UFC 190 Ronda Rousey vs. Bethe Correia: coletiva de imprensa

Ronda Rousey: "Isso não é engraçado? Os americanos não me apoiam. Eu amo muito o Rio, quem diria que iam gostar mais de mim do que dela. Eu amo muito isso, é uma mentalidade diferente."

Ronda Rousey: "Eu não sei, eu só luto para que todo mundo fique orgulhoso e estarei feliz se apenas acontecer isso aqui. Espero vencer. Farei o meu melhor e se vencer definitivamente ficarei orgulhosa"

Minotauro: "Não sei declarações exatamente para isso não influenciar. Ele fala o que ele quiser. Na hora que soar o gongo nós vamos lutar. Não farei luta fácil para ele"

Minotauro: "Estou atuando em casa, o público gosta de mim, mas isso não quer dizer nada. A hora da verdade é dentro do octágono, quando soar o gongo. Quem estiver com a estratégia melhor vai vencer. Lutarei por mim, pra fazer o meu jogo e tomara que saia vencedor"

Minotauro: "Lutar diante da torcida, no Rio de Janeiro, é sensacional. Participar de um card maravilhoso como esse me dá bastante orgulho e desejo fazer uma boa luta"

Antonio Pezão: "Não posso ficar pensando nisso (demissão). Tenho que ir lá, fazer o meu trabalho, lutar com alegria e sair com a vitória. Porque tenho certeza que se eu entrar dessa forma vou fazer uma grande luta como sempre fiz"

Antonio Pezão: "O UFC vem me dando grandes oportunidades, acho que cinco ou seis vezes no card principal. Infelizmente aconteceu essa má fase, onde tive duas derrotas, mas não posso pensar nisso. Quero retribuir ao público e sair com a vitória"

Antonio Pezão: "Vou aproveita a energia da torcida a meu favor. Nas outras vezes usei isso contra a obrigação de vencer, da lembrança de não poder perder. Estou buscando essa energia positiva para realmente um lado positivo"

Bethe Correia: "Eu sei o que é soco na cara. Para mim, a luta vai ser rápida. Vou para nocautear a Ronda. Minha mão está dura, pesada. Vou machucá-la e nocautear. Vou lutar um round. Se ela quiser prolongar, não vai conseguir."

Bethe Correia: "Ela nunca trocou e, quem vem de uma arte agarrada durante muitos anos, tem dificuldade de ter a trocação. Em onze lutas, nunca trocou, apenas adaptou o boxe às quedas. Ela sabe que não consegue acabar comigo rápido. Fala isso como justificativa para não ficar feio para os fãs. Em toda a carreira dela não tem histórico de trocação."

Bethe Correia: "Fizeram uma imagem de que a Ronda é invencível, imbatível, uma heroína americana, mas estou aqui para mostrar que ela é uma farsa. Vou ganhar e ser a nova campeã. Confio muito em mim. Meu ponto forte supera qualquer ponto forte dela."

Bethe Correia: "A minha confiança existe pela minha história. Desafiei o mundo inteiro para me tornar uma lutadora de MMA e consegui isso. As portas se abriram tão rápido que eu sei que tenho uma missão no MMA. E ela será feita no sábado. "

Bethe Correia: "Acho bacana que vai ser a luta mais impressionante de todos. Tenho certeza que vai ser a luta do ano, será falada de gerações para gerações. Ninguém vai esquecer a luta de sábado"

Bethe Correia: "Eles me motivaram bastante, assisti às lutas deles e fiquei impressionada. Eu mesmo achava difícil para os brasileiros, porque quem entra como desafiante, geralmente, é o azarão. De nós três, eu sou a mais zebra entre todos"

Claudia Gadelha: "Nunca lutei UFC no Brasil, mas já disputei outros eventos no país. Fui no UFC Rio, sei que a galera luta junto com o lutador e estou ansiosa pra entrar no octógono e ver o público a meu favor"

Claudia Gadelha: "Não acho que perdi aquela luta, mas agora é bola pra frente. Venho fazendo um bom trabalho no peso-palha e isso me deixa muito feliz"

Claudia Gadelha: "Isso é consequência do meu trabalho, estou muito bem rankeada na categoria, cheguei invicta até minha última luta onde aconteceu o que aconteceu."

A coletiva de imprensa com os lutadores do card principal do UFC 190 terá início às 11h30, e a VAVEL Brasil está presente para trazer a cobertura completa para você.

UFC 190: Coletiva de imprensa

Serão estes os participantes da coletiva de imprensa do UFC 190.

Ronda Rousey – Campeã peso-galo feminino do UFC.

Bethe Correia – desafiante ao cinturão peso-galo feminino do UFC.

Maurício “Shogun” – Lutador meio-pesado do UFC.

Rogério “Minotouro” - Lutador Peso meio-pesado do UFC.

Glaico França – finalista peso leve do The Ultimate Fighter Brasil 4.

Fernando Bruno - finalista peso-leve do The Ultimate Fighter Brasil 4.

Reginaldo Vieira – finalista peso-galo do The Ultimate Fighter Brasil 4.

Dileno Lopes - finalista peso-galo do The Ultimate Fighter Brasil 4.

Stefan Struve – Lutador peso pesado do UFC.

Rodrigo “Minotauro” - Lutador peso pesado do UFC.

Antonio “Pezão”– Lutador peso pesado do UFC.

Soa Palelei - Lutador peso pesado do UFC.

Claudia Gadelha – Lutadora peso-palha do UFC.

Jessica Aguilar - Lutadora peso-palha do UFC.

UFC 190: Coletiva de imprensa Rousey vs. Correia 2015

Na última quarta, o treino aberto ao público foi realizado no litoral carioca. Além da coletiva, a VAVEL estará presente na pesagem oficial do evento, programada para a próxima sexta-feira (31).

O UFC 190 está marcado para o próximo sábado (01), no HSBC Arena. Porém, no decorrer desta semana, os requisitos preparatórios estão ocorrendo. A VAVEL está presente na coletiva de imprensa do evento.

Bom dia, amante de lutas! Acompanhe agora a coletiva de imprensa do 'UFC 190: Ronda Rousey vs. Bethe Correia', programa para iniciar às 11h30. Fique conosco!