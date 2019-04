Brasil faz história, chega a finais e conquista medalhas no badminton

Nesta quinta-feira (16), encerrou o badminton nos jogos pan-americanos 2015. E entrando para o história, o Brasil conquistou três medalhas no esporte, duas dela sendo de prata. O badminton brasileiro chegou pela primeira vez em finais do esporte na história dos pan-americanos. O Brasil conquistou medalhas nas duplas masculinas, femininas e mistas.

A dupla masculina foi formada por Hugo Arthuso e Daniel Paiola. Nas oitavas de final, eles venceram os peruanos Andres Corpancho e Jose Guevara por dois sets a zero. Nas quartas de final os brasileiros passaram pela dupla Rodolfo Ramirez e Jonathan Solis de Honduras, também por dois sets a zero.

Nas semi finais a dupla brasileira eliminou Willian Cabrera Jose e Nelson Javier Ozuna da República Dominicana. Apesar da vitória por dois sets a zero, Hugo e Daniel tiveram dificuldades no segundo set, mas venceram por 23 a 21.

Já na decisão, eles enfrentaram Sattawat Pongnairat e Phillip Chew dos Estados Unidos. Infelizmente, os estadunidenses foram superiores na partida e venceram por dois sets a zero, ficando com o ouro.

A outra medalha de prata foi conquistada pelas irmãs Lohaynny e Luana Vicente. A campanha delas começou contra as dominicanas Bermany Polanco Muñoz e Daigenis Saturria. As brasileiras venceram por dois a zero.

Nas semi finais, as irmãs eliminaram as donas da casa Alex Bruce e Phyllis Chan. As brasileiras ganharam por dois sets a zero, o primeiro set Luana foi decisiva e no segundo foi Lahaynny.

Na decisão, também aconteceu uma derrota para uma dupla estadunidense. Eva Lee e Paula Lynn Obanana dominaram totalmente a venceram os dois sets. O primeiro foi 21 a 14 e o segundo foi 21 a 6.

Lohaynny Vicente também conquistou uma medalha de bronze nas duplas mistas ao lado de Alex Yuwan Tjong. A dupla brasileira, eliminou uma dupla da Guatemala, dos Estados Unidos e da Jamaica. E na semi final acabou perdendo para os canadenses Alex Bruce e Toby Ng. Com a derrota ficou com o terceiro lugar.