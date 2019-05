Renan Barão - TJ Dillashaw 2 no UFC on Fox 16

E vamos encerrando por aqui o UFc on Fox 16 com a vitória de TJ Dillashaw. Semana que vem teremos o UFc 190: Rousey x Corrêa. Você leitor da VAVEL Brasil acompanha tudo de melhor aqui sobre o evento, que fará a cobertura in loco na HSBC Arena, no Rio de Janeiro. Boa noite e um bom fim de semana.

Dillashaw: "Fui mais agressivo no começo e o segredo estava na minha mente. Eu estou orgulhoso com a performance."

RESULTADO OFICIAL: TJ Dillashaw vence Renan Barão por nocaute técnico no quarto round e permanece campeão peso-galo do UFC.

FIM! No início do quarto round, TJ Dillashaw desfere uma chuva de socos e Herb Dean intervém. Vitória de TJ Dillashaw.

O brasileiro acerta um chute. dillashaw responde com vários socos. Fim do terceiro assalto.

Barão tenta no clinch, porém o campeão esconde bem a cabeça para não ser golpeado.

Em pé, Barão está desgastado, mas não pede descanso com os golpes do TJ.

Dillashaw vai ao chaõ e consegue ficar com as costas do brasileiro.

Começa o terceiro round.

Fim do segundo round.

Barão acerta chutes, TJ vai com jabs e agarrada.

Barão consegue uma queda, mas rapidamente Dillashaw volta a ficar de pé e não desprendo o brasileiro da grade. Socos no potiguar segue entrando.

TJ troca e vai para as pernas do brasileiro, com a intenção e tentar a derrubada.

Começa o segundo assalto.

Fim do primeiro round.

Jabs e chutes agora fazem parte do cardápio do campeão, que atordoa Renan Barão com qualquer golpe.

TJ acerta um chute e cruzado, mas Barão responde com chute baixo.

O americano finta certo e conecta bons golpes na guarda do potiguar.

TJ não para no lugar, fazendo com que Barão se mexa com mais frequência também.

Começa a luta.

Agora foi a vez do campeão subir para o combate.

Renan Barão já está no octógono.

Barão só foi se recuperar em dezembro, batendo Mitch Gagnon no UFC Barueri. Em combate duro, o katagatame foi no terceiro round.

No UFC 177, estava marcada a revanche, porém Barão teve de se retirar. No seu lugar, entrou Joe Soto que lutaria mais cedo contra Anthony Birchak. Dillashaw foi melhor e faturou por nocaute técnico no quinto round.

MAIN EVENT: Vamos a revanche do ano. TJ Dillashaw enfrenta Renan Barão, pelo cinturão pesos-galo, pertencente ao americano.

RESULTADO OFICIAL: Miesha Tate vence Jessica Eye por decisão unânime dos juízes. (30-27, 30-27, 30-27).

Fim de combate.

Luta vai para o chão. Tate vai encaminhando a vitória.

Tate controla o combate para não correr o risco de tomar o nocaute; Eye, mesmo a passos lentos, vai buscando a chance de vencer a luta.

Vamos ao último assalto.

Fim do segundo round.

Por cima, a ex-campeã do Strikeforce vai travando a Jessica com as pernas.

Miesha conseguiu prender a rival na grade, mas teve de voltar ao centro do octógono.

Eye volta a ficar em vantagem, quando parte para chutes e socos.

Começa o segundo assalto.

Fim do round.

Com um cruzado, Miesha reverte momento e leva Jessica Eye para o chão.

Miesha Tate não consegue grudar para tentar levar a luta para o solo. Jessica segue conectando jabs retos dentro da guarda.

Como previsto, Eye vem dominando na luta em pé. Miesha sente que está acuada.

Começa a luta.

Tate também está a postos.

Foto: Getty Images. Edson Barboza aplicando um de seus chutes na vitória sobre Paul Felder.

Jessica subiu ao octógono.

Eye nocauteou Leslie Smith no UFC 180. Tate engoliu Sara McMann.

CO MAIN EVENT! Miesha Tate encara Jessica Eye, nos galos-feminino.

Edson: "Treino demais. Ele é sum striker bom, mas treino com os melhores. Mal posso esperar para pisar de novo no octógono. Todo mundo viu que foi uma grande luta, espero que o UFC me dê alguém que esteja acima de mim no ranking."

RESULTADO OFICIAL: Edson Barboza vence Paul Felder por decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28).

Felder segura na grade no final da luta.

