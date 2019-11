Resultado Ronda Rousey x Bethe Correia no UFC 190 2015

Encerramos por aqui a transmissão. Ronda Rousey precisou de 34 segundos para nocautear Bethe Correia e manter o cinturão do peso-galo do UFC! Obrigado pela audiência! Até a próxima!

COMEÇA A LUTA VALENDO O CINTURÃO DO PESO-GALO DO UFC!

BAD REPUTATION É A MÚSICA ESCOLHIDA POR RONDA ROUSEY!

RONDA ROUSEY SOBE AO OCTÓGNO COM GRITOS DE ''UH, VAI MORRER''! CLIMA QUENTE NO UFC 190!

RONDA ROUSEY SE PREPARAR PARA ENTRAR!

Público vai a loucura com a escolha musical de Bethe Correia. Se a torcida não era dela, agora parece ter conquistado boa parte da mesma.

BETHE CORREIA SOBE AO OCTÓGONO DO UFC AO SOM DE VALESCA POPOZUDA!

BETHE CORREIA VEM AO OCTÓGONO! PÚBLICO, QUE ANTES ERA CONTRA, AGORA APLAUDE A LUTADORA BRASILEIRA!

Público vaia bastante a decisão dos juízes.

SHOGUN VENCE! Por decisão unãnime dos juízes, Maurício Shogun Rua é o vencedor!

FIM DE COMBATE! DECISÃO ESTÁ NAS MÃOS DO JUÍZES!

3 ROUND: Shogun prende Minotouro na grade e luta fica travada mais uma vez.

3 ROUND: Shogun solta a perna contra a busto de Minotouro. Junto à defesa, vem o contra-ataque nas pernas de seu adversário.

COMEÇA O TERCEIRO ROUND!

FIM DO SEGUNDO ROUND! Luta segue bastante equilibrado. Empate técnico não é absurdo. Decisão fica para o fim.

2 ROUND: Shogun prende Minotouro na grade, a luta fica parado e Mário Yamazaki paralisa. Retorno ao centro do octógono.

2 ROUND: Shogun escapa da chave de Minotouro de maneira brilhante. Luta volta a ficar de pé.

2 ROUND: Minotouro leva pro chão e tenta aplicar a chave. Shogun se defende como pode!

COMEÇA O SEGUNDO ROUND!

FIM DE UM ROUND ESPETACULAR! PURA TROCAÇÃO!

1 ROUND: POR POUCO NÃO FINALIZA! Shogun sente o golpe, cambaleia, e Minotouro por pouco não finaliza o combate!

1 ROUND: Shogun entra com um bom chute na guarda de Minotouro. Leva a vantagem neste round.

1 ROUND: Shogun domina o centro do octógono e tenta encurralar Minotouro. Lutador escapa pelos cantos.

COMEÇA A LUTA!

SHOGUN ESTÁ NO OCTÓGONO!

MINOTOURO VEM AO OCTÓGONO DO UFC!

Próxima luta do card principal: Antonio Rogerio Nogueira vs. Mauricio Rua

FIM DE LUTA! Glauco encontra uma chave no fim do terceiro round e vence açougueiro por finalização!

GLAUCO VENCE POR FINALIZAÇÃO!

3 ROUND: Gluco acerta chute nas partes baixas de Açougueiro e paralisa o round.

3 ROUND: Açougueiro parte pra cima e começa melhor. Glaico se defende.

COMEÇA O TERCEIRO ROUND!

FIM DO SEGUNDO ROUND! LUTA EMPATADA ATÉ AQUI!

2 ROUND: Glaico inverte a posição e agora tem a vantagem no chão. Luta bastante equilibrada até aqui.

2 ROUND: Açougueiro consegue a queda e fica por cima, tentando encontrar a melhor posição para a chave.

2 ROUND: Açougueiro pressiona Glaico na grade, mas não consegue ser efetivo nos golpes.

COMEÇA O SEGUNDO ROUND!

