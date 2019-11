Guia NFL - Divisão Norte da NFC

Faltando menos de uma semana para o tão esperado início da temporada 2015/16 da NFL, a VAVEL Brasil prepara oito guias - um para cada divisão -, dissecando todas as 32 franquias componentes da liga profissional de futebol americano.

Confira neste as oito equipes que fazem parte da Divisão Norte da Conferência Nacional (NFC), composta por: Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers e Minnesota Vikings.

Chicago Bears

Localização: Chicago, Illinois

Estádio: Soldier Field – 61,500 espectadores

Técnico: John Fox

Campanha em 2014: 5-11 (último lugar na divisão)

Principais chegadas: Antrel Rolle, free safety (New York Giants); Pernell McPhee, linebacker (Baltimore Ravens) e Kevin White, wide receiver (oriundo do útlimo draft);

Principais saídas: Brandon Marshall, WR (New York Jets); Charles Tillman, cornerback (Carolina Panthers) e Lance Briggs, linebacker (aposentado).

Por que o Chicago Bears pode fazer uma boa temporada?

A franquia passou por uma reformulação em sua comissão técnica. As demissões do general manager Phil Emery e do head coach Marc Trestman trouxeram para seus lugares Ryan Pace e John Fox, respectivamente. Se Trestman era inexperiente como treinador na NFL, Fox é exatamente o oposto: são 126 vitórias e 96 derrotas como treinador principal na liga, incluindo partidas em playoffs.

O treinador construiu uma sólida carreira pelo Carolina Panthers, mas nas últimas temporadas esteve a frente do Denver Broncos. Junto com Fox, chegaram o excelente coordenador ofensivo Adam Gase, também ex-Broncos, que era cotado para se tornar treinador principal e o coordenador defensivo de longa data, Vic Fangio, que passou os últimos três anos no San Francisco 49ers. Juntos, estes nomes formam uma comissão técnica muito respeitável e promissora, que, se não colher frutos nesta temporada, deve alcançar melhorias a longo prazo.

Já dentro de campo, poucos nomes empolgam. O running back veterano Matt Forte assume de vez a função de principal jogador ofensivo da equipe, coordenando o ataque terrestre e também fazendo importantes recepções. Na temporada passada, Forte conseguiu, entre corridas e recepções, 1,846 jardas e 10 touchdowns.

No ataque aéreo, Alshon Jeffery será o wide receiver número um da equipe, vindo de uma excelente temporada com 83 recepções para 1,133 jardas e 10 TD's. Seus companheiros de posição são: o talentoso rookie Kevin White, que pode perder a temporada devido à lesão, e o experiente Eddie Royal, que já teve bons anos na liga, um inclusive com o quarterback Jay Cutler na época de Denver Broncos, alcançando a marca de 91 recepções para 980 jardas e 5 TD's, sendo apenas o terceiro recebedor da equipe, função semelhante à que deve ocupar em Chicago. Ainda no ataque, o tight end Martellus Bennett e o right guard Kyle Long são garantia de bom desempenho e podem ir mais uma vez para o Pro Bowl, assim como na temporada passada.

Por que o Chicago Bears não fará uma boa temporada?

Um dos fatores determinantes para mais uma temporada decepcionante dos Bears deve ser a posição de quarterback, já que como demonstrou em temporadas anteriores, Jay Cutler não é o homem certo para guiar o ataque da equipe para o sucesso. Com comportamento polêmico e 44 interceptações nas três últimas temporadas, este ano deve ser o último de Cutler na equipe de Chicago.

O time também deve sentir a saída do excelente WR Brandon Marshall, que mesmo não vindo de um grande ano, atraía marcadores e dava espaço para que Jeffery conseguisse recepções. White, apesar de ser um jogador que num futuro próximo pode brilhar com a camisa dos Bears, está com seu primeiro ano na liga em dúvida, já que uma eventual cirurgia para tratar uma lesão na canela pode o deixar de fora da temporada.

Como se não bastassem os problemas no ataque, a equipe teve a trigésima pior defesa em jardas totais na temporada passada (6,033), a penúltima pior defesa em pontos por jogo (27.6) e em pontos totais (442), além de ocupar a 30º posição defendendo o passe. A situação pode piorar ainda mais, com a saída de jogadores que foram os pilares defensivo da equipes nos últimos anos, como Charles Tillman e Lance Briggs. Mesmo com a chegada do safety Antrel Rolle e do linebacker Pernell McPhee, as expectativas em torno da defesa não são das melhores.

