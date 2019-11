Glover Teixeira tentará buscar reabilitação contra Ovince Saint Preux no UFC deste sábado

Após evento no Rio de Janeiro no último dia primeiro, o UFC voltará a ação neste sábado (8) com brasileiro em luta principal. Na Bridgestone Arena, na cidade de Nashville nos Estados Unidos, o mineiro Glover Teixeira encara Ovince Saintt Preux na categoria dos meio-pesados. O duelo pode colocar um no caminho das vitórias e outro mais próximo de disputa de cinturão.

Natural de Sobrália, no interior de Minas Gerais, o ex-desafiante Glover Teixeira quer apagar de vez os dois últimos resultados: derrotas para o então campeão Jon Jones no UFC 172: Jones - Teixeira, e para Phil Davis no UFC 179: Aldo - Mendes II, ambas sendo em decisão unânime dos juízes. Em setembro de 2013, Glover venceu Ryan Bader, este foi seu último resultado positivo, e ele quer apagar isso com uma atuação suficiente para a vitória. No seu cartel de lutas, possui 22 vitórias e apenas quatro derrotas.

Lutando em casa, o adversário do brasileiro, Ovince Saint Preux, haitiano radicado nos Estados Unidos, quer usar de envergadura superior e mais preparo na luta olímpica para surpreender Teixeira. Em abril, venceu Patrick Cummins por nocaute técnico ainda no primeiro round. Já em novembro, Saint Preux veio até o Brasil, mais precisamente em Uberlândia-MG, para nocautear o ex-campeão Maurício Shogun com apenas 30 segundos de combate.

Na combate que antecederá a principal, outro combate entre atletas que estão próximos do topo na sua categoria e que vem de quatro vitórias seguidas. O americano Michael Johnson enfrentará Beneil Dariush, natural do Irã. Striker, Johnson quer emendar mais uma vitória em sua sequência contra o grappler Dariush.

Johnson, que atualmente treina na Blackzilians, tem 16-8 em seu cartel e bateu em sequência: Joe Lauzon, Gleison Tibau, Melvin Guilard e Edson Barboza. Dariush no entanto, tem apenas uma derrota em doze combates: Tony Martin, Carlos Diego Ferreira, Daron Cruickshank e Jim Miller não foram páreos para o parceiro de treinos do atual campeão peso-leve Rafael dos Anjos.

Amanda Leoa quer encaixar sequência

Compondo o card principal, a peso galo-feminino Amanda Nunes vai bater de frente contra a ex-desafiante Sara McMann.No último combate, Amanda venceu Shayna Baszler por nocaute técnico no segundo round no UFC Rio 6, em março deste ano. McMann tentará se recuperar de derrota para Miesha Tate, no UFC 183: Silva - Diaz.

Amanda tem em seu cartel dez vitórias e quatro derrotas. McMann conta com desempenho parecido, com oito vitórias e apenas dois resultados negativos.

Ainda no card principal, mais três lutas. No peso-médio, Derek Brunson e Sam Alvey se enfrentarão visando a consolidação no TOP 15 da categoria. Nos útlimos cinco combate dos dois somados, foram cinco vitórias (duas para Brunson, três para Alvey). Em fevereiro, Alvey nocauteou o brasileiro Cézar Mutante.

Jared Rosholt vai enfrentar Timothy Johnson, no duelo da noite na categoria dos pesados. Ambos vem de vitória na organização. E abrindo o card principal, o peso-mosca Ray Borg pega o estreante Geane Herrera.

Confira card completo

CARD PRINCIPAL:

Peso-meio-pesado: #4 Glover Teixeira (BRA) - #6 Ovince Saint Preux (EUA)

Peso-leve: #5 Michael Johnson (EUA) - #12 Beneil Dariush (IRA)

Peso-médio: #15 Derek Brunson (EUA) - Sam Alvey (EUA)

Peso-pesado: Jared Rosholt (EUA) - Timothy Johnson (EUA)

Peso-galo-feminino: #4 Sara McMann (EUA) - #7 Amanda Nunes (BRA)

Peso-mosca: #14 Ray Borg (EUA) - Geane Herrera (EUA)

CARD PRELIMINAR:

Peso-médio: Uriah Hall (EUA) - Oluwale Bamgbose (NIG)

Peso-médio: Chris Camozzi(EUA) - Tom Watson (ING)

Peso-mosca: #15 Dustin Ortiz (EUA) - Willie Gates (EUA)

Peso-galo: #14 Frankie Saenz (EUA) - Sirwan Kakai (SUE)

Peso-meio-pesado: Chris Dempsey (EUA) - Jonathan Wilson (EUA)

Peso-galo: Marlon Vera (EQU) - Roman Salazar (EUA)

Peso-leve: Anthony Christodoulou (EUA) - Scott Holtzman (EUA)

Assista a pesagem do UFC Fight Night: teixeira - Saint Preux