UFC 190: pesagem oficial Ronda Rousey vs. Bethe Correia

Encerramos por aqui a transmissão! Ronda Rousey e Bethe Correia batem o peso e se enfrentam na luta principal do UFC 190! Até a proxima!

CLIMA ESQUENTA NA ENCARADA DAS ATLETAS!

Ronda Rousey bate o peso com 61.2 kg.

Com misto e aplausos e vaias, Ronda Rousey é recebida pelo público.

Bethe Correia bate o peso com 60,7 kg!

BETHE CORREIA SOB AO PALCO DO UFC PARA PESAGEM!

Ronda Rousey aparece no telão e leva o público ao delírio.

Um vídeo com os melhores momentos de Bethe Correia é exibido no telão.

AGORA É A LUTA PRINCIPAL!

Maurício 'Shogun' Rua bate o peso com 93,4 kg.

Minotouro é aplaudido, sob ao palco e bate o peso com 93,4 kg.

Glaico Franca e Fernando Bruno batem com 70,5 kg.

Dileno Lopes e Reginaldo Vieira batem o peso com 101,2 kg.

Stefan Struve sobe e bate o peso com 120kg.

Torcida vai ao delírio com Minotauro, que sobe para bater o peso com 118,7 kg.

Pezão sobe ao palco e bate o peso com 120 kg.

Soa Palelei entra aos gritos de 'Uh, vai morrer', e bate o peso com 119,5 kg.

Lutadores trocam farpas no momento da encarada. Dana White afasta as lutadoras.

Sob aplausos, Claudia Gadelha bate o peso com 52,6 kg.

Jéssica Aguilar é recebida com vaias, mas bate o peso com 52,6 kg.

Começa a pesagem do CARD PRINCIPAL!

Demian Maia levanta o público e bate o peso com 77,5 kg.

Neil Magny bate o peso com 77,5 kg.

Começa a pesagem oficial do UFC 190!

José Aldo: "Fiquei triste porque o resultado não foi o que esperávamos. O Dillashaw foi melhor que o Barão na noite. Agora que caiu, é ter força e levantar pra correr atrás"

José Aldo: "Isso é fácil. A gente tá com 3, isso não é pouco. Tem país com menos isso. Pra mim, o Jacaré vai ser campeão. Se Deus quiser a Bethe vence e leva o dela pra casa."

Fabrício Werdum: "Eu e Mc Gregor estávamos numa van. Ele entrou e eu pensei em levantar. Todo mundo lá atrás e só tinha brasileiro. Ia falar que ele não seria bem-vindo aqui. Falta respeito ao nosso Brasil. faltou respeito ao Aldo e agora vai ter que mostrar"

Rafael dos Anjos: "Eu já faço um pouquinho diferente e aperto a dieta. Acho que quando mais peso cortar é melhor. Cada corpo é um corpo e temos trabalhos diferentes. Prefiro fazer uma dieta mais regulada"

José Aldo: "Não faço dieta nenhuma e deixo pra reduzir o peso em cima da hora"

José Aldo: "Não vi nada demais no jogo do Mc Gregor. Tudo que ele vem feito eu já esperava. E se colocar hoje eu ganho dele."

Fabrício Werdum: "Depois que eu ganhei do Fedor poucas pessoas lembram dele. Hoje na nova geração poucas pessoas conhecem. Ele está voltando agora, mas creio que seria uma boa luta'

José Aldo: "Nós já tinhamos a estratégia toda montada. Tudo que treinamos já pode ver que dará certo. Mas sempre continuamos procurando fazer cada vez mais."

José Aldo: "A costela já está boa. Estou esperando melhor por completo para marcar a luta e enfrentar o Mc Gregor valendo o cinturão."

José Aldo: "Sensação é das melhores. Faltam palavras. Quando entramos no esporte sempre sonhamos em ser o campeão. Quando coloquei o cinturão na cintura veio um filme desde que entrei nas artes marciais. Voce lembra de toda dificuldade que passou e todo sofrimento. A emoção é grande, é a realização dos sonhos"

Fabrício Werdum: "Nunca escolhi adversário e não vai ser agora que vou escolher. Quem fizer a melhor atuação no main-event eu luto."

Bethe Correia promove luta contra Ronda Rousey: "Falada de gerações para gerações"

Ronda Rousey se surpreende com apoio de brasileiros: "Quem diria que gostariam mais de mim?"

Às 17h, teremos Q&A com Fabricio Werdum, Rafael dos Anjos e Thomas Almeida no palco principal

No palco principal, temos sessão de cinema. Assista um dos documentários produzidos pelo UFC Brasil e o Canal Combate.

A série se chama MMA em Família”, e no episódio exibido, a ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, conhece a história de Claudia Gadelha.

Neste momento acontece a sessão de autógrafos no UFC Fã Village com o campeão peso pesado do UFC®, Fabricio Werdum, com o fenômeno do peso galo Thomas Almeida, as Octagon Girls® Camila Oliveira, Jhenny Andrade, Luciana Andrade e a vencedora do concurso Octagon Girl do The Ultimate Fighter® Brasil 4, Elenita Machado

A pesagem oficial com os lutadores do card principal do UFC 190 terá início às 18h, e a VAVEL Brasil está presente para trazer a cobertura completa para você.

UFC 190: pesagem oficial

Serão estes os participantes da pesagem oficial do UFC 190.

Ronda Rousey – Campeã peso-galo feminino do UFC.

Bethe Correia – desafiante ao cinturão peso-galo feminino do UFC.

Maurício “Shogun” – Lutador meio-pesado do UFC.

Rogério “Minotouro” - Lutador Peso meio-pesado do UFC.

Glaico França – finalista peso leve do The Ultimate Fighter Brasil 4.

Fernando Bruno - finalista peso-leve do The Ultimate Fighter Brasil 4.

Reginaldo Vieira – finalista peso-galo do The Ultimate Fighter Brasil 4.

Dileno Lopes - finalista peso-galo do The Ultimate Fighter Brasil 4.

Stefan Struve – Lutador peso pesado do UFC.

Rodrigo “Minotauro” - Lutador peso pesado do UFC.

Antonio “Pezão”– Lutador peso pesado do UFC.

Soa Palelei - Lutador peso pesado do UFC.

Claudia Gadelha – Lutadora peso-palha do UFC.

Jessica Aguilar - Lutadora peso-palha do UFC.

UFC 190: pesagem oficial Rousey vs. Correia 2015

Na última quarta, o treino aberto ao público foi realizado no litoral carioca. Além da coletiva, a VAVEL estará presente na pesagem oficial do evento, programada para esta sexta-feira (31).

O UFC 190 está marcado para o próximo sábado (01), no HSBC Arena. Porém, no decorrer desta semana, os requisitos preparatórios estão ocorrendo. A VAVEL está presente na coletiva de imprensa do evento.

Bom dia, amante de lutas! Acompanhe agora a pesagem oficial do 'UFC 190: Ronda Rousey vs. Bethe Correia', programa para iniciar às 18h. Fique conosco!