Detroit Lions

Localização: Detroit, Michigan Estádio: Ford Field – 65,000 espectadores

Técnico: Jim Caldwell

Campanha em 2014: 11-5 (2° lugar na divisão, derrotado nos playoffs pelo Dallas Cowboys na fase de Wild Card)

Principais chegadas: Haloti Ngata, defensive tackle (Baltimore Ravens); Laken Tomlinson, guard (oriundo do último draft) e Ameer Abdullah, running back (oriundo do último draft);

Principais saídas: Ndamukong Suh, DT (Miami Dolphins); Nick Fairley, DT (Saint Louis Rams) e Reggie Bush, RB (San Francisco 49ers)

Por que o Detroit Lions pode fazer uma boa temporada?

Com a segunda melhor defesa geral no último ano e um ataque com muito potencial a equipe briga por playoffs, que pode vir tanto com um título de divisão como no wild card, buscando repetir a boa atuação na temporada passada. O ataque, antes tido como unilateral, firmado em passes do quarterback Matthew Stafford para o wide receiver Calvin Johnson, encontrou no WR Golden Tate uma válvula de escape.

Na temporada passada, Tate alcançou incíveis 99 recepções para 1,331 jardas e 4 touchdowns. Ainda no ataque, o running back Ameer Abdullah, selecionado na segunda rodada do draft desse ano, pode acrescentar o forte jogo corrido que falta para o time. O novato causou boas impressões em seus colegas de equipe durante os treinos. Em seus quatro anos na universidade de Nebraska, foram 4,588 jardas corridas para 39 touchdowns.

Por que o Detroit Lions não fará uma boa temporada?

Apesar das aparentes melhorias no ataque, os Lions perderam jogadores chaves no principal setor da equipe: a defesa. Os defensive tackles Ndamukong Suh e Nick Fairley devem fazer grande falta para a unidade, que foi a melhor contra o ataque corrido na última temporada. Para substituir os dois jogadores, Detroit trouxe o excelente Haloti Ngata, o que deve impedir uma queda brusca qualidade na defesa.

Ainda no setor defensivo, a equipe precisa acertar sua proteção contra o passe. Na temporada passada, os Lions cederam 3,706 jardas para os ataques aéreos adversários, ocupando a 13º posição nesse quesito. Para melhorar a secundária, a equipe contratou alguns jogadores no free agency e seleciou o cornerback Alex Carter de Stanford, na terceira rodada do draft.

Para que o ataque da equipe renda é preciso manter Matthew Stafford em segurança, mas o QB sofreu com isso na temporada passada: foram 45 sacks cedidos pela linha ofensiva de Detroit, a 11º pior marca da liga. Buscando dar mais tempo para Stafford, a equipe selecionou o guard da universidade de Duke, Laken Tomlinson, como sua primeira escolha no draft.

O que pode complicar a vida do Detroit Lions é a divisão concorrida: com o forte time do Green Bay Packers e as melhorias do Minnesota Vikings, o time não terá caminho fácil para chegar na pós-temporada.

Green Bay Packers Localização: Green Bay, Wisconsin

Estádio: Lambeau Field – 81,435 espectadores

Técnico: Mike McCarthy

Campanha em 2014: 12-4 (1° lugar na divisão, derrotado nos playoffs pelo Seattle Seahawks na final da Conferência Nacional)

Principais chegadas: Damarious Randall, CB (Draft); Quinten Rollins, CB (Draft) e Ty Montgomery, WR (Draft);

Principais saídas: Tramon Williams, CB (Cleveland Browns); Davon House, CB (Jacksonville Jaguars) e A.J. Hawk, LB (Cincinnati Bengals).

Por que o Green Bay Packers pode fazer uma boa temporada?

Com uma hegemonia de quatro temporadas na divisão, os Packers são mais uma vez favoritos para o primeiro lugar da NFC Norte. Comandado pelo excelente quarterback Aaron Rodgers, o ataque de Green Bay foi o sexto melhor em jardas totais e o primeiro em pontos na temporada passada. Eleito o MVP do último ano, Rodgers passou para 4,381 jardas, 38 touchdowns e apenas 5 interceptações.

