Guia VAVEL NFL - Divisão Sul da AFC

Faltando menos de uma semana para o tão esperado início da temporada 2015/16 da NFL, a VAVEL Brasil prepara oito guias - um para cada divisão -, dissecando todas as 32 franquias componentes da liga profissional de futebol americano.

Confira neste as oito equipes que fazem parte da Divisão Sul da Conferência Americana (AFC), composta por: Indianapolis Colts, Houston Texans, Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans.

Indianapolis Colts

Localização: Indianapolis, Indiana Estádio: Lucas Oil Stadium – 62.421 espectadores Técnico: Chuck Pagano Campanha em 2014: 11-5 (derrota na final da AFC para o New England Patriots) Principais chegadas: Frank Gore, running back (San Francisco 49ers); Andre Johnson e Phillip Dorsett, wide receivers (Houston Texans e Draft); Principais saídas: Cory Redding, defensive end (Arizona Cardinals), Reggie Wayne, wide receiver e Ahmad Bradshaw, running back (free agents).

Por que o Indianapolis Colts pode fazer uma boa temporada?

A boa temporada dos Colts passa pelas mãos de Andrew Luck. Cada vez mais consolidado entre os principais quarterbacks da NFL, Luck terá à sua disposição nessa temporada um envolvente corpo de recebedores, que ganhou o reforço de Andre Johnson e do calouro Phillip Dorsett. Diante disso, o jovem de 25 anos, que revela uma maturidade cada vez maior, terá ainda melhores condições para comandar um time o qual já era bom e não teve perdas significativas na offseason.

A adição de Trent Cole na linha defensiva pode minimizar o tempo no pocket nos quarterbacks adversários, que terão de aceitar o sack ou tentarão se livrar da bola. Já na secundária, Vontae Davis vai para seu sétimo ano na NFL, e teve uma temporada 2014/15 sólida: foram dois fumbles forçados e quatro interceptações.

Por que o Indianapolis Colts pode não fazer uma boa temporada?

A linha ofensiva é um problema antigo – principalmente o lado direito – e deverá seguir atrapalhando os planos da franquia. Aliado a tal fato, adiciona-se ainda as incertezas sobre Frank Gore ser capaz de comandar o jogo terrestre da equipe. Assim, entre estas dúvidas, Luck pode acabar sobrecarregado e mal protegido, combinação essa que não rima com sucesso, causando mais interceptações por parte de Luck.

A ausência de Reggie Wayne pode pesar pelo lado emocional também. A saída de um líder é sempre sentida, e liderança de Luck, principal nome da franquia, deverá vir à tona de maneira notória.

Houston Texans

Localização: Houston, Texas Estádio: NRG Stadium – 71.795 lugares Técnico: Bill O’Brien Campanha em 2014: 9-7 Principais chegadas: Brian Hoyer, quarterback (Cleveland Browns); Rahim Moore, safety (Denver Broncos) e Vince Wilfork (New England Patriots); Principais saídas: Andre Johnson, wide receiver (Indianapolis Colts) e Brooks Reed, linebacker (Atlanta Falcons).

Por que o Houston Texans pode fazer uma boa temporada?

A defesa que já era excepcional com JJ Watt - o melhor jogador defensivo da liga - se destacando jogo após o jogo ficou ainda mais forte com Jadeveon Clowney (primeira escolha do Draft de 2014) recuperado, o calouro Kevin Johnson pedindo espaço e a contratação de um dos melhores pass-rushers da liga, Vince Wilfork, torna esse front seven poderosíssimo, que irão levar dor de cabeça a muitos qaurterbacks adversários.

Aliado a eles, a secundária ganhou uma força muito grande com a chegada de Rahim Moore, tornando o time ainda mais sólido e, se o ataque engrenar - maior incógnita da franquia -, a vaga nos playoffs pode se tornar realidade.

Por que o Houston Texans pode não fazer uma boa temporada?