FIM DO PRIMEIRO ROUND! Glaico leva a vantagem por pontos por ter permanecido em melhor posição por mais tempo.

1 ROUND: Glaico derruba Açougueiro, que ainda tenta se prender na grade e é advertido por Herb Dean.

1 ROUND: Açougueiro derruba Glaico e tenta a chave, mas não consegue a finalização.

COMEÇA O COMBATE!

Próximo combate do card principal: Fernando Bruno vs. Glaico Franca

REGINALDO É O CAMPEÃO DO TUF BRASIL! Por decisão unânime dos juízes, o lutador vence Dileno na primeira decisão da noite.

FIM DE COMBATE!

3 ROUND: Dileno tenta a chave, mas a execução não é das melhores e Reginaldo consegue escapar.

3 ROUND: Falta de combatividade gera as primeiras vaias do público.

3 ROUND: Dileno sangra bastante e Reginaldo segue melhor no combate.

COMEÇA O TERCEIRO ROUND!

2 ROUND: Muita trocação, mas pouca atividade. Golpes não entram e combate fica amarrado.

COMEÇA O SEGUNDO ROUND!

FIM DO PRIMEIRO ROUND! Dileno balança, mas sobrevive até o fim do primeiro round. Vantagem para Reginaldo.

1 ROUND: Agora é a vez de Dileno tentar a chave, mas Reginaldo escapa igualmente.

1 ROUND: Reginaldo encaixa duas chaves, mas Dileno consegue escapar em ambas.

1 ROUND: Reginaldo e Dileno começam apostando na trocação.

COMEÇA A FINAL DO TUF BRASIL 4!

Finalistas do TUF Brasil 4 fazem o primeiro confronto da noite. Dileno e Reginal foram treinados por Minotouro e Shogun durante esta edição do reality.

Próxima combate do card principal: Dileno Lopes vs. Reginaldo Vieira

STRUVE VENCE! Por decisão unãnime dos juízes, holandês derrota Minotauro no UFC Rio 7!

Stefan Struve e Minotauro se abraçam após o fim do combate. Além de adversários, são amigos na mesma academia.

FIM DE UM BELO COMBATE!

3 ROUND: Gritos de Minotauro no HSBC Arena! Torcida brasileira apoia o atleta, mas segue em dificuldades.

COMEÇA O TERCEIRO ROUND!

FIM DO SEGUNDO ROUND! Struve vence com facilidade. Minotauro sofreu, por pouco não foi finalizado, e terá de reinventar sua estratégia se quiser sair vencedor.

2 ROUND: Golpes de Struve entram com faciliade. Combate é totalmente do holandês. Minotauro parece ter cansado.

2 ROUND: Minotauro cai por cima, fica em boa posição, mas não consegue finalizar.

2 ROUND: Minotauro consegue furar o bloqueio de Struve e prende o holandês na grade.

2 ROUND: "Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor", canta a torcida do HSBC Arena.

COMEÇA O SEGUNDO ROUND!

FIM DO PRIMEIRO ROUND! Combate equilibrado e bastante estudado.

1 ROUND: Struve derruba Minotauro, mas não vai ao chão como o brasileiro queria.

1 ROUND: "Uh, Minotauro! Uh, Minotauro"!, grita a torcida no HSBC Arena!

1 ROUND: Minotauro inicia o combate prendendo Struve na grave. Holandês tenta reagir e o duelo de forças permanece.

COMEÇA O TERCEIRO COMBATE DO CARD PRINCIPAL!

Ovacionado pelo público, Minotauro está no octógono do UFC! Stefan Struve vem logo depois, recebido sob vaias.

Próximo combate do card principal: Antonio Rodrigo Nogueira vs. Stefan Struve

Pezão: "Queria agradecer a todos. Perdi duas vezes aqui no Brasil, mas precisava me redimir. Esse povo merece a minha vitória. Tô voltando com tudo!"

INCRÍVEL! Direita de Pezão entra a Palelei fica atordoado. Brasileiro domina a grade e vence por nocaute técnico!