Edson acerta um cruzado de esquerda. Felder bate com um jab.

Combate que lembra os tempos do K1. Nenhum abdica de trocar com o outro.

Começa o último round.

Os golpes de Edson Barboza ficam no vazio, Felder arrisca pouco agora, mas tem conectado com amplitude.

Barboza tem um inchaço no olho direito.

O brasileiro conecta bons golpes nas pernas do americano.

Os dois ainda seguem com as estratégias combinadas antes do combate.

Começa o segundo round.

Fim de round.

Edson se movimenta mais pelos lados, e conecta alguns golpes em Felder, que aposta na potência de seus golpes.

Golpe rodado de Edson quase machucou Paul Felder.

Edson conecta dois chutes no abdômen de Felder, que responde com sequência de socos.

O combate começa estudado, com poucos arriscando golpes.

Começou a luta.

Foto: Getty Images. Tom Lawlor comemora vitória sobre Gian Villante

Edson vem de revés para Michael Johnson. Felder nocauteou Danny Castillo no UFC 181.

Vamos de Brasil no octógono: Edson Barboza encara Paul Felder, no peso-leve.

RESULTADO OFICIAL: Joe Lauzon vence Takanori Gomi por nocaute técnico no primeiro round.

Está terminado! Laouzon domina no solo e nocauteia o japonês Takanori Gomi.

Joe consegue ficar no chão. Domina as costas do japonês que não esboça reação.

Lauzon permanece no centro do octógono, desferindo jabs. Gomi não permite aproximação.

Começa a luta.

Japonês ex-campeão do PRIDE e ex-melhor lutador do mundo na categoria dos leves, Gomi vem de revés para Miles Jury. Lauzon foi nocauteado por Al Iaquinta no UFC 183.

Joe Lauzon x Takanori Gomi, abrindo o card principal

Tom Lawlor vence Gian Villante por nocaute no segundo round.

Jim Miller vence Danny Castillo por decisão dividida dos juízes

Ben Saunders vence Kenny Robertson por decisão dividida dos juízes

Bryan Caraway vence Eddie Wineland por decisão unânime dos juízes

James Krause vence Daron Cruickshank por finalização (mata-leão) no primeiro round.

Andrew Holbrook vence Ramsey Nijem por decisão dividida dos juízes.

Elizabeth Phillips vence Jessamyn Duke por decisão unânime dos juízes.

Zak Cummins vence Dominique Steele por nocaute técnico no primeiro round.

Chegou ao fim o card preliminar. vamos relembrar os resultados:

RESULTADO OFICIAL: Tom Lawlor vence Gian Villante por nocaute no segundo round.

Nem pra início! Tom Lawlor vem avassalador e nocauteia Villante.

Começa o segundo assalto.

Fim de round.

Lawler não teme a vazão de socos e parte para cima quando há espaço.

Villante comanda a distância, mesmo assim não força na conexão de golpes.

Começa a luta.

Campeão peso-médio, Chris Weidman está no córner de Gian Villante. Ambos treinam na Serra-Longo Team.

Villante em 2014 também foi derrotado por Fábio Maldonado, no UFC Natal.

Lawlor, figura carimbada do UFC, vem de dois anos sem lutar. Villante vem de duas vitórias seguidas, para Sean O'Connell e Corey Anderson.

Vamos ao último combate do card preliminar. O TOP 15 dos meio-pesados Gian Villante vai enfrentar Tom Lawlor.

RESULTADO OFICIAL: Jim Miller vence Danny Castillo por decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 30-27).

Fim de luta.

Mesmo no último minuto, combate segue indefinido se for para os jurados.

Miller põe o rival no solo após potência em golpes de pé.

Começa o último round.

Fim de round.

Miller não consegue mergulhar nas pernas de Castillo, sentindo perigo quando fica em pé constantemente.

Castillo mantém o segundo round até aqui com a trocação e a distância segura.

Fim do primeiro round.

Castillo volta a ficar por cima, mas dá espaço e recoloca a luta em pé.

Miller monta com facilidade e encaixa o triângulo.

Castillo tentou um chute alto, mas Miller evitou o golpe e aproveitou para levar a luta para o solo.

Começa a luta.

Miller vem de derrota para Beneil Dariush, no UFC on Fox 15. Castillo foi nocauteado por Paul Felder em janeiro, que lutará logo mais.

Na penúltima luta do card preliminar, Danny Castillo encara Jim Miller, no peso-leve do UFC.

Esta é a terceira vitória consecutiva de Saunders desde que voltou ao UFC no ano passado.

