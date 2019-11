Ronda Rousey é superior, vence Bethe Correia e permanece campeã no UFC 190

No Rio de Janeiro, ocorreu o UFC 190, o segundo evento na cidade maravilhosa em 2015, desta vez tendo a HSBC Arena como casa. Na luta principal, a campeão peso galo-feminino Ronda Rousey coloca seu cinturão em jogo contra Bethe Correia, que vem de três vitórias seguidas. Além do duelo, Shogun e Minotouro fizeram a revanche do PRIDE de 205, aconteceu as finais da 4° edição do The Ultimate Fighter Brasil, bem como lutas de Rodrigo Minotauro e Antônio Pezão.

Fenômeno, Rousey vence mais uma luta no primeiro round

Apenas 33 segundos. Foi o tempo que Ronda levou para nocautear Bethe Correia. Após o início, Rousey foi até a grade e ncaixou socos, logo depois veio o cruzado, que levou a paraibana para a lona. Com o resultado, Ronda consegue com sucesso sua quinta defesa de cinturão.

"Quis bater nela mais um pouco pra que ela viesse no clinche, mas não teve nem tempo para isso. Espero ue ninguém fale da família antes de lutar.", falou a campeã.

Na revanche, Maurício Shogun vence mais uma vez Rogério Minotouro

Na reedição de um dos combates mais lembrado de todos os tempos no MMA, Maurício Shogun e Rogério Minotouro mostraram equilíbrio mais uma vez durante todos os rounds. Com mais regularidade, Shogun venceu e manteve o resultado do primeiro combate, e se recupera de duas derrotas seguidas em 2014.

Shogun começou chutando na barriga de Minotouro por duas vezes, enquanto o baiano passou mais pelos lados esquivando dos golpes retos do curitibano. Rogério fugiu da curta distância, preferindo usar os jabs de encontro. Já Shogun aterrisou mais chutes, combinados em baixa ou alta. No minuto final, os dois inverteram bons momentos, com Minotouro agredindo colado na grade, Maurício responde com um cruzado de esquerda.

Colocando a luta no chão, Shogun mostrou que preferiu mudar a tática no duelo. O ex-campeão teve mais facilidade com os socos de cima pra baixa, mas com ajustes, Minotouro levou a luta novamente para a trocação, com mais fintas e diretos. O antigo chute boxer prendeu Rogério na grade, mas foi retirado da posição por não mostrar contundência. Shogun ainda colocou um cruzado de esquerda e mais chutes no corpo do irmão mais novo de Rodrio Minotauro.

O terceiro round teve início mais dinâmico. Maurício Shogun seguiu com chutes no corpo de Rogério, que não yteve problemas em encaixar socos no rosto do adversário. Shogun entrou no double leg, mas não efetivou a queda. Shogun coloca pressão na grade, Rogétio Minotouro mistura upper com cruzado. Shogun se livra de guilhotina aplicada pelo atleta baiano.

"Senti o golpe de esquerda, mas me recuperei e venci a luta", falou o vencedor do duelo.

Struve controla e não dá chances para Rodrigo Minotauro

Rodrigo Minotauro voltou a lutar após mais de 16 meses parado por lesões. Porém, não foi páreo suficiente para o gigante holandês Stefan Struve, que venceu o combate por decisão unânime dos juízes e conquista primeira vitória após a aposentadoria forçada em 2013. Já Minotauro acumula a terceira derrota consecutiva.

Minotauro não quis a trocação no início e logo prendeu os braços de Struve na grade. Com pouco tempo, Struve reverteu a posição e acertou um cruzado no rosto do baiano. Com a luta no centro do octógono, Stefan Struve conectou outro cruzado, obrigando Minotauro a tentar a luta agarrada novamente. Para responder, o ex-campeão conectou cruzados na curta distância, que minava o oponente com chutes frontais.

Os dois voltaram mais lentos no segundo assalto, mas Minotauro seguiu estratégia e conseguiu combinar e levar a luta pro solo em seguida. Mesmo dominando, Nogueira cedeu a posição e voltou o combate em pé. Os golpes no vazio apareceram com mais frequência. Minotauro foi logo tentando a queda no round final. Struve arriscou cruzados e chutes altos, já o brasileiro ajusta o tempo de resposta com encurtada na grade e socos na guarda.

Pezão se recupera e vence Soa Palelei nos pesados

Antônio Pezão saiu atrás, mas recuperou-se e vence Soa Palelei por nocaute técnico na segunda luta do card principal. Com o resultado, Antônio Silva se recupera de dois reveses consecutivos contra Andrei Arlovski e Frank Mir. "The Hulk" volta a perder após vir de vitória sobre Walt Harris.

Pezão tentou encurralar o australiano e encaixou uma joelhada, mas Palelei preferiu partir para a luta de solo, mas não obteve sucesso com a queda. Em seguida, foi a vez do brasileiro pressionar na grade do octógono. Porém, Soa Palelei encontrou uma brecha e derrubou o paraibano, ficando por cima no chão.

Já no segundo round, Palelei cansou e Pezão aproveitou que estava com caminho livre e não cessou de golpear, tanto em pé como no chão, fazendo com que o árbitro interrompesse a luta.

"Obrigado pela torcida. Vim de péssimas atuações, quis recompensar porque o brasileiro é batalhador e merece. Agora os TOP 10 me aguardem, estou voltando com tudo. Há dez minutos eu assisti a luta contra o Overeem, vi que ele ia cansar e conseguiria esse nocaute." repercutiu o paraibano após a luta.

Claudinha Gadelha domina rival e volta a vencer visando o cinturão peso-palha

Abrindo o card preliminar, a brasileira Claudinha Gadelha não deu chances a ex-campeã do WSOF (evento rival do UFC) Jessica Aguilar, trabalhando melhor a luta em pé nos quinze minutos de luta. A bpotiguara volta a vencer no UFC.

A brasileira começou a luta conectando uma joelhada na ex-campeã do WSOF, em seguida as duas aceitaram a trocação e não abdicaram dos socos. Claudinha mesclava mais os membros, já Aguilar devolve com cruzados aprendidos no boxe. A potiguar ainda aplicou uma queda no fim do primeiro round.

Já no segundo round, Jessica Aguilar foi sendo pressionada desde o primeiro segundo; Claudinha chutou, deu soco e conectou uma queda contundente na mexicana. Após a blitz, as duas diminuíram o ritmo e esperaram o tempo passar sem sofrer problemas maiores antes

A mão direita da lutadora brasileira seguiu perigosa. Os cruzados infiltraram a guarda de Jessica sem dificuldades. Ao transcorrer, a atleta da Nova União se arriscou menos e manteve a superioridade na luta.

Na entrevista pós-luta, a brasileira comemorou bastante o resultado. "A Jessica foi um excelente desafio para mim. Ela é uma das melhores do mundo. Quero agradecer aos meus professores e a todos que vieram aqui e torceram por mim. Joanna, treine muito porque eu estou chegando para conquistar o título."

