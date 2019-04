Fabrício Werdum defenderá cinturão dos pesados em revanche contra Cain Velasquez

Exatos dois meses após a conquista do título dos pesados do UFC, o gaúcho Fabrício Werdum já tem confirmada sua primeira defesa de cinturão. O adversário será o mesmo do seu último duelo, o americano Cain Velasquez, ex-campeão da categoria. A informação foi dada por Ariel Helwani, do Fox Sports EUA no programa "UFC Tonight", também confirmada por Dana White.

Apesar de outros atletas terem sido cogitados como adversários de Werdum, como Andrei Arlovski, Júnior Cigano e Stipe Miocic, o mandatário do UFC preferiu colocar a revanche em primeiro plano.

Apesar de já confirmar o combate, o local e data ainda não foram definidos. Especulações entre especialistas do esporte nos Estados Unidos dão conta de que o combate deverá ser o co evento do UFC 194, que terá José Aldo - Conor McGregor encabeçando o evento.

Com 38 anos, Fabrício "Vai Cavalo!" Werdum já tem em seu cartel 20 vitórias e apenas cinco derrotas. Desde que voltou ao UFC, venceu todos os seis duelos (Roy Nelson, Mike Russow, Rodrigo Minotauro, Travis Browne, Mark Hunt e Cain Velasquez).

No UFC 188, no dia 13 de junho, Werdum venceu o então campeão finalizou com uma guilhotina no terceiro round. Antes da volta a organização, venceu atletas como Fedor Emilianenko e Antônio Pezão.

Cain Velasquez chegou ao UFC ainda em 2008, quando tinha apenas duas lutas em seu cartel, antes de chegar a disputa de cinturão, venceu renomados atletas como Cheick Kongo, Rodrigo Minotauro e Ben Rothwell. Em 2010, venceu Brock Lesnar e tornou-se campeão dos pesados.

Velasquez travou batalhas e revanches contra os brasileiros Júnior Cigano e Antônio Pezão. Contra Cigano, chegou a perder o cinturão, mas um ano depois superou o baiano com duas vitórias, uma por decisão unânime em 2012, e um nocaute técnico em outubro de 2013, no UFC 166: Velasquez - Cigano III.