VITÓRIA DE ANTONIO PEZÃO POR NOCAUTE TÉCNICO!

COMEÇA O SEGUNDO ROUND!

SALVO PELO GONGO! Pezão em apuros e por pouco não é nocauteado! Palelei vence o primeiro round, e técnico do neozelandês reclama o árbitro pedindo o nocaute técnico.

1 ROUND: Pezão erra a defesa, toma a raspada e Palelei cai por cima. Brasileiro em apuros no fim do primeiro round.

1 ROUND: Pezão inverte o jogo e agora pressiona Palelei contra as grades.

1 ROUND: POR POUCO! Chute de Pezão fura a guarda de Palelei, mas não acerto o rosto de seu adversário. Mas foi o suficente para levantar o público.

1 ROUND: Soa Palelei prende a perna de Pezão e pressiona o brasileiro contra as grades.

COMEÇA O COMBATE!

Cena curiosa: Pezão entrou correndo e deixou o staff do UFC para trás. Brasileiro arrancou gargalhadas do câmera.

Caso Pezão vença o combate, existe a possibilidade de que o brasileiro volte a disputar o cinturão de sua categoria. Recuperação brilhante do brasileiro que, em fevereiro, esteve perto de ser demitido do UFC.

Ovacionado e tendo seu nome gritado, Pezão vem ao octógono do UFC!

Soa Palelei sobe ao octógono do UFC ao som de 'Danza Kuduro'.

Próximo combate do card principal: Antonio Silva vs. Soa Palelei

Cláudia Gadelha: "A Jéssica foi uma excelente oponente pra mim. Quero lutar com as melhores e Jéssica é uma deles. Quero agradecer a todos que estão aqui e vieram me assistir. Obrigado a todos."

CLÁUDIA GADELHA VENCE! Por decisão unânime dos juízes, brasileira derrota mexicana Jéssica Aguilar por placar de 30-27! Público comemora no HSBC Arena!

FIM DE LUTA! CLÁUDIA GADELHA COMEMORA NO CENTRO DO OCTÓGONO!

3 ROUND: OUTRA BOA DERRUBADA! Próximo ao fim do round, Cláudia Gadelha aplica golpe de judô e leva sua adversário pro chão.

3 ROUND: Novamente Jéssica Aguilar tenta pegar as pernas de Cláudia Gadelha, mas brasileira se esquiva no momento certo. Mexicana sangra bastante.

3 ROUND: Jéssica Aguilar prende as pernas de Gadelha e pressiona na grade. Mexicana tenta assumir o controle da posição, mas brasileira se defende.

3 ROUND: Jéssica Aguilar tenta assumir o controle do centro do octógono, mas perde na trocação com Gadelha. Mexicana precisa de um nocaute para vencer o confronto.

COMEÇA O TERCEIRO ROUND!

2 ROUND: Cláudia Gadelha promove outra boa derrubada, mas o gongo soa antes de qualquer golpe. Brasileiro em vantagem no segundo round.

2 ROUND: Jéssica Aguilar sangra bastante, enquanto Cláudia Gadelha permanece intacta. Brasileira domina as ações e leva vantagem no segundo round.

2 ROUND: Cláudia Gadelha pressiona Jéssica Aguilar nas grades e segue pontuando.

2 ROUND! BOA DIREITA! Cruzada de Gadelha fura a guarda de Aguilar, que fica presa nas grades. Brasileira começa melhor o segundo round!

COMEÇA O SEGUNDO ROUND!

FIM DO PRIMEIRO ROUND! Claudia Gadelha dominou o centro do octógono e as costas da adversária nos segundos finais. Vence por pontos o primeiro round.

