Guia VAVEL NFL – Divisão Oeste da AFC

Faltando menos de uma semana para o tão esperado início da temporada 2015/16 da NFL, a VAVEL Brasil prepara oito guias - um para cada divisão -, dissecando todas as 32 franquias componentes da liga profissional de futebol americano.

Confira neste as oito equipes que fazem parte da Divisão Oeste da Conferência Americana (AFC), composta por: Denver Broncos, San Diego Chargers, Kansas City Chiefs e Oakland Raiders.

Denver Broncos

Localização: Denver, Colorado Estádio: Sports Authority Field at Mile High - 76.125 espectadores Técnico: Gary Kubiak Campanha em 2014: 12-4 Principais chegadas: Evan Mathis, guard (Philadelphia Ealges), Owen Daniels, tight end (Baltimore Ravens), Antonio Smith, defensive tackle (Oakland Raiders), Shane Ray, linebacker (oriundo do último draft); Principais saídas: Julius Thomas, TE (Jacksonville Jaguars), Terrance Knighton, nose tackle (Washington Redskins), Will Montgomery, center (Chicago Bears) e Orlando Franklin, offensive guard (San Diego Chargers).

Por que o Denver Broncos pode fazer uma boa temporada?

Os Broncos renovaram com o wide reciver Demearyius Thomas por mais 5 cinco anos, assim Peyton Manning continuará a contar com seu principal alvo nos últimos anos. Além de Thomas ainda contam com Emmanuel Sanders e o segundo anista Cody Latimer que deverão garantir a produção aérea.

No jogo terrestre, C.J. Anderson despontou ao fim da temporada como um grata surpresa e deverá ser o running back #1, o rendimento do jogador será essencial para o estilo de jogo de Kubiak, pautado em muitos play actions.

Na defesa, os Broncos contam com uma excelente secundária que agora deverá estar completa. Aquib Talib e Chris Harris Jr. são dois conerbackers pro bowlers, os linebackers Brandon Marshall e Danny Trevathan, que passaram por cirurgia no último ano, estão totalmente recuperados, além do strong safety T.J. Ward e o free safety Darian Stewart que estão vindo de boa temporada. No pass rush a equipe deverá pressionar e muito os quarterbacks adversários, com os outside linebackers Von Miller, DeMarcus Ware e o calouro Shane Ray.

Por que o Denver Broncos não fará uma boa temporada?

Peyton Williams Manning. Muitas dúvidas giram em torno do veterano quarterback e sua força de lançamento. Para os Broncos será essencial poupar ao máximo o braço do atleta. Para isso, C.J. Anderson deverá manter o desempenho apresentado, caso o jogo corrido não se estabeleça como o esperado Manning poderá, assim como no último ano, chegar desgastado ao fim da temporada.

A linha ofensiva também surge como um problema para franquia, como o novo coordenador defensivo tentando implantar o esquema de zone blocking, alguns jogadores podem levar um tempo para ser adaptarem. Assim, Peyton Manning ficará mais suscetível a sacks e, consequentemente, a lesões.

San Diego Chargers

Localização: San Diego, Califórnia Estádio: Qualcomm Stadium - 71.294 espectadores Técnico: Mike McCoy Campanha em 2014: 9-7 Principais chegadas: Orlando Franklin, Jacoby Jones e Stevie Johnson, wide receivers (Baltimore Ravens e San Francisco 49ers, respectivamente) e Melvin Gordon, running back (Draft); Principais saídas: Eddie Royal, WR (Chicago Bears), Ryan Matthews, running back (Philadelphia Eagles) e Marcus Gilchrist, safety (New York Jets).

Por que o San Diego Chargers pode fazer uma boa temporada?

Na última temporada os Chargers ficaram bem perto de ir aos playoffs, o time chegou a semana 17 da temporada regular precisando vencer o Kansas City Chiefs para ficar com a vaga de wild card, porém eles foram derrotados pelo rival de divisão e deram adeus a pós-temporada.

