.

Mendes é wrestler graduado na primeira divisão do colegial nos EUA, mas vem também se especializando na trocação. Atualmente treina na Team Alpha Male, academia de Urijah Faber e do atual campeão peso-galo, TJ Dillashaw.

Mesmo sendo derrotado pelo manauara em duas oportunidades, Mendes não teve sua carreira abalada. Já em 2015, o americano nocauteou ainda no primeiro round o ex-desafiante da categoria, Ricardo Lamas, no UFC Fairfax, realizado no dia 11 de abril.

Com 30 anos de idade, "Money", como é conhecido Chad Mendes, possui em seu cartel 17 vitórias e apenas duas derrotas, ambas para José Aldo em disputas de cinturão (UFC 142 e 179).

Com a baixa, a organização colocou Chad Mendes para seu lugar e decidiu tornar o combate em disputa interina do título da categoria, já que Conor McGregor disse que só bateria os 66kg se o combate valesse cinturão.

Originalmente, o UFC 189 estrelaria o brasileiro José Aldo, atual campeão linear da categoria, contra McGregor, porém, há menos de um mês para o combate, o brasileiro foi retirado do card por ter lesionado a costela durante treinos na Nova União, academia a qual o brasileiro faz parte.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o UFC 189, que terá a disputa pelo cinturão interino dos penas, entre Chad Mendes e Conor McGregor. O evento terá início as 20h, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas nos Estados Unidos..