1 ROUND: LINDA DERRUBADA! Gadelha aproveita do vacilo de Aguilar e leva a mexicana pro chão!

1 ROUND: Claudia Gadelha tenta conectar uma sequencia de golpes, mas Jessica Aguilar se defende bem. Luta equilibrada.

1 ROUND: Cláudia Gadelha domina o centro do octógono e converte mais finalizações. Início melhor da brasileira.

1 ROUND: Jéssica Aguilar troca bastantes jebs em Gadelha, mas sem efetivadade. Brasileira desvia e permanece bem na trocação.

1 ROUND: Claudia Gadelha acerta uma boa joelhada no rosto de Aguilar. Público delira.

COMEÇA O COMBATE!

Pé direto, sinal de oração e voltinha no octógono. Claudia Gadelha é aplaudida pela torcida!

Cláudia Gadelha é recebida sob aplausos e ao som de 'O Show tá começando'

Comissão técnica de Jéssica Aguilar usa máscaras, ao estilo da luta-livre mexicana. Lutadora foivvaiada assim que entrou no octógono.

Sob vaias e ao som de música mexicana, Jéssica Aguilar sobe ao octógono do UFC!

PRIMEIRA LUTA DO CARD PRINCIPAL: Jessica Aguilar vs. Claudia Gadelha!

ESTE É O CARD PRINCIPAL DO UFC 190!

Ronda Rousey vs. Bethe Correia

Antonio Rogerio Nogueira vs. Mauricio Rua

Fernando Bruno vs. Glaico Franca

Dileno Lopes vs. Reginaldo Vieira

Antonio Rodrigo Nogueira vs. Stefan Struve

Antonio Silva vs. Soa Palelei

Jessica Aguilar vs. Claudia Gadelha

FIM DE CARD PRELIMINAR! É HORA DAS PRINCIPAIS LUTAS DA NOITE!

Neil Magny: duas lutas no RJ, duas derrotas contra adversários especialistas em Jiu-Jitsu. Vinha de sete vitórias consecutivas e o último revés foi contra Serginho.

FIM DE LUTA! Demian Maia impõe seu jiu-jitsu da melhor forma, não dá chances para Neil Magny e vence por finalização no segundo round!

DEMIAN MAIA VENCE POR FINALIZAÇÃO!

2 ROUND: Demian Maia segue fazendo seu jogomde chão, pega as costas de Magny e permanece em vantagem.

COMEÇA O SEGUNDO ROUND!

FIM DO PRIMEIRO ROUND! Demian Maia pega a chave, mas o gongo salva Magny antes da finalização ser concluída.

SALVO PELO GONGO! DEMIAN MAIA PEGA A CHAVE, MAS O GONGO SOA ANTES DE CONSEGUIR A FINALIZAÇÃO!

1 ROUND: Demian Maia monta em sua posição completa e desfere fortes golpes sobre o rosto de Magny.

1 ROUND: Magny tenta escapar da posição, mas Maia sobe pelas costas e retoma o controle. Brasileiro confortável neste início de combate.

1 ROUND: Demian Maia consegue a queda e monta sobre Magny. Brasileiro tem a posição inicial favorável.

COMEÇA O ÚLTIMO COMBATE DO CARD PRELIMINAR!

AO SOM DE NUMB, DEMIAN MAIA SOBE AO OCTÓGONO DO UFC!

Neil Magny e Demian Maia são apresentados no telão do HSBC Arena!

José Aldo e Fabrício Werdum, também campeões do UFC, são saudados pela torcida no HSBC Arena! Festa da torcida brasileira!

Rafael dos Anjos aparece no telão do HSBC Arena e leva o público a loucura. Lutador está com seu cinturão e abraça os torcedores.

PRÓXIMA E ÚLTIMA LUTA DO CARD PRELIMINAR: Neil Magny vs. Demian Maia

CUMMINS VENCE! Superior durante todo o combate, Cummins consegue boa derrubada, fica por cima de Feijão e vence por nocaute técnico.

FIM DE LUTA! CUMMINS VENCE POR NOCAUTE TÉCNICO!

COMEÇA O TERCEIRO ROUND!

