Brasil conquista mais dois ouros e judô encerra com 13 medalhas

Nesta terça-feira (14) encerrou as lutas do judô nos jogos pan-americanos 2015. Nas 14 categorias disputadas, o Brasil conquistou medalhas em 13. Esse excelente número rendeu a primeira colocação no quadro de medalhas do esporte. No último dia o Brasil conquistou mais quatro medalhas, duas de ouro, uma de prata e uma de bronze.

O primeiro ouro veio com David Moura na categoria acima de 100kg. O título veio com autoridade. Foram três vitórias sem levar um ponto contra. Nas quartas de final ele demorou 1m20s para da um ippon em Joshua Santos do Peru.Na semi final, o venezuelano Pedro Pinida levou quatro shidos e foi eliminado. Na decisão ganhou do equatoriano Freddy Figueroa com apenas 13 segundos de luta, conquistando o título.

A segunda medalha de ouro foi conquistada por Luciano Correa na categoria abaixo de 100kg. O atleta de 32 anos venceu o venezuelano Antony Peña nas quartas de final. Na disputada da vaga para a final derrotou Hector Campos da Argentina com um ippon depois de 45 segundos de luta. Na decisão, ele dominou a luta e venceu Marc Deschenes do Canadá.

A única derrotada na decisão foi Mayra Aguiar. A brasileira de 23 anos foi derrotada pela canadense Kayla Harrison com um ippon. Mayra venceu Liliana Cardenas do México nas quartas de final e a cubana Yalennis Castillo na semi final. Mas na luta decisiva foi dominada pela atleta local e acabou perdendo. O bronze na categoria ficou com a canadense Catherine Roberge.

A medalha de bronze foi conquistada pela Maria Suelen Altheman na categoria acima 78kg. Na primeira etapa ela derrotou Emileidys Lopez da Venezuela. Mas na semi final acabou perdendo para a mexicana Vanessa Zambotti por um yuko. Na disputa do terceiro lugar, Maria ganhou da dominicana Leidi German com menos de um minuto de luta, aplicando dois wazaris, resultando um ippon. A mexicana acabou derrotada na final para a cubana Idalys Ortiz.