Rony Jason é pego novamente em exame antidoping e segue suspenso no UFC

A CABMMA, Comissão atlética brasileira de MMA, divulgou nesta terça (21) o seguundo antidoping de Rony Jason, atleta peso-pena do UFC. O resultado mais uma vez deu positivo para o diurético hidroclorotiazida, uma das substâncias proibidas pela WADA (agência mundial antidoping).

No dia 18 de maio, a comissão atlética do Brasil anunciou que o exame antidoping de Jason foi testada como positivo para o mesmo diurético. A Hidroclorotiazida é mais utilizada para encobrir outros tipos de substâncias.

O potiguara foi pego após a luta que fez no dia 30 de maio. Na ocasião, o UFC organizou o evento no Brasil, o UFC Fight Night Condit x Alves ocorreu em Goiânia e o norte americano Carlos Condit venceu o brasileiro Thiago "Pitbull" Alves or nocaute técnico. Ainda no card preliminar, Rony Mariano enfrentou o também norte-americano Damon Jackson, vencendo o oponente por finalização no primeiro round, recuperando-se de revés para Robbie Peralta em maio de 2014, no TUF Brasil 3 Finale.

Também no evento em maio, Jason conseguiu prêmio de melhor performance da noite, levando para casa US$50.000, valor que giram em torno de mais de 150 mil reais. Com o caso, Rony perdeu o bônus, ação comumente utilizada pelo UFC.

Para este combate, Rony Jason havia trocado de academia. Em Natal, no Rio Grande do Norte, Jason treinava na Pitbull Brothers. Em março, mudou-se para Curitiba e foi treinar na Evolução Thai, do mestre Anbdré Dida, que também tem outros lutadores do UFC no plantel, como Francisco Massaranduba, Serginho Moraes e Godofredo Pepey.

Em seu site oficial, a comissão atlética brasileiro mostrou o resulatdo do exame, com a assinatura de Cristiano Sampaio, coordenador da comissão. Com a confirmação do doping no segundo caso, o brasileiro permanece suspenso por 9 meses, contados a partir do dia 30 de maio, data de seu combate.