FIM DO SEGUNDO ROUND! LUTA EQUILIBRADÍSSIMA! Feijão começa mal, mas se recupera no combate e segue vivo. Cummins tem melhor presença, mas sofre mais com os golpes diretos.

2 ROUND: LINDA FEIJÃO! No chão, Feijao encontra um lindo chute no rosto de Cummis, sai da posição e fica de pé. Público vai à loucura.

2 ROUND: Cummins segue melhor no combate, leva no pro chão, mas ainda não conseguiu uma pressão efetiva. Vantagem é por pontos.

FIM DO PRIMEIRO ROUND! Cummins é melhor na trocação e levar o primeiro round. Feijão precisa reagir, treinador reclama da guarda muito baixa.

1 ROUND: Público no HSBC Arena grita o nome de Feijão!

1 ROUND: Feijão tenta um chute giratório, mas erra o alvo e, de quebra, ainda é derrubado.

COMEÇA A LUTA! RAFAEL FEIJÃO RERESENTA O BRASIL!

Lutas restantes no card preliminar do UFC 190: Patrick Cummins vs. Rafael Cavalcante e Neil Magny vs. Demian Maia

Até o momento no card preliminar do UFC 190: Guido Cannetti venceu Hugo Viana, Vitor Miranda venceu Clint Hester, Iuri Alcantara venceu Leandro Issa e Warlley Alves venceu Nordine Taleb.

Próximo combate do card preliminar: Patrick Cummins vs. Rafael Cavalcante

FIM DE LUTA! Warlley estava pressionado na grade, mas encontra uma queda em boa posição e vence Taleb por finalização!

WARLLEY VENCE POR FINALIZAÇÃO!

2 ROUND: Warlley segue por cima, não tem efetivadade, mas domina a luta contra Taleb. Seguindo assim, vencerá por pontos o segundo round.

2 ROUND! Warlley cai por cima e desfere cotoveladas contra Taleb. Em vantagem até o momento no segundo round.

COMEÇA O SEGUNDO ROUND!

FIM DO PRIMEIRO ROUND! Warlley acertou uma belíssima direita e vence o primeiro round!

1 ROUND: LINDA CRUZADA! Warlley derruba Taleb com uma linda direta!

1 ROUND: Warlley começa bem, fica com cima e desfere socos contra seu adversário.

COMEÇA O COMBATE!

Próximo combate no card preliminar: Nordine Taleb vs. Warlley Alves

FIM DO TERCEIRO ROUND! Por decisão unânime dos árbitro, Iuri Alcantara vence a luta contra Leandro Issa!

COMEÇA O TERCEIRO ROUND!

FIM DO SEGUNDO ROUND! Leandro é, literalmente, salvo pelo gongo.

2 ROUND: Iuri acerta uma linda joelhada em Leandro, que desaba no octógono. Marajó cai por cima, acerta a face e por pouco não decide a luta.

2 ROUND: Leandro encontra dificuldades no chão, mas levanta, se recupera e pressiona Iuri contra a grade.

2 ROUND: Iuri troca bons socos e levanta a torcida. Leandro se defende bem e não perde o centro do octógono.

COMEÇA O SEGUNDO ROUND!

FIM DO PRIMEIRO ROUND! Leandro Issa mantém a guarda, e vence o primeiro round mesmo com pouca combatividade.

COMEÇA A QUARTA LUTA DO CARD PRELIMINAR!

Próximo combate do card preliminar: Leandro Issa vs. Iuri Alcantara

Vitor Miranda dedicada a vitória para os irmãos Nogueira e Pezão, seus mentores no TUF Brasil!

ESPETACULAR! Vitor Miranda acerta uma linda joelhada, desmonta Clint Hester e vence por nocaute técnico no segundo round! Primeira vitória do Brasil na noite.

VITÓRIA DE VITOR MIRANDA!

2 ROUND! SENTIU! Clint Hester desabafa com a joelhada de Vitor Miranda, sofre com os disparos do brasileiro e o árbitro não encerra o combate porque não quis.