RESULTADO OFICIAL: Ben Saunders vence Kenny Robertson por decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 29-28)

Kenny explode e sai do triângulo. Fim de luta.

Por cima, Robertson golpeia. Por baixo, Saunders tenta o triângulo, para reverter a desvantagem que teve durante todo o duelo.

Saunders busca a reabilitação, mas a esquiva de Robertson vem sendo executada com sucesso.

Começa o último assalto.

Fim de round.

Saunders não se movimenta, facilitando o trabalho de Lil'Kenny.

Joelhada, soco e chute. Volume e quantidade de golpes de Robertson vem sendo suficientes para conseguir o domínio da luta.

Kenny trabalha mais na trocação, aproveitando o desgaste de Saunders.

Começa o segundo round.

Kenny acerta um cruzado de direita e leva Ben Saunders a knockdown. Fim do primeiro round.

Robertson mantém distância e coloca vários cruzados no rosto do oponente.

Em pé, Ben tenta chutes médios e de alta. Robertson responde com cruzados.

Robertson leva a luta para o chão. Saunders tenta uma chave de omoplata.

Começa a luta.

Foto: Getty Images. Bryan Caraway vence na decisão Eddie Wineland, que acumula três derrotas nos últimos cinco combates.

Killa B vem de vitória sobre Chris Heatherly com uma chave omoplata e nocaute técnico contra Joe Riggs. Robertson vem de três vitórias após a volta para a promoção: Thiago Bodão, Ildemar Marajó e Sultan Aliev.

Duelo que promete! Ben Saunders - Kenny Robertson, no peso-meio-médio.

RESULTADO OFICIAL: Bryan Caraway vence Eddie Wineland por decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 30-27).

Fim de luta.

Caraway foi para o double leg, mas não conseguiu a queda.

Caraway parte para a trocação, Wineland se esquiva para evitar o nocaute.

Vamos ao último round.

Fim do segundo assalto.

Wineland segue mais veloz e se movimenta mais. Caraway parece esperar o momento certo para por a luta no chão.

A luta se mantém na trocação. Jabs esporádicos de Wineland tem entrado, mesmo sem potência.

Começa o segundo round.

Fim do primeiro round.

Miesha Tate, que lutará logo mais, está no córner do namorado, Bryan Caraway.

Caraway pressiona na grade, evitando a trocação na média para a longa distância.

Início de luta bem intenso pelos dois lados.

Os atletas vão em busca da recuperação, e os resultados negativos foram contra brasileiros. Enquanto Wineland foi nocauteado por Johnny Eduardo em maio de 2014, Caraway foi derrotado por Raphael Assumpção no UFC Halifax, no último mês de outubro.

Dado o tempo, vamos ao restante dos duelos. Agora vamos com Eddie Wineland encarando Bryan Caraway, na categoria dos galos.

Uma pausa agora, pois ja já teremos mais quatro lutas no card preliminar.

RESULTADO OFICIAL: James Krause vence Daron Cruickshank por finalização (mata-leão) no primeiro round.

SEM CHANCES! Krause foi para o solo e fez toda as técnicas para colocar o mata leão em Cruickshank. Vitória de James Krause.

Daron começa mais incisivo. Krause procura a calmaria, levando a luta para o chão.

Começa a luta.

Foto: Getty Images. Zak Cummins bate Dominque Steele por nocaute na abertura do UFC on Fox 16.

No contest contra KJ Noons e derrota para Beneil Dariush. Últimos resultados de Daron Cruickshank no octógono.

James Krause vai subindo no octógono. Vem de derrotas para Jorge Masvidal e para Valmir Bidu Lázaro.

Duelo de leves. Daron Cruickshank vai encarar James Krause.

RESULTADO OFICIAL: Andrew Holbrook vence Ramsey Nijem por decisão dividida dos juízes. (29-28, 28-29, 29-28)

Fim de luta.

Luta passou a ser completamente desenrolada no solo. Alternância de posições acontecem com fluidez.

Holbrook tem mais uam chance de finalização, dessa vez aplicou uma chave-de-joelho.

Nijem acerta sequência de cruzados e põe a luta no solo.

Começa o último round.

Fim de round.

Holbrook teve seu melhor momento na luta, encaixando um katagatame, mas estava sem posição e deixou o seu rival sair do incômodo.

Com transição, Andrew Holbrook fica por cima colocando Nijem de costas para o chão.

