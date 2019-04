Robbie Lawler defenderá cinturão meio-médio contra Carlos Condit no UFC 193

Na noite desta quarta-feira (6), o "UFC Tonight", programa de TV da organização nos Estados Unidos, informou que o atual campeão da categoria dos meio-médios, Robbie Lawler, vai colocar seu cinturão em jogo contra o norte-americano Carlos Condit, atual quarto lugar no ranking oficial do UFC. O duelo será o evento principal do UFC 193, que acontecerá em Melborune, na Austrália no dia 15 de novembro. O duelo já havia sido especulado logo após a última luta do atual campeão.

Lawler defenderá seu cinturão pela segunda vez. No último dia 11, o campeão venceu o canadense Rory Macdonald por nocaute técnico no quinto round, sendo este combate o melhor da noite no UFC 189: Mendes - McGregor. Para conquistar o cinturão, Lawler enfrentou Johny Hendricks no UFC 181: Hendricks - Lawler II e venceu por decisão unânime dos juízes.

Já Carlos Condit possui cartel de 30 vitórias e apenas oito derrotas, além de ser ex-campeão interino dos meio-médios. No dia 30 de maio, venceu Thiago Alves por nocaute técnico no UFC Fight Night Goiania: Condit - Alves.

O duelo é o único confirmado para o UFC 193 at´w o atual momento, que também não tem arena confirmada na cidade australiana.

Durinho enfrenta russo em São Paulo

O UFC anunciou o terceiro combate para o evento que ocorrerá em São Paulo no dia 7 de novembro, marcado para o ginásio do Ibirapuera. O brasileiro Gilbet Durinho irá enfrentar o russo Rashid Magomedov, em duelo que acontece na categoria dos leves. Ambos os atletas fizeram três combates cada um, vencendo todos os duelos. Em março, Durinho finalizou Alex Cowboy no Rio de Janeiro, enquanto Magomedov nocauteou Elias Silvério em São Paulo, em dezembro de 2014.

Card de São Paulo até o momento:

Peso-médio: Vítor Belfort - Dan Henderson

Peso-leve: Gleison Tibau - Abel Trujillo

Peso-leve: Gilbert Durinho - Rashid Magomedov