2 ROUND: Bela finalização de Vitor Miranda, que desmonta Clint Hester. O americano se recupera rapidamente.

FIM DO PRIMEIRO ROUND! Vitor Miranda começa muito mal, mas termina em vantagem no round. Vantagem para o brasileiro.

1 ROUND: Vitor Miranda inverte bem a posição, fica por cima e abre uma boa brechas para jebs. Vantagem total neste momento do round.

1 ROUND: Clint Hester segue dominando, desfere joelhadas contra o corpo do brasileiro que segue em dificuldades.

1 ROUND: Vitor Miranda começa mal na luta, leva dois jebs logo de cara e está por baixo.

COMEÇA A SEGUNDA LUTA DO CARD PRELIMINAR!

Próximo combate do card preliminar: Clint Hester vs. Vitor Miranda

Por decisão dos juízes, Guido Canetti vence a luta.

FIM DE COMBATE!

3 ROUND: Canetti cai em boa posição e consegue bons socos.

3 ROUND: Round equilibrado, sem muitas ações dos lutadores. Muito estudo e pouco combate.

COMEÇA O TERCEIRO ROUND!

FIM DO SEGUNDO ROUND! Canetti começa melhor, mas Vianna iguala as ações próximo ao fim do round. Argentino é salvo pelo gongo.

2 ROUND! POR CIMA! Hugo Vianna cai em boa posição e desfere golpes junto a face de Cannetti. Brasileiro melhor no combate neste momento.

2 ROUND: LINDA! Vianna aplica um lindo golpe em Canetti e levanta a torcida! Gritos de 'Uh, vai morrer'.

2 ROUND: Canetti domina o segundo round e mantém Hugo Vianna pressionado na grade.

2 ROUND: ENTROU! Cannetti acerta uma boa direita, fura a guarda do brasileiro e por pouco não consegue o nocaute. Hugo Viana leva a luta pro chão e se salva momentaneamente.

COMEÇA O SEGUNDO ROUND!

FIM DO 1 ROUND! Hugo Viana começa melhor o combate e está em vantagem na pontuação.

1 ROUND: Cannetti reverter a posição e agora é quem pressiona. Porém o árbitro alega falta de combatividade e recoloca a luta no centro do octagon.

1 ROUND: Cannetti consegue levantar, mas é pressionado nas grades. Hugo Viana segue melhor no round.

1 ROUND: Hugo Viana derruba Cannetti e tenta a chave. Argentino se defende bem e consegue reverter a posição.

1 ROUND: Hugo Viana troca bons golpes, tenta uma joelhada e levanta a torcida no HSBC Arena.

Hugo Viana é o desafiante em questão. Gritos de 'uh, vai morrer' no início da luta.

Guido Cannetti sobe ao octógono com a bandeira da argentina e recebe sonoras vaias da torcida brasileira.

COMEÇA O CARD PRELIMINAR DO UFC 190!

Toda a preparação de Bethe foi feita em Natal, na academia Pitbull Brother, dos irmãos Patricky e Patrício Pitbull. Patrício, treinador principal da atleta, é também campeão peso-pena do Bellator. Eric Albarracin foi treinador de luta-olímpica de Bethe Pitbull, que também contratou professores de judô para ajudar no camp da atleta.

"Tem gente que me pergunta se posso quebrar meu próprio recorde e vencer ainda mais rápido, ou se posso levar a luta mais longe. Mesmo quando é uma luta rápida, é uma luta historicamente rápida", declarou Ronda na coletiva de imprensa da última quinta-feira.

Como técnico principal, Rousey conta com o armeno Edmond Taverdyan, responsável pela agilidade, aproveitamento de envergadura e volume de golpes precisos da campeã.

Na preparação para a luta, os mesmos conhecidos ajudaram Ronda. Os irmãos Ryron e Rener Gracie afiaram o jiu-jitsu da atleta, que é o mais temido de toda a categoria. Mike Dolce, nutricionista norte-americano, cuidou de seu processo de perca de peso, para que pudesse ter uma ótima recuperação.