Nijem parte para cima e não deixa brecha para Holbrook, desequilibrando o estreante em pé.

Vamos ao segundo round.

Fim do round.

Nijem apostou no clinche e acertou algumas joelhadas. Com o duelo equilibrado, o ex-TUF preferiu por a luta no chão novamente.

Luta com os dois atletas arriscando logo de cara suas estratégias. nijem segue por cima na luta de solo.

Começa a luta.

Holbrook estreia no UFC. Nijem vem de revés para o brasileiro Carlos Diego Ferreira, no UFC 177.

Próxima luta: Ramsey Nijem enfrenta Andrew Holbrook, na categoria dos leves.

RESULTADO OFICIAL: Elizabeth Phillips vence Jessamyn Duke por decisão unânime dos juízes.

Duke arriscou a chave-de-braço no fim do round, mas o tempo se esgotou. Fim de luta.

Ambas as lutadoras demonstram cansaço. Duke queda a adversária com facilidade.

As duas seguem o ritmo abaixo do esperado. Enquanto Philips se precave com a luta agarrada, Duke cobra espaço com golpes sem direção.

Começa o último round.

Fim do segundo round.

O combate segue no mesmo ritmo, com Phillips sem dificuldades para manter-se em posição favorável.

A trocação segue franca. No solo, Duke tentou a guilhotina, mas Elibateh Phillips fez o movimento certo e saiu da posição.

Começa o segundo assalto.

No último minuto, Philips tentou o mata-leão, mas foi fracassada. Fim do round.

Elizabeth segue com facilidade na montada, Duke vem passando por apuros.

Philips está indo melhor na curta distância, acertando mais socos. Duke no entanto, levou a luta para o solo e ficou por baixo tentando uma finalização.

Muitas cadeiras vazias no United Center, a perspectiva é que o público comece a chegar quando o fim do card preliminar estiver próximo.

Começa a luta!

Ambas vem de derrotas. Philips perdeu para Valerie Letorneau e Milana Dudieva por decisão dividida dos juízes. Duke, foi derrotada para a atual desafiante Bethe Corrêa e também para Leslie Smith.

Já vamos para a próxima luta. Jessamyn Duke enfrenta Elizabeth Philips, na categoria dos galos-feminino.

RESULTADO OFICIAL: Zak Cummins vence Dominique Steele por nocaute técnico no primeiro round.

Deu nem para o início! Zak Cummins aplicou a sequência jab-direto e nocauteou Steele em um minuto.

Enquanto Steele vem para sua estreia no UFC de última hora, substituíndo Antônio Braga Neto, lesionado, Cummins tentará recuperar-se de derrota para Gunnar Nelson, em julho do ano passado.

Vamos a primeira luta do dia. Zak Cummins encara Dominique Steele, na categoria dos meio-médios.

Em lutas que poderiam definir seu futuro na organização, Edson sucumbiu a pressão. Foi assim contra Jamie Varner em 2012 após vir de três vitórias seguidas, e contra Donald Cerrone em 2014, com mais três resultados positivos em sequência.

Primeiro brasileiro na noite, Edson Barboza mesmo na sétima posição entre os leves do UFC, quer driblar a desconfiança após derrota para Michael Johnson em fevereiro na cidade de Porto Alegre.

Também em 2013, nesse mesmo evento, o brasileiro Glover Teixeira emplacava cada vez mais seu nome como possível desafiante à Jon Jones, quando venceu o ex-campeão Quinton Jackson. Após a luta, Rampage foi demitido do UFC.

Para o UFC 191, no mês de setembro, está marcada essa revanche, que vai acontecer em Las Vegas.

Em janeiro de 2013, Chicago foi casa também para uma disputa de cinturão. O UFC on Fox 6 teve na luta principal o campeão Demetrious Johnson encarando o desafiante John Dodson. O campeão manteve o cinturão vencendo por decisão unânime dos juízes.

Confira vídeo completo da pesagem do UFC on FOX 16.

CARD PRINCIPAL:

Peso-galo: #c TJ Dillashaw (EUA) x #1 Renan Barão (BRA) (título dos galos)

Peso-galo-feminino: #2 Miesha Tate (EUA) x #5 Jessica Eye (EUA)

Peso-leve: #7 Edson Barboza (BRA) x Paul Felder (EUA)

Peso-leve: Joe Lauzon (EUA) x Takanori Gomi (JAP)

EIS AS LUTAS!

