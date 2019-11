Guia VAVEL NFL – Divisão Sul da NFC

Faltando menos de uma semana para o tão esperado início da temporada 2015/16 da NFL, a VAVEL Brasil prepara oito guias - um para cada divisão -, dissecando todas as 32 franquias componentes da liga profissional de futebol americano.

Confira neste as oito equipes que fazem parte da Divisão Sul da Conferência Nacional (NFC), composta por: Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccanners, Carolina Panthers e New Orleans Saints.

Atlanta Falcons

Localização: Atlanta, Georgia

Estádio: Georgia Dome – 71.228 espectadores

Técnico: Dan Quinn

Campanha em 2014: 6-10

Principais chegadas: Brooks Reed, linebacker (Houston Texans); Adrian Clayborn, defensive end (Tampa Bay Buccaneers), Justin Durant, linebacker (Dallas Cowboys) e Vic Beasley Jr., LB (Draft);

Principais saídas: Harry Douglas, wide receiver (Tennessee Titans); Sean Weatherspoon, linebacker e Corey Peters, defensive tackle (Arizona Cardinals).

Por que o Atlanta Falcons pode fazer uma boa temporada?

Os Falcons - apesar de duas temporadas decepcionantes - ainda têm um time muito talentoso. A equipe ainda foi bem no draft, com o recrutamento do poderoso linebacker Vic Beasley Jr., e também foi bem na free agency, reforçando bem seu setor defensivo com as chegadas de Justin Durant e Brooks Reed.

Somando os bons movimentos no mercado com a fraca divisão em que se encontra, os Falcons podem conquistar o título da NFC Sul e garantir uma vaga na pós-temporada.

Por que o Atlanta Falcons pode não fazer uma boa temporada?

Vic Beasley Jr. pode não se adaptar bem na NFL em seu primeiro ano na liga, as contratações para o setor defensivo podem não render o esperado, devido ao sistema diferente em suas novas equipes e a ausência de Sean Weatherspoon no front seven podem fazer com que a responsabilidade caia totalmente para cima de Matt Ryan e seus companheiros de ataque.

A linha ofensiva dos Falcons foi uma das mais fracas na última temporada, cedendo 31 sacks no total. Matty Ice sofreu com o pouco tempo no pocket, lançando para 14 interceptações e com a ausência de Harry Douglas, um de seus principais recebedores, o ataque pode falhar nas horas decisivas e a franquia teria mais um ano decepcionante.

Tampa Bay Buccaneers

Localização: Tampa, Florida

Estádio: Raymond James Stadium – 65,908 espectadores

Técnico: Lovie Smith

Campanha em 2014: 2-14

Principais chegadas: Jameis Winston, quarterback (Draft); Bruce Carter, linebacker (Dallas Cowboys) e Chris Conte, safety (Chicago Bears);

Principais saídas: Mason Foster, LB (Chicago Bears); Dashon Goldson, S (Washington Redskins) e Michael Johnson, defensive end (Cincinnati Bengals).

Por que o TB Buccaneers pode fazer uma boa temporada?

Assim como o Houston Texans - ambos com recorde 2-14 na última temporada -, os Bucs têm talento suficiente para não estar nessa posição. Gerald McCoy é um dos melhores defensive tacklers da liga e Alterraun Verner, apesar de uma temporada ruim, é um dos cornerbacks que mais podem surpreender positivamente na NFL.

No setor ofensivo, todas as atenções estão direcionadas a Jameis Winston. Primeira escolha geral no último Draft, o quarterback assume a liderança do ataque da franquia, e contando com o talento do wide receiver Mike Evans, pode render o esperado por todos os fãs do esporte.

Por que o TB Buccaneers pode não fazer uma boa temporada?

Um quarterback novato é sempre uma incógnita: ou chega na NFL arrebentando, como Andrew Luck no Indianapolis Colts, ou pode sofrer com a mudança de futebol americano universitário com o profissional, como o caso de Derek Carr nos Raiders, que não teve uma temporada tão ruim, mas foi bastante inconsistente.

Winston, por mais talentoso que seja, está longe de ser uma certeza e em um ambiente conturbado como dos Bucs, as coisas podem dar bem errado.

As saídas de Michael Johnson e Mason Foster podem deixar o front seven vulnerável, dando o tempo necessário para o quarterback adversário pensar na melhor jogada, até dentro do pocket.