Para manter cinturão, Ronda Rousey enfrenta Bethe Correia na luta principal do UFC 190

Especialista na luta em pé, Bethe Correia fez apenas três lutas no UFC, onde em todas saiu como vencedora. Julie Kedzie, Jessamyn Duke e Shayna Bazsler foram suas presas no octógono. Somadas as lutas das três atletas na organização, temos uma vitória e sete derrotas.

Do lado da desafiante, nada de declarar respeito. Durante os dias que antecederam o duelo, a paraibana Bethe "Pitbull" Correia não poupou palavras para a campeã. Palavras que foram aceitas no mundo do MMA, mas que não foram digeridas por Ronda Rousey, que promete devastar a desafiante.

Desde 2013, mais quatro atletas não tiveram chances contra a judoca medalhista olímpica: Miesha Tate, Sara McMann, Alexis Davis e Cat Zingano. Nenhuma delas conseguiu levar o resultado das lutas para a mão dos juízes laterais.

O combate principal do UFC 190 marcará a quinta defesa de cinturão da norte-americana. Ronda Rousey ganhou o cinturão inaugural batendo Liz Carmouche.

Ronda Rousey e Bethe Correia fazem o duelo de invictas valendo o cinturão do peso-galo do UFC. Com cartel de 11 vitórias, sendo 82% delas por finalização, a americana terá pela frente a brasileira que venceu todas as nove lutas que disputou.

Ronda Rousey se surpreende com apoio de brasileiros: "Quem diria que gostariam mais de mim?"

Ronda Rousey é a atual dona do cinturão do peso-galo do UFC! Em seu cartel, detém 11 vitórias e nenhuma derrota. Sua última luta foi contra a também americana Cat Cigano, onde venceu por finalização com apenas 14 segundos de combate.

Além de Cat Cigano, Ronda Rousey venceu as americanas Sara McMann, Miesha Tate (2), Liz Carmouche, Sarah D'Alelio, Charmaine Tweet, as canadenses Alexis Davis, Sarah Kaufman, Julia Budd e a brasileira Edine Gomes em sua trajetória no MMA.

Bethe Correia é a número #5 da categoria peso-galo, mas se promoveu à disputa do cinturão no UFC 190 após pedido da própria Ronda Rousey. A polêmica se iniciou após a brasileira ter vencido duas das três companheiros de academia da americana, o que deu cunho pessoal ao confronto.

Em seu cartel, Bethe Correia também está invicta detendo nove vitórias nas novas lutas que realizou, foram elas contra as brasileiras Dany Fenix, Danie, Elaine Pantera, Karol Mamute, Ju Pitbull, Erica Paes, e as americanas Julie Kedzie, Jessamyn Duke e Shayna Baszler.

Ronda Rousey e Bethe Correia fazem ríspida encarada na pesagem do UFC 190

Ronda Rousey, durante a pesagem do UFC 190: "Obrigado a todos pelo barulho e pela paixão. Vocês não vão se decepcionar, vou lhes dar a melhor luta feminina que já viram e a derrota mais devastadora de Bethe Correia neste sábado"

Bethe Correia, durante a pesagem do UFC 190: "Eu sonhei muito com isso, com esse momento, com esse dia. O Brasil precisa de uma mulher campeã. Sei que muita gente não está torcendo por mim, mas vou lutar por todo o Brasil"

Ronda Rousey, sobre a coletiva do UFC 190: "Tem gente que me pergunta se posso quebrar meu próprio recorde e vencer ainda mais rápido, ou se posso levar a luta mais longe. Mesmo quando é uma luta rápida, é uma luta historicamente rápida"

Ronda Rousey, na coletiva do UFC 190: "Quando Mike Tyson estava nocauteando todo mundo, você nao podia dizer que estava fazendo outra coisa, pois todo mundo parava para ver, e acho que as pessoas estão notando isso, que estamos num momento especial. Não vou dizer, "Esta luta vai durar x segundos", porque não sei, nunca tive a intenção de terminar as lutas num exato momento, simplesmente acontece"

Bethe Correia, na coletiva do UFC 190: "Vou entrar rasgando, para ganhar no primeiro round. Essa história que ela fala, de que quer prolongar a luta, é um argumento derrotista. Ela sabe que não conseguirá me vencer rapidamente.

