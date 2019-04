UFC 190: a trajetória de Bethe Correia

Natural de Campina Grande na Paraíba, mas radicada em Natal, Bethe Correia iniciou sua carreira já aos 29 anos de idade e precisou de apenas três para atingir seu maior objetivo, o UFC. A desafiadora de Ronda Rousey estreou no MMA em 2012 e um ano e meio depois já era funcionária do maior evento de artes marciais mistas do mundo. Provocadora, a brasileira atesta que exagerou um pouco nas declarações antes da luta, mas pediu desculpas e promete pegar o cinturão da americana.

Faixa azul no jiu-jitsu e roxa no kung fu, ela é uma lutadora física, que prefere dominar os adversários e usar a grade, além de lutar com muito coração e coragem. Apesar de ser mais recente na modalidade, não atoa está invicta (9-0) e, se depender de sua força de vontade, continuará assim.

Sua estreia na organização foi contra a veterana Julie Kedzie, dia 7 de dezembro de 2013, no UFC Fight Night: Hunt vs. Pezão. Foi uma luta equilibrada e Correia venceu por decisão dividida. Apesar da vitória, muita gente disse na época que a vencedora deveria ter sido Kedzie, inclusive alguns brasileiros, o que deu mais impulso para que ela melhorasse.

O histórico de desavenças entre Correia e Rousey começou no dia em que a paraibana ganhou de Jessamyn Duke, parceira e uma das melhores amigas de Ronda, em 26 de Abril de 2014 no UFC 172: Jones vs. Teixeira. Apesar de ser muito mais baixa que a oponente (1,85 contra 1,64), a Pitbull conseguiu vencer por decisão unânime e não perdeu tempo ao ver que a detentora do título ficou chateada.

Logo após o anúncio da vitória, Bethe sinalizou o número quatro nas mãos indicando que já havia batido uma das quatro ‘Horsewomen’ – grupo de meninas que treinam juntas composto por Ronda Rousey, Marina Shafir, Shayna Baszler e Jessamyn Duke – e a partir daí as coisas esquentaram.

Outra integrante do grupo, Shayna Baszler, encarou Bethe Correia e também saiu derrotada. O confronto, que aconteceu no UFC 177: Dillashaw vs. Soto, dia 30 de Agosto de 2014, também foi cercado de polêmicas e, apesar de perder o primeiro round, ela venceu a luta por nocaute técnico no seguinte. A vitória deu à paraibana o título de ‘Horsewoman Killer’.

Para trazer o cinturão para o Brasil, Bethe terá que passar pela também invicta Ronda Rousey, que aceitou imediatamente o desafio feito pela brasileira, no UFC 190. O clima que já não era bom, ainda piorou quando na promoção da luta, a Pitbull provocou até demais e foi acusada pela americana de passar dos limites quando falou coisas sobre sua família e amigos.

Apesar de lutar em casa, ainda não tem o total apoio dos brasileiros. Isso se deve ao fato de Rousey ser uma lutadora extraordinária e bem carismática, mas Correia jura que, após vencer, terá total respeito de todos em sua terra natal.