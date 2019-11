Guia VAVEL NFL - Divisão Leste da AFC

Faltando menos de uma semana para o tão esperado início da temporada 2015/16 da NFL, a VAVEL Brasil prepara oito guias - um para cada divisão -, dissecando todas as 32 franquias componentes da liga profissional de futebol americano.

Confira neste as oito equipes que fazem parte da Divisão Leste da Conferência Americana (AFC), composta por: New England Patriots, Buffalo Bills, Miami Dolphins e New York Jets.

New England Patriots

Localização: Foxborough, Massachussets Estádio: Gillette Stadium – 62.421 espectadores Técnico: Bill Belichick Campanha em 2014: 12-4 (campeão do Super Bowl diante do Seattle Seahawks). Principais chegadas: Scott Chandler, tight end (Buffalo Bills); Bradley Fletcher, cornerback (Philadelphia Eagles) e Malcom Brown, defensive tackle (Draft); Principais saídas: Darelle Revis, CB (New York Jets); Vince Wilfork, nose tackle (Houston Texans) e Stevan Ridley, running back(New York Jets).

Por que o New England Patriots fará uma boa temporada?

Os problemas na linha ofensiva parecem ter sido solucionados, ou seja, tanto Tom Brady quanto Jimmy Garappolo não devem sofrer tantos hits, dando tempo maior para lançar a bola ou então abrir espaços para o forte running back Legarrette Blount. Rob Gronkowski promete ser a válvula de escape principal em jogadas pelo meio e as trick plays, características de Josh McDaniels, coordenador ofensivo da franquia, envolvendo posições nas linhas deve continuar em ritmo frenético.

A chegada do cornerback Bradley Flecther, ex-Eagles, deve aprimorar a secundária dos Patriots, atrapalhando as rotas dos adversários e proporcionando maior cobertura nos passes longos. Porém, uma possível lesão do atleta pode fazer com que os problemas recorrentes que a secundária dos Patriots sofreu na última temporada voltem à tona, dando dor de cabeça a Bill Belichick.

Por que o New England Patriots não fará uma boa temporada?

A secundária não é das melhores e com as recorrentes lesões do defensive end Chandler Jones, Belichik não deve mandar blitz recorrentes, deixando assim o trabalho dos atletas de fundo cada vez mais perigosos. New England é uma das equipes que mais cede passes em profundidades na liga e o fato pode se repetir na próxima temporada, ainda mais sem a presença do veterano Darrelle Revis para fazer sombra aos recebedores adversários.

Somando o tempo no pocket que os adversários terão com a limitada secundária da franquia, a responsabilidade total de bons resultados estará, novamente, nas mãos do ataque. Tom Brady e companhia mais uma vez terão de demonstrar equilíbrio, calma e poder de decisão.

Buffalo Bills

Localização: Buffalo, Nova Iorque Estádio: Ralph Wilson Stadium – 71,870 espectadores Técnico: Rex Ryan Campanha em 2014: 9-7 Principais chegadas: Richie Incognito, guard (Miami Dolphins); LeSean McCoy, running back (Philadelphia Eagles) e Percy Harvin, wide receiver (New York Jets); Principais saídas: Kiko Alonso, linebacker (Philadephia Eagles); Brandon Spikes, LB (free agent) e Scott Chandler, TE (New England Patriots).

Por que o Buffalo Bills pode fazer uma boa temporada?

A defesa com Rex Ryan costuma ter bom desempenho, principalmente causando problemas ao New England Patriots, canditado principal à conquista da divisão. Marcell Dareus, Kyle Williams e Mario Williams são jogadores de pressão no QB adversário, e a defesa que mais força sacks deve continuar a pressionar os rivais.

Mesmo não tendo um quarterback de elite, o ataque da franquia pode funcionar com as chegadas importantes de LeSean McCoy e Percy Harvin. O equilíbrio entre jogo aéreo e terrestre irá diminuir a pressão do QB under center, podendo dar mais tranquilidade ao setor.

Buffalo é candidato a conquistar vaga nos playoffs via wildcard na AFC por ter uma tabela menos difícil.

Por que o Buffalo Bills pode não fazer uma boa temporada?

Não ter um quarterback titular bom e peças no ataque aéreo fazendo a equipe concentrar suas forças no ataque terrestre e o próprio Lesean McCoy não serão capazes de ganhar partidas sozinhos.

Sammy Watkins por mais que seja um recebedor de qualidade, precisa ter de quem receber os passes, e as incertezas na posição mais importante do esporte pode atrapalhara boa campanha dos Bills.

Miami Dolphins

Localização: Miami, Florida Estádio: Sun Life Stadium – 76,100 espectadores Técnico: Joe Philbin Campanha em 2014: 8-8 Principais chegadas: Ndamukong Suh, defensive tackle (Detroit Lions); Greg Jennings, WR (Minnesota Vikings) e Jordan Cameron, tight end (Cleveland Browns); Principais saídas: Charles Clay, TE (Buffalo Bills); Brian Hartline, WR (Cleveland Browns) e Cortland Finnegan, cornerback (aposentado).

Por que o Miami Dolphins pode fazer uma boa temporada?

Os Dolphins podem fazer uma boa temporada se o front seven conseguir colocar pressão sob os quarterbacks rivais, característica forte na divisão. Suh, Cameron Wake e Earl Mitchell formam uma linha defensiva de botar medo na liga e, se for preciso, os linebackers podem ajudar na pressão pelos lados.

No setor ofensivo, Ryan Tannehill vem sendo consistente nas últimas temporadas. No ano passado, teve seus melhores números na liga: foram 27 touchdowns, 12 interceptações, quase 67% de acerto de passes e 4,045 jardas no total. Some isso com as chegadas de recebedores importantes como Kenny Stills e Greg Jennings que fica fácil perceber o porquê da empolgação da torcida dos Dolphins por uma temporada vitoriosa.

Por que o Miami Dolphins pode não fazer uma boa temporada?

As muitas novas peças para Ryan Tannehill podem complicar o ataque ao invés de melhorar. Dificuldade de entrosamento, novo playbook e outros fatores podem fazer com que os recebedores não tenham um bom ano de estreia em Miami. Além disso, Tannehill recebeu um contrato milionário e tem pressão redobrada em seus ombos para uma temporada excepcional.

Suh pode novamente se envolver em problemas extra-campo, causando um possível desconforto e infelicidade nos vestiários, o que atrapalharia no rendimento dentro dos gramados. A defesa - uma das melhores da liga na última temporada -, poderia sentir emocionalmente os problemas, atrapalhando as ambições da equipe.

New York Jets

Localização: Nova Iorque, Nova Iorque Estádio: MetLife Stadium – 69.143 Técnico: Todd Bowles Campanha em 2014: 4-12 Principais chegadas: Stevan Ridley, RB (New England Patriots); Brandon Marshall, WR (