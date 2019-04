Glaico França e Fernando Açougueiro definem campeão do peso-leve do TUF Brasil 4

A grande final do The Ultimate Fighter: Brasil 4 será realizada no UFC 190: Rousey vs. Correia, que acontece nesse sábado (1), no Rio de Janeiro. A decisão do peso leve, será entre Fernando Bruno e Glaico França, que no programa ficaram em times opostos. O reality, que tem transmissão da Rede Globo, foi importado dos Estados Unidos e ainda conta com outra categoria, o peso galo. Os vencedores das lutas ganham um contrato com o UFC.

Fernando Bruno, ou Açougueiro, estava no time azul, que inicialmente era treinado por Anderson Silva, mas depois que o lutador foi pego no dopping, quem assumiu o comando foi Rodrigo Minotauro. Já Glaico França foi do time vermelho, comandado por Maurício Shogun. Os dois treinadores também se vão se enfrentar no evento.

Nas lutas eliminatórias, que definiam quais atletas entrariam de fato na casa, ambos conseguiram derrotar seus adversários por finalização (mata-leão). Glaico França encarou Raush "Cavalo de Guerra" Manfio, enquanto Fernando Açougueiro pegou Bruno Murata.

Já dentro do TUF, Glaico fez a quarta luta do programa contra Nikolas Motta e o venceu por finalização no segundo round. Fernando fez a oitava e última luta da fase quartas-de-final e derrotou Adilson Fernandes por decisão unânime após dois rounds.

Nas semifinais, o representante do time vermelho teve que enfrentar seu companheiro de equipe, Joaquim Silva, e ganhou por finalização (mata-leão) no primeiro round. Para Fernando Bruno, o confronto foi mais complicado e após três rounds, venceu Nazareno Malegarie por decisão unânime.

Glaico França e Fernando Bruno farão a quinta luta do card principal, logo após a disputa de Reginaldo Vieira e Dileno Lopes, pela outra categoria, e prometem lutar duro para conquistar o tão sonhado contrato com o maior evento de lutas mistas do planeta.