O running back Eddie Lacy vem de mais uma boa temporada, correndo para 1,139 jardas e 9 TD's, e também recebendo 42 passes para 427 jardas e 4 touchdowns, o que pode fazer a diferença nesse ano, devido aos importantes desfalques que a equipe terá no corpo de recebedores.

Mesmo com alguns problemas na defesa, os Packers tem um dos melhores pass-rush da liga, graças aos linebackers Clay Matthews e Julius Peppers, que na última temporada fizeram 11 sacks e 2 fumbles forçados e 7 sacks e 4 fumbles forçados, respectivamente.

Por que o Green Bay Packers não fará uma boa temporada?

As lesões, principalmente no corpo de recebedores, podem fazer com que a vida dos Packers fique mais difícil do que o esperado. Com Jordy Nelson fora da temporada, Randall Cobb será o principal recebedor da franquia, e os coadjuvantes Davante Adams e Ty Montgomery terão de mostrar trabalho.

Apesar de ser a 15º defesa da NFL no aspecto geral, os Packers apresentam dificuldade parando o jogo corrido, ocupando apenas a 23º posição no ranking. Em uma divisão em que se enfrenta Adrian Peterson, Matt Forte e agora Ameer Abdullah duas vezes por temporada, isso pode fazer a diferença. A secundária da equipe também é uma dúvida, dado ao grande números de jogadores inexperientes, porém talentosos, que jogam no setor.

Minnesota Vikings

Localização: Minneapolis, Minnesota Estádio: TCF Bank Stadium – 52,525 espectadores

Técnico: Mike Zimmer

Campanha em 2014: 7-9 (3° lugar na divisão)

Principais chegadas: Mike Wallace, WR (Miami Dolphins); Terence Newman, CB (Cincinatti Bengals) e Trae Waynes, CB (Draft)

Principais saídas: Greg Jennings, WR (Miami Dolphins); Jerome Felton, FB (Buffalo Bills) e Jasper Brinkley, ILB (Dallas Cowboys)

Por que o Minnesota Vikings pode fazer uma boa temporada?

A equipe finalmente parece ter encontrado em Teddy Birdgewater o QB titular que faltava para a franquia, que somando ao retorno do running back Adrian Peterson, pode resultar em um dos ataques mais explosivos da NFL. Mike Wallace veio de Miami para ser o alvo de Bridgewater em longas distâncias, enquanto Charles Johnson continua se provando capaz de ocupar o posto de segundo wide receiver da equipe. Se saudável, o tight end Kyle Rudolph deve ser o principal alvo do quarterback na end zone e em bolas de segurança.

O time também possui bons talentos na defesa com os defensive backs Harrison Smith e Xavier Rhodes, e no front seven, com Sharrif Floyd, Anthony Barr e Everson Griffen, que juntos realizaram 20.5 sacks na temporada passada. Jogadores experientes como o LB Chad Greenway e o CB Terence Newman, além de serem importantes para a equipe dentro de campo, devem exercer importantes funções de liderança no time.

Por que o Minnesota Vikings não fará uma boa temporada?

O segundo ano costuma ser o mais difícil para a adaptação do quarterback na NFL, portanto Teddy pode não ter uma temporada tão boa como a que se espera dele, sem contar com o fraco desempenho da linha ofensiva no ano passado, 5ª pior da liga com 51 sacks cedidos, que precisa ser melhorado se o time almeja ter um QB saudável e com tempo para realizar os passes.

A saída do fullback Jerome Felton, um dos melhores da liga, pode diminuir os espaços para as corridas de Peterson, que após um ano parado pode levar tempo para encontrar o ritmo ideal de jogo.

Outro grande problema que a equipe enfrentou no último ano e pode atrapalhar o plano de chegar aos playoffs são os resultados apertados: das nove derrotas sofridas pelos Vikings na temporada passada, quatro foram por uma diferença igual ou menor de três pontos.

Aliado a todos esses fatores, a inexperiência do time e a difícil tabela podem ser os principais obstáculos para que a equipe de Minnesota tenha um ano vitorioso e chegue até os playoffs.