Glaico Nego e Reginaldo Vieira são os campeões do The Ultimate Fighter Brasil 4 no UFC 190

Dentro do card principal do UFC 190, ocorreu as finais do reality show The Ulimate Fighter Brasil 4, que teve duas categorias. No peso-leve, Glaico Nego conseguiu finalizar Fernando Bruno com um mata-leão. Já no peso-galo, Reginaldo Vieira venceu Dileno Lopes por decisão dos juízes.

A decisão do reality show seria originalmente no UFC Fight Night Machida x Romero, que ocorreu na Flórida no mês de junho, porém, com problemas na emissão dos vistos de atletas brasileiros para entrarem nos Estados Unidos, os duelos tiveram de ser remarcados.

Glaico Nego, de Santa Catarina, foi superior durante o combate e finalizou no apagar das luzes do terceiro round, tornando-se campeão do prgrama na categoria dos leves.

Açougueiro defendeu todos os ataque de Glaico, aproveitando espaço para fincar o oponente no solo sem soltar a cintura do catarinense. Especialista na luta livre, Glaico Nego desfez da posição de incômodo e grudou no adversário. Apesar de tentar tomar as costas, sem sucesso, Nego investiu na estratégia.

As mesmas condições de luta e estratégias permaneceram no segundo round. Os dois visam a luta agarrada, mas a cravada no solo não aconteceu até Glaico Nego puxar para a guarda. Por pouco tempo a luta se desenvolveu na base da trocação de golpes.

O terceiro round começou prometendo mais emoção entre os dois lutadores. Açougueiro foi mais incisivo, com golpes e tentativas de queda. Na metade final do round, Glaico ficou por cima das costas de Fernando, até entrar no mata-leão e finalizar faltando pouco mais de 20 segundos para o fim da luta.

Reginaldo mantém controle na luta e fatura o título do TUF Brasil

Na final peso-galo, Dileno Lopes, do Team Shogun e Reginaldo Vieira, atleta da Team Nogueira, fizeram um combate considerado por muitos o melhor da noite, que transcorreu pelos quinze minutos. Ao fim, Reginaldo conseguiu a vitória por decisão unânime e foi o vencedor do reality show.

Os dois não hesitaram em trocar golpes em pé. Pouco tempo depois, Reginaldo achou a posição correta e encaixou uma guilhotina em Dileno, que terntou girar por cima e soltou a posição. Segundos depois, foi a vez do manauara investir na finalização por duas vezes, mas Reginaldo conseguiu fazer a defesa. Com a volta do combate na trocação, Reginaldo colocou pressão e movimentou-se mais, por sua vez, Dileno foi mais estático e baixou a guarda em alguns momentos.

O nível técnico da luta foi diminuindo a cada segundo que passava. Reginaldo, mais arisco, jogou mais diretos dentro da guarda de Dileno Lopes. Pelo lado do atleta da Nova União, o cansaço foi falando mais alto e gastou mais tempo recuperando seu físico sem gastar energia. Dileno soltou mais chutes e cruzados de esquerda e Vieira tocou o rival com jabs e cruzados combinados.

Exaustos, os finalistas buscaram tentar a vitória mesmo limitados. Dileno, com menos cansaço e mais leve, foi tentando definir a luta, mas mudou o foco e foi para o chão visando mais uma tentativa de guilhotina. Depois de soltar a posição, Reginaldo Vieira voltou por cima e ainda buscou o nocaute técnico, mas o tempo já era insuficiente.