Brian Hoyer chegou para dar um algo a mais ao ataque e brigará pela condição de quarterback titular com Ryan Mallet, ou seja, uma disputa longe de ser empolgante. Junto a isso, o corpo de recebedores perdeu seu principal nome (Andre Johnson) e o jogo corrido não contará com Arian Foster, um dos grandes nomes dos Texans em 2014, devido à lesão. Enquanto a defesa tende a dar show dentro de campo, o ataque é cercado de incógnitas e deve ser um ponto falho ao longo de 2015.

Jacksonville Jaguars

Localização: Jacksonville, Flórida Estádio: EverBank Field – 67.246 espectadores Técnico: Gus Bradley Campanha em 2014: 3-13 Principais chegadas: Julius Thomas, tight end (Denver Broncos); Jared Odrick, defensive end (Miami Dolphins) e Dan Sukuta, linebacker (San Francisco 49ers); Principais saídas: Will Blackmon, cornerback (free agent) e Marcel Jensen, TE (Denver Broncos).

Por que o Jacksonville Jaguars pode fazer uma boa temporada?

Blake Bortles teve alguns lampejos em 2014 onde denotou seu enorme potencial. Mais maduro e com uma das melhores duplas de tight ends da liga à sua disposição (Clay Harbor e Julius Thomas), a terceira escolha geral do draft do ano passado tem boas condições de despontar de vez e comandar o jovem elenco dos Jaguars à uma campanha melhor do que os vexames dos últimos anos.

No setor defensivo, as chegadas de Jared Odrick e Dan Sukuta, dão mais opções no front seven da franquia, podendo aumentar o rendimento de todos os jogadores envolvidos na linha defensiva.

Por que o Jacksonville Jaguars pode não fazer uma boa temporada?

Embora Bortles tenha ótima capacidade técnica, a linha ofensiva não é competente o bastante para protegê-lo com qualidade e o jovem deve sofrer um pouco, não conseguindo armar as jogadas com qualidade, até porque os wide receivers são bastante limitados.

Se não bastasse as dificuldades no ataque, a defesa também não empolga e o fato de ter perdido o calouro Dante Fowler Jr. por lesão mostra que a situação defensiva não deve ser tão diferente se comparada a de 2014.

Somado isso com o fato de Indianapolis Colts e Houston Texans estarem a um nível acima, a vaga para os playoffs deve ficar novamente na espera.

Tennessee Titans

Localização: Nashville, Tennessee Estádio: Nissan Stadium – 69.143 espectadores Técnico: Ken Whisehunt Campanha em 2014: 2-14 Principais chegadas: Marcus Mariota, quarterback (Draft); Brian Orapko, linebacker (Washington Redskins) e Perrish Cox, cornerback (San Francisco 49ers); Principais saídas: Bernard Pollard (free agent), Jake Locker, quarterback (aposentado) e Michael Oher, offensive tackle (Carolina Panthers).

Por que o Tennessee Titans pode fazer uma boa temporada?

O elenco é jovem e joga sem muitas responsabilidades. Apesar da confiança depositada ser grande, Mariota deve ter boas condições para se adaptar mesmo com um elenco longe de ser brilhante. Dessa forma, não dá pra esperar que os Titans consigam ir tão bem, mas as chances de conquistar algumas boas vitórias, ainda mais com a defesa bem reforçada com jogadores e com Dick LeBeau (ex-Steelers) a comandando, são grandes.

Brian Orapko e Perrish Cox chegam para auxiliar o setor defensivo e, com o comando de LeBeau, podem se tornar armas importantes para um ano vitorioso para os torcedores de Tennessee.

Por que o Tennessee Titans pode não fazer uma boa temporada?

A juventude pode ser um trunfo, mas também pode vir a ser um empecilho. É claro que os jovens não terão grandes responsabilidades, contudo, a paciência sobre eles não será eterna e uma sequência de atuações ruins pode atrapalhar todo o planejamento dos Titans, que conta com uma secundária bastante fraca.

A falta de experiência pode acabar decidindo jogos, perdendo por causa de um drop no ataque, ou uma interceptação que estava na mão cair no gramado. Por mais um ano, os Titans seguem como uma incógnita e apenas com o decorrer da temporada, será possível saber o quão longe essa equipe poderá chegar.