Os confrontos divisionais foram um dos maiores problemas da franquia que conseguiu vencer apenas as duas partidas contra o Oakland Raiders. Muito se deve ao fato do ataque de San Diego ter sido, durante boa parte da temporada, unidimensional. Sem running backs eficientes, Rivers era forçado a fazer uma grande quantidade de passes e acabava ficando muito suscetível ao pass rush adversário. Vale salientar que o quarterback enfrenta duas vezes por ano, discutivelmente, as duas melhores duplas de pass rush da liga (Von Miller e DeMacus Ware nos Broncos e Tamba Hali e Justin Houston nos Chiefs).

Com a chegada Melvin Gordon, porém, esse cenário deve ser alterado e o ataque passará a ser mais equilibrado. Caso o atleta e a linha ofensiva atinjam o nível que todos imaginam, os Chargers poderão abusar dos play actions para o tight end Antonio Gates, e ainda contarão com ótimos alvos para passes em profundidade.

Na defesa, os linerbackers Melvin Ingram e Manti Te'o deverão, finalmente, conseguir manter-se saudáveis, os cornebackers Brandon Flowers e, agora recuperado, Jason Verrett irão dar conta do trabalho. Já a secundária deverá se tornar o melhor setor da defesa, mesmo permanecendo a dúvida de quem será o strong safety e se este dará conta do poderoso ataque dos Broncos e, os recém reforçados, de Chiefs e Raiders.

Por que o San Diego Chargers não fará uma boa temporada?

Melvin Gordon pode não render o esperado ou até mesmo se machucar, e isso fará com o ataque seja novamente concentrado em Philip Rivers. Sem o ataque terrestre será muito mais difícil para o time ganhar a divisão ou, até mesmo, conseguir uma vaga no wild card. As partidas contra a AFC Norte, que no último ano teve três times nos playoffs, e a NFC Norte podem ser de suma importância, haja vista que o último jogo da temporada será contra o Denver Broncos e, devido as incertezas das franquias, ambas podem estar necessitando do resultado.

Além disso, a franquia ainda convive com a dúvida se continuará a ser o San Diego Chargers ou irá virar Los Angeles Chargers em 2016. Certo é que o seu quarteback Philip Rivers já deixou bem claro que não quer a mudança, assim como os moradores de San Diego, obviamente. Caso a mudança se concretize no decorrer da temporada, uma certa revolta pode ser gerada entre os fãs, como também em Rivers que possui em seu novo contrato uma cláusula que não permite que ele seja envolvido em uma troca.

Kansas City Chiefs

Localização: Kansas City, Missouri Estádio: Arrowhead Stadium - 79.451 espectadores Técnico: Andy Reid Campanha em 2014: 9-4 Principais chegadas: Jeremy Maclin, WR (Philadelphia Eagles), Ben Grubbs, guard (New Orleans Saints), Tyvon Branch, safety (Oakland Raiders e Marcus Peters, cornerback (Draft); Principais saídas: Anthony Fasano, tight end (Tennessee Titans), Chris Owens, CB (Detroit Lions), Dwayne Bowe, WR (Cleveland Browns), Ryan Harris, offensive tackle (Denver Broncos e Vance Walker, defensive tackle (Denver Broncos).

Por que o Kansas City Chiefs pode fazer uma boa temporada?

Os Chiefs passaram por altos e baixos durante a última temporada. O time chegou a última semana da temporada regular ainda com chances de classificação. Apesar de terem feio a sua parte vencendo o San Diego Chargers, a combinação de resultados não colaborou e a franquia ficou fora dos playoffs, mesmo vencendo os dois finalistas do Super Bowl, o New England Patriots e Seattle Seahawks, a equipe pagou o preço pelas derrotas para Oakland Raiders e Tennessee Titans.

Alex Smith é um bom quarterback, apesar de ter problemas em arriscar passes mais longos. Este ano o quarteback tem tudo para ter um ano melhor já que seu ataque tende a evoluir, agora ele contará com Travis Kelce que é um tight end muito acima da média e um recebedor de ponta como Jeremy Maclin. Andy Reid ainda foi atrás de mais um recebedor conhecido, Jason Avant que trabalhou com o treinador no Philadelphia Eagles.

Além deles, Albert Wilson demonstrou uma grande evolução no final da última temporada, com isso o segundo anista tem tudo para ganhar mais espaço. Não obstante o jogo corrido conta com Jamaal Charles que, longe de lesões, deverá continuar carregando o time e deixando espaço para as play actions.