Bethe Correia, durante a coletiva do UFC 190: "Quem não quer vencer rápido, bater recordes? Ronda adora uma estrela, adora glamour! Você não acha que ela ia adorar bater recordes? Ela sabe que comigo é diferente, que a raça do Brasil é diferente"

Bethe Correia promove luta contra Ronda Rousey: "Falada de gerações para gerações"

Na prévia da luta principal, Maurício 'Shogun' Rua e Rogério Minotouro farão revanche de uma luta histórica. Respectivos técnicos da edição 4 do TUF Brasil, os lutadores reeditarão o confronto do tempo de Pride no UFC 190, tido como um dos melhores duelos da história.

Maurício 'Shogun' Rua, durante a pesagem do UFC 190: "Sabia que uma hora ia acontecer de novo. Foi uma das maiores lutas de todos os tempos. Tô feliz, respeito o Minoto como atleta, como pessoa, e será uma grande luta."

Maurício 'Shogun' Rua, durante a coletiva do UFC 190: "Acho que o Minotouro é um cara que gosta da trocação e busca isso. Eu também busco o nocaute o tempo todo. O público gosta disso, gosta de porrada, então vai ser muito difícil não ser uma luta muito boa e que vá agradar ao público. Espero outra 'luta do século'"

Rogério Minotouro, durante coletiva do UFC 190: "Iamos lutar há três anos atrás. Na verdade, aquela luta foi incrível em 2005 e espero poder fazer uma grande luta novamente. Uma guerra, como foi naquele ano. É o nosso estilo"

Rogério Minotouro, durante a pesagem do UFC 190: "O jogo do Shogun é agressivo, explosivo. O meu também vai ser em pé, acho que vamos fazer uma grande luta. Essa luta vai pro lado da trocação, eu acho"

Também pelo card principal do UFC 190, teremos as finais do TUF Brasil 4. No octógono, os quatro finalistas do programa se enfrentarão. Na ante-penúltima luta, Fernando Bruno medirá forças contra Glaico Franco. Antes deles, Dileno Lopes duelará com Reginaldo Vieira.

Fato recorrente no MMA, e não diferente no UFC 190, Rodrigo Minotauro fará sua participação no evento junto com seu irmão. Porém, a luta será contra o holandês Stefan Struve.

Fechando o card principal do UFC 190, Antônio Pezão lutará contra o neozelandês Soa Palelei. Entre as mulheres, Claudia Gadelha será a desafiante de Jéssica Aguilar, ex-detentora do cinturão da categoria.

No card preliminar, destaque para o brasileiro Demian Maia, que já duelou valendo cinturão, e enfrentará o americano Neil Magny no encerramento da primeira parte do UFC 190.

As lutas do card preliminar serão: Patrick Cummins x Rafael Cavalcante, Nordine Taleb x Warlley Alves, Leandro Issa x Iuri Alcantara, Clint Hester x Vitor Miranda, Guido Cannetti x Hugo Viana e Demian Maia x Neil Magny

O UFC 190 marca a sétima vez que o evento será disputado no Rio de Janeiro. O HSBC Arena é o palco e o evento terá início às 20h, com a primeira luta do card preliminar. Segundo a programação oficial, a abertura do card principal será às 23h e Ronda Rousey e Bethe Correia se enfrentarão às 2h30.

Boa noite, amante do UFC! Acompanhe agora todas as lutas do UFC 190: Ronda Rousey vs. Bethe Correia, que vale o cinturão do peso-galo! Evento realizado no HSBC Arena, no Rio de Janeiro! Fique conosco!