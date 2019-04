Gleison Tibau encara Abel Trujillo em novembro no UFC São Paulo

Marcado para o dia 7 de novembro no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, o UFC Fight Night São Paulo ganha sua segunda luta para o card. O brasileiro Gleison Tibau baterá de frente contra o norte-americano Abell Trujillo, o duelo será válido na categoria dos leves.

Sem lutar desde fevereiro deste ano, quando foi finalizado por Tony Ferguson no primeiro round, no UFC 184: Rousey x Zingano, o potiguar natural de Tibau que sua 16° vitória no UFC. O brasileiro tem cartel de 31 vitórias e onze derrotas. Antes de sua última derrota, Tibau vinha de três vitórias consecutivas contra Pat Healy, Piotr Hallman e Norman Parke. Gleison já venceu o atual campeão peso-leve da organização, Rafael dos Anjos.

Natural do estado de Iowa nos Estados Unidos, Abel "Killa" Trujillo vem para o combate também visando voltar ao caminho das vitórias. Para o mesmo Tony Ferguson no UFC 181: Hendricks x Lawler II, Abel não passou do segundo round, sendo nocauteado em pé. No UFC, Trujillo já venceu atletas conhecidos, como Jamie Varner e Roger Bowling. No geral, tem 12 vitórias, seis derrotas e uma luta sem resultado (No Contest).

Ambos os atletas são de academias rivais. Tibau representa a American Top Team, que conta também com outros brasileiros (Antônio Pezão, Glover Teixeira) e com o atual campeão peso meio-médio do UFC, Robbie Lawler. Trujillo treina na Blackzilians, dos também brasileiros Vítor Belfort e Cézar Mutante. Recentemente, as academias da Flórida duelaram no The Ultimate Fighter 21, onde a Blackzilians saiu como vencedora do reality show com Kamaru Usman finalizando Hayder Hassan.

Além deste duelo, o combate principal da noite está agendado. Vítor Belfort vai enfrentar Dan Henderson, no fechamento da trilogia. Cada um venceu um confronto, o mais recente teve o brasileiro nocauteando o ex-campeão do Strikeforce ainda no primeiro round no UFC Goiânia 1.