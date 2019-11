Guia VAVEL NFL - Divisão Norte da AFC

Faltando menos de uma semana para o tão esperado início da temporada 2015/16 da NFL, a VAVEL Brasil prepara oito guias - um para cada divisão -, dissecando todas as 32 franquias componentes da liga profissional de futebol americano.

Confira neste as oito equipes que fazem parte da Divisão Norte da Conferência Americana (AFC), composta por: Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens.

Cincinnati Bengals

Localização: Cincinnati, Ohio

Estádio: Paul Brown Stadium – 65,535 lugares

Técnico: Marvin Lewis

Campanha em 2014: 10-5-1

Principais chegadas: A.J. Hawk, linebacker (Green Bay Packers), Michael Johnson, defensive end (Tampa Bay Buccaneers), Denarious Moore, wide receiver (Oakland Raiders) e Cedric Ogbuehi, offensive tackle (Draft);

Principais saídas: Jermaine Gresham, tight end (Arizona Cardinals), Marshall Newhouse, offensive tackle (New York Giants) e Terence Newman, cornerback (Minnesota Vikings).

Por que o Cincinnati Bengals pode fazer uma boa temporada?

A esperança por uma campanha vitoriosa na temporada passa pelas mãos de um jogador principal: A.J. Green. O wide receiver de 27 anos é um dos melhores de sua posição na liga e pode fazer toda a diferença que os Bengals precisam. Com Green, Andy Dalton terá sempre um alvo confiante e poderoso. A experiência e liderança de A.J. Hawk na defesa pode garantir também que a equipe conceda menos jardas durante a temporada.

Por que o Cincinnati Bengals não fará uma boa temporada?

Inconsistência. No papel, os Bengals possuem um excelente elenco, mas em campo, muitas vezes demonstra fragilidades. Tem atuações muito boas, mas logo depois apresentam um desempenho horrível. Tal desempenho é claramente ilustrado no quarterback Andy Dalton, que não consegue manter um mesmo nível durante toda a temporada.

Outro fator que pode ser determinante para uma temporada fracassada na franquia é uma possível lesão de A.J. Green. Inúmeros jogadores se lesionam durante o ano, e se isso vier a ocorrer com o WR, Andy Dalton passará por mais dificuldades que já sofre.

Cleveland Browns

Localização: Cleveland, Ohio

Estádio: FirstEnergy Stadium – 67,407 espectadores

Técnico: Mike Pettine

Campanha em 2014: 7-9

Principais chegadas: Josh McCown, quarterback (Tampa Bay Buccaneers), Dwayne Bowe e Brian Hartline, wide receivers (Kansas City Chiefs e Miami Dolphins, respectivamente) e Danny Shelton, defensive tackle (Draft);

Principais saídas: Brian Hoyer, quarterback (Houston Texans), Jordan Cameron, tight end (Miami Dolphins), Buster Skrine, cornerback (New York Jets).

Por que o Cleveland Browns pode fazer uma boa temporada?

Se o dilema de quem será o quarterback titular for resolvido e este atuar bem, as chances da equipe aumentam um pouco. Jonny Manziel e Josh McCown brigam pela vaga de titular na posição mais importante do esporte.

As chegadas de bons wide receivers como Dwayne Bowe e Brian Hartline pode auxiliar qualquer que seja o QB titular, elevando o nível ofensivo da franquia.

O setor defensivo terá de auxiliar o ataque para uma temporada de sucesso. A chegada de Danny Shelton pode melhorar a qualidade do front seven, e a secundária segue sendo um dos pontos fortes da franquia.

Por que o Cleveland Browns não fará uma boa temporada?

Os Browns não vencem um campeonato há mais de 50 anos, e essa equipe não parece ser aquela que irá acabar com esse jejum de títulos. O problema para achar um quarterback titular e que consiga ter uma boa sequência de atuações já demonstra uma certa instabilidade, deixando a equipe em uma situação mais complicada.

Bowe e Hartline podem não se entrosar da maneira desejada, podem não render o esperado, fazendo com que a equipe dependa completamente da defesa para uma temporada de sucesso.

A adaptação do novato Danny Shelton na NFL pode não ocorrer como o esperado, deixando o front seven e todo o setor defensivo vulnerável aos bons ataques que enfrentarão os Browns nessa temporada.

Pittsburgh Steelers

Localização: Pittsburgh, Pensilvânia

Estádio: Heinz Field – 68,400 espectadores

Técnico: Mike Tomlim

Campanha em 2014: 11-5

Principais chegadas: DeAngelo Williams, running back (Carolina Panthers), Bud Dupree, linebacker (Draft) e Michael Vick, quarterback (New York Jets);

Principais saídas: Troy Polamalu, safety, Jason Worilds, linebacker e Ike Taylor, cornerback (aposentados).

Por que o Pittsburgh Steelers pode fazer uma boa temporada?

Big Ben, Le'Veon Bell e Antonio Brown. O trio ofensivo é um dos mais perigosos da liga. Sem dúvidas, Brown é um dos três melhores wide receivers da NFL. Bell e Roethlisberger estão no grupo de elite de suas respectivas posições e uma maior organização no setor defensivo, somado com uma possível eficiência prolífica no ataque pode levar os Steelers longe na temporada.

Por que o Pittsburgh Steelers não fará uma boa temporada?

Polamalu e Taylor se aposentaram, o draft da franquia não ocorreu como o esperado, afinal, todos pensavam que iriam em busca de jogadores para a secundária.

As posições cornerback e safety são os calcanhares de aquiles do elenco de Mike Tomlim, e isso pode acabar com as esperanças da torcida metaleira da Pensilvânia.

Baltimore Ravens

Localização: Baltimore, Maryland

Estádio: M&T Bank Stadium – 71,008 espectadores

Técnico: John Harbaugh

Campanha em 2014: 10-6

Principais chegadas: Kyle Arrington, cornerback (New England Patriots), Kendrick Lewis, safety (Houston Texans), Cassius Vaughn, cornerback (Detroit Lions) e Breshad Perriman, wide receiver (Draft);

Principais saídas: Haloti Ngata, defensive tackle (Detroit Lions), Jacoby Jones, wide receiver (San Diego Chargers) e Pernell McPhee, linebacker (Chicago Bears).

Por que o Baltimore Ravens pode fazer uma boa temporada?

O elenco pouco mudou e não há porque ter alguma diferença do bom desempenho que a franquia de Baltimore no ano passado. Joe Flacco está em ótima fase e Steve Smith, ao lado do novato Breshad Perriman, podem ajudar Flacco a mais uma temporada de regularidade.

Os Ravens apostaram bem na secundária durante a free agency. As contratações de Kyle Arrington e Kendrick Lewis podem causar problemas para os ataques adversários.

Por que o Baltimore Ravens não fará uma boa temporada?

Sem Jacoby Jones, a equipe perde um pouco no setor dos especialistas. Prestes a se aposentar, Steve Smith pode entrar em decadência, não rendendo o esperado. Ainda no setor ofensivo, o novato Breshad Perrmian pode demorar a se acostumar com o estilo de jogo mais pegado e complexo da NFL, diferente do futebol americano universitário.

Já na defesa, os Ravens perderam Haloti Ngata, um dos melhores DTs da liga. O front seven pode perder a qualidade e com isso, os quarterbacks adversários devem ter mais tempo no pocket para pensar na melhor jogada ofensiva.