Carolina Panthers

Localização: Charlotte, North Carolina

Estádio: Bank of America Stadium – 73,778 espectadores

Técnico: Ron Rivera

Campanha em 2014: 7-8-1

Principais chegadas: Charles Tillman, cornerback (Chicago Bears); Jordan Todman, running back (Jacksonville Jaguars) e Shaq Thompson, linebacker (Draft);

Principais saídas: Deangelo Williams, RB (Pittsburgh Steelers); Greg Hardy, defensive end (Dallas Cowboys) e Byron Bell, offensive tackle (Tennessee Titans).

Por que o Carolina Panthers pode fazer uma boa temporada?

Após temporadas seguidas com sérias lesões, o running back Jonathan Stewart teve um 2014 consistente e foi muito importante na sequência de vitórias que levou os Panthers aos playoffs na última temporada. Com uma linha ofensiva que rendeu bem e um Cam Newton saudável o ano todo, Stewart tem tudo para se consolidar como um dos melhores running backs da liga.

A versatilidade de Super Cam pode ser favorável aos Panthers. O quarterback é um dos mais altos da NFL e tem muita velocidade, se livrando facilmente de blitzes e sacks e fazendo estragos com os pés.

O tight end Greg Olsen tem tudo para ser bastante acionado mais uma temporada, auxiliando bastante seu QB nas jogadas ofensivas.

O recrutamento do linebacker Shaq Thompson no último Draft pode ajudar ainda mais no front seven, levando problema aos quarterbacks e às linhas defensivas adversárias.

Por que o Carolina Panthers pode não fazer uma boa temporada?

A lesão de Kelvin Benjamin faz com que o Panthers fique extremamente carente na posição de wide receiver. O segundo-anista fará enorme falta ao jogo aéreo da franquia, e o novato Devin Funchess, recrutado só na segunda rodada do último Draft não possue o mesmo talento de Kelvin, podendo diminuir drasticamente as jardas por passe da equipe na temporada.

Charles Tillman, cornerback de 34 anos, pode começar a sentir o peso da idade e não render como antes. Tillman pode sofrer com wide receivers adversários mais rápidos e mais jovens, deixando a secundária vulnerável.

A ausência de DeAngelo Williams pode ser sentida, Johnathan Stewart pode vir a fazer uma temporada abaixo da média na posição, causando um ataque uniforme, focado apenas nas jogadas aéreas, levando pressão a Cam Newton e companhia.

A linha ofensiva pode começar a sofrer com as blitzes adversárias, Cam será ainda mais forçado para fugir dos sacks e correr com a bola, arriscando algumas lesões, e com a ausência de seu principal wide receiver durante toda a temporada, pode sofrer com inúmeras interceptações.

New Orleans Saints

Localização: New Orleans, Louisiana

Estádio: Mercedez Bens Superdome - 76.468 espectadores

Técnico: Sean Payton

Campanha em 2014: 7-9

Principais chegadas: C.J. Spiller, running back (Buffalo Bills); Brandon Browner, cornerback (New England Patriots), Darnell Ellerbe, linebacker (Miami Dolphins) e Andrus Peat, offensive tackle (Draft);

Principais saídas: Jimmy Graham, tight end (Seattle Seahawks); Kenny Stills, wide receiver (Miami Dolphins), Ben Grubbs, guard (Kansas City Chiefs) e Junior Galette, linebacker (Washington Redskins).

Por que o New Orleans Saints pode fazer uma boa temporada?

A defesa dos Saints é um verdadeira gangorra. Tem alguns lampejos durante o ano, mas na última temporada, foi uma das piores da liga. Mas, Kenny Vaccaro e Keenan Lewis podem melhorar sua consistência, levando mais equilíbrio e noção à secundária. As presenças de Akiem Hicks e Cameron Jordan nos dois lados da linha defensiva tem tudo para levar mais pressão aos quarterbacks adversários.

No ataque, Drew Brees pode contar com um running back regular como Mark Ingram, que fará rodízios na posição com a chegada de C.J. Spiller, tirando a pressão toda de cima de Brees. No jogo aéreo, a dupla de WRs Brandin Cooks e Marques Colston poderá auxiliar nas recepções e rotas rápidas, facilitando o trabalho de seu quarterback.

Por que o New Orleans Saints pode não fazer uma boa temporada?

A perda considerável de jogadores de impacto na parte ofensiva pode diminuir o nível do ataque dos Saints. A dependência em cima de Brees será maior neste ano, que parece estar aos poucos já sentindo o efeito da idade. New Orleans já não é mais aquela máquina ofensiva que os fizeram um dos melhores time da NFC nos últimos 10 anos.

A profunidade do ataque caiu drasticamente e uma lesão de algum atleta importante - como a lesão que tirou Brandin Cooks de 2014 - pode ser fatal para mais um ano de fracasso para os Saints.