Os Chiefs renovaram com dois dos melhores outside linebackers da liga: Tamba Hali e Justin Houston, e deram um grande passo para manter a defesa consistente. A secundária que carregou consigo o problema de não conseguir interceptações ganha uma sobrevida, o safety Eric Berry está recuperado do linfoma que lhe tirou no meio da temporada passada e deve voltar a jogar, o que será um grande reforço para a defesa.

Por que o Kansas City Chiefs não fará uma boa temporada?

Alex Smith pode continuar, mesmo com recebedores de qualidade, fazendo seu jogo "conservador" e, com isso, o ataque aéreo continuará a ser fraco. Nessas situações, uma lesão de Jamaal Charles, que deverá estar sobrecarregado, deixaria a franquia do Missouri em uma situação ainda mais complicada.

Na defesa, Tamba Hali pode entrar em sua decadência, assim como Justin Houston pode não render o esperado. A secundária que é cercada de dúvidas pode voltar a sofrer com lesões e, mesmo com a volta de Eric Berry, pode não ser capaz de parar os ataques de Broncos, Chargers (confrontos divisionais), Steelers e Packers (confrontos de conferência), sei jogos que deverão dizer se a equipe briga ou não pela pós-temporada.

Oakland Raiders

Localização: Oakland, Califónia Estádio: O.co Coliseum - 63.132 espectadores Técnico: Jack Del Rio Campanha em 2014: 3-13 Principais chegadas: Michael Crabtree, WR (San Francisco 49ers), Curtis Lofton, linebacker (New Orleans Saints), Nate Allen, safety (Philadelphia Eagles) e Amari Cooper, WR (Draft); Principais saídas: LaMarr Woodley, LB (Arizona Cardinals), Antonio Smith, defensive end (Denver Broncos), James Jones, WR (New York Giants) e Maurice Jones-Drew, running back (aposentado).

Por que o Oakland Raiders pode fazer uma boa temporada?

O Oakland Raiders terminou o ano com 13 derrotas e apenas 3 vitórias. Apesar do recorde negativo, a temporada mostrou que a seleção do quarterback Derek Carr e do linebacker Khalil Mack no draft de 2014 foram ótimas escolhas e que dão a esperança de um futuro promissor para a franquia.

Com a chegada do novo cordenador ofensivo Bill Musgrave e pelo que se viu durante a pré-temporada, a filosofia de no-huddle deverá ser implementada no ataque. Para Carr, não será nenhuma novidade já que em seus tempos de Fresno State, o jogador já atuava sob esta dinâmica. A filosofia de Musgrave também inclui uma grande utilização do jogo corrido, a princípio Latavius Murray será o running back #1, mas Trent Richardson e Roy Helu Jr. deverão participar em diversos snaps.

Na defesa, os cornerbackers seguem sendo uma grande dúvida, DJ Hayden e Keith McGill são jovens talentosos, porém cometem alguns erros que demonstram uma certa inexperiência. Já os safeties Charles Woodson e Nate Allen são exatamente a experiência e solidez que a equipe necessita. O pass rush é, sem dúvidas, a parte mais sólida e talentosa desse front seven. Os jovens e versáteis Khalil Mack, Justin Tuck e o calouro Mario Edwards Jr.devem exercer grande pressão sobre os quarterbacks adversários.

Por que o Oakland Raiders não fará uma boa temporada?

Apesar de ser algo dentro da realidade de Carr, o atleta pode não se adaptar ao no-huddle, já que a sua leitura das defesas será de extrema importância para o sucesso do ataque. Caso Carr não consiga uma adaptação rápida, os desempenhos de Crabtree e Cooper também ficarão abaixo da média. Assim como a defesa e suas incertezas, que podem deixar diversas falhas frente à ataques mais potentes.

Além dos problemas do próprio time, a equipe ainda terá que lidar com um calendário de extrema dificuldade. Dentro da divisão Broncos, Chiefs e Chargers aparentam, pelo menos no papel, um melhor elenco. Pareados com AFC e NFC Norte, será de suma importância vencer os jogos considerados fáceis, contra o New York Jets, Tennessee Titans, Minnesota Vikings e Cleveland Browns.