Mesmo com doze lutas, o card sofreu algumas baixas. Antigo co main event, o ex-campeão peso-leve Anthony Pettis encararia Miles Jury, porém ambos tiveram de sair do card por problemas com lesão. Antônio Braga Neto iria encarar Zak Cummins na abertura da noite, mas foi retirado por estar machucado. Rustam Khabilov e Erick Koch estariam em Chicago também, mas foram obrigados a sair do card por estarem lesionados.

Casa do Chicago Bulls na NBA e do Chicago Blackhawks na NHL, a United Center volta a receber um evento do UFC. Em janeiro do ano passado, foi casa para UFC on Fox 10: Henderson x Thomson, conhecido pela contestada vitória do ex-campeão Ben Henderson contra Josh Thomson.

Fechando o card principal luta que promete show. O finalizador Joe Lauzon vai encarar o ex-campeão do PRIDE an década passada, o japonês Takanori Gomi. Fireball Kid já foi considerado o melhor lutador peso-leve da história. Porém ambos vem de reveses. Lauzon foi nocauteado por Al Iaquinta. Gomi, também nocauteado, passou vergonha frente aos japonenes contra Miles Jury, em setembro de 2014 na Arena Saitama.

Outro brasileiro estará em ação na noite deste sábado. O peso-leve Edson Barboza tentará se recuperar de derota para Michael Johnson contra o também norte-americano Paul Felder. Jason Saggo e Danny Castillo foram os derrotados de Felder no UFC, desde sua estreia. Edson é o sétimo colocado no ranking na categoria dos leves.

No co main event da noite, duelo entre as mulheres que podem conseguir uma chance de cinturão dos pesos galo, pertencente a Ronda Rousey. As americanas Miesha Tate e Jessica Eye vão tentar vencer de forma seguida, para completar o cartel. Tate vem de vitórias sobre Sara McMann no UFC 183, enquanto Eye nocauteou Leslie Smith em novembro do ano passado, no UFC 180.

TJ garante estar melhor do que em maio de 2014, quando bateu o potiguar em Las Vegas. Também ressaltou que viu evolução em seu rival. "Eu não digo que estou diferente, mas sim que estou melhor. Adicionei coisas ao meu jogo, melhorei muita coisa, assisti a primeira luta e mudei algumas coisas e estou empolgado para mostrar isso. Acho que ele também mudou algumas coisas, mas tenho certeza de que vai ser um lutador diferente. Barão foi um lutador tão dominante por tanto tempo e acho que isso vai ficar no fundo de sua mente e as coisas vão ser um pouco diferentes quando eu entrar lá e fizer o que faço de melhor."

Na bolsa de apostas, o favorito para o duelo é o americano, que tem -240. Barão, por outro lado, é o azarão com +275.

Barão é faixa-preta de jiu jitsu e muits de suas vitórias vieram pro finalização. Conta também com excelente defesa de quedas. Treina com Dedé Pederneiras na Nova União no Rio de Janeiro e tem parceiro de treinos como José Aldo, campeão peso-pena do UFC e Marcos Galvão, atual campeão peso-galo do Bellator.

Como ponto forte, o wrestling é carro-chefe do americano. Com anos de treinos na Team Alpha Male, apurou ainda mais seu jogo em pé e aprimorou também técnicas importantes nas artes marciais mistas, como troca de bases, jabs certeiros e agilidade impecável contra ataques dos adversários.

Ex-campeão, Renan Barão é um ano mais novo que o atual detentor do cinturão. Porém, conta com cartel mais vasto. São 33 vitórias e apenas duas derrotas desde sua estreia no MMA, em 2005. Vem de vitória por finalização contra Mitch Gagnon, no UFC Barueri em dezembro do ano passado. Em toda sua carreira, já derrotou atletas do nível de Urijah Faber por duas vezes, Scott Jorgensen e Chris Cariaso.

Em seu cartel de onze vitórias e duas derrotas, o norte-americano Tylor Jeffrey Dillashaw, de apenas 29, vai para sua segunda defesa de cinturão no UFC. A primeira foi em agosto do ano passado, no UFC 177, quando derrotou por nocaute técnico o compatriota Joe Soto. Soto substituiu Renan Barão com um dia de antecedência para o combat, devido a problemas do brasileiro com o corte de peso. Além de Barão, Dillashaw derrotou nomes como Mike Easton e Hugo Wolverine.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o UFC, que terá a revanche na disputa pelo cinturão pesos-galo, entre TJ Dillashaw e o brasileiro Renan Barão. O evento terá início as 17h, no United Center, em Chicago nos Estados Unidos.