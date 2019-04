Sem Peyton Manning, Broncos vence Seahawks na primeira semana da pré-temporada da NFL

Em partida válida pela primeira semana da pré-temporada, Denver Broncos e Seattle Seahawks se enfrentaram-se nesta sexta-feira (14) no Centurylink Field, casa dos Seahawks. Em partida com vários field goals, a franquia do Colorado se deu bem e venceu os donos da casa por 22 a 20.

Ambas as equipes entraram em campo sem seus melhores jogadores. Do lado dos Broncos, o quarterback Peyton Manning e o wide reciver Demaryius Thomas sequer vestiram os uniformes, assim como o conerback Rishard Sherman e o running back Marshall Lynch pelo lado do Seahawks. Sem suas estrelas, os destaques ficaram por conta do quarterback Brock Osweiler que demonstrou um jogo sólido no comando de Denver, e o wide reciver Tyler Lockett que foi o nome do ataque de Seattle.

As duas equipe voltam a campo na próxima semana e ambas jogarão fora de seus domínios. Na sexta-feira (21), o Seatle Seahawks vai até Kansas para enfrentar os Chiefs no Arrowhead Stadium, às 20h, horário oficial de Brasília. Já o Denver Broncos entra em campo no sábado (22) para enfrentar o Houston Texans no NRG Stadium, às 22h, também no horário oficial de Brasília.

Comandados por Brock Osweiler, Broncos demonstram força no ataque e falhas no special team

O jogo começou bem animado, já no segundo snap da partida o quarterback Russel Wilson sofreu um fumble forçado pelo linebacker Von Miller, o ataque dos Broncos veio a campo e abriu o placar com um field goal, chute de 28 jardas do kicker Connor Barth. Logo em seguida, Steven Hauschka marcou um field goal para os Hawks e empatou o jogou.

O quarterback Brock Osweiler não arriscou muito em suas chamadas, mas com uma série de pequenos passes e corridas os Broncos chegaram a mais dois field goals. A virada dos Seahawks aconteceu em grande estilo, um retorno de kickoff para touchdown de 103 jardas do wide reciver Tyler Lockett. Mas ainda antes do intervalo a franquia do Colorado voltou a liderança, capitalizando mais um field goal e o primeiro touchdown da partida, passe de Osweiler para o tigh end Virgil Green.

Seahawks para ataque dos Broncos, força fumble mas não consegue a virada

O segundo período de jogo rendeu bem menos emoções, as equipes retornaram com os times de ataque e defesa totalmente reservas. Mas logo nos primeiros minutos o time de Seattle tentou começar a sua reação, após um punt a defesa forçou e recuperou um fumble sofrido pelo wide reciver Jordan Norwood, porém o ataque capitalizou apenas um field goal.

Após algumas trocas de posse de bola a equipe chegou mais uma vez na end zone, porém o defensive end Kenny Anunike forçou um fumble do quarteback R.J. Archer. Quase ao fim do jogo, Archer lançou um touchdown para o wide reciver Thomas Rawls, a equipe ainda tentou um onside kick, mas a bola foi recuperada pelo Denver Broncos.

Com Derek Carr e Amari Cooper inspirados, Raiders vence St. Louis Rams por 18 a 3

Em jogo no mesmo horário, o Oakland Raiders enfrentou e venceu o St. Louis Rams no O.co Coliseum. O principal destaque foi a conexão Derek Carr para Amari Cooper, o wide reciver novato conseguiu 3 boas recepções que deixaram a equipe em condições para pontuar, já o quarterback completou 6 de 9 passes tentados, porém este ainda lançou uma interceptação para o cornerback Trumaine Johnson. No segundo período o quarterback Christian Ponder foi o titular e lançou um touchdown para o wide reciver Andre Holmes.

Pelo lado dos Rams, o quarterback Nick foles, contratado esta temporada e que recentemente renovou o seu contrato, completou 3 de 5 passes tentados para 69 jardas, porém o ataque não conseguiu nada além de um field goal.

Na próxima sexta-feira (22) o Oakland Raiders volta a campo para enfrentar o Minnesota Vikings no TCF Bank Stadium, às 20h, horário oficial de Brasília. Já o St. Louis Rams entre em campo no sábado (23) contra o Tennessee Titans no Nissan Stadium, às 22h, horário oficial de Brasília.

Confira os jogos da primeira semana da pré-temporada da NFL:

Quinta-feira, 13 de agosto

Baltimore Ravens 30 x 27 New Orleans Saints

Detroit Lions 23 x 03 New York Jets

New England Patriots 11x 22 Green Bay Packers

Cleveland Browns 17 x 20 Washington Redskins

Chicago Bears 27 x 10 Miami Dolphins

San Diego Chargers 17 x 07 Dallas Cowboys

Sexta-feira, 14 de agosto

Atlanta Falcons 31 x 24 Tennessee Titans

Buffalo Bills 24 x 25 Carolina Panthers

Cincinnati Bengals 23 x 10 New York Giants

Jacksonville Jaguars 23 x 21 Pittsbirgh Steelers

Oakland Raiders 18 x 03 St Louis Rams

Seattle Seahawks 20 x 22 Denver Broncos

Sábado, 15 de agosto

Minnesota Vikings x Tampa Bay Buccaneers

Houston Texans x San Francisco 49ers

Arizona Cardinals x Kansas City Chiefs

Domingo, 16 de agosto

Philadelphia Eagles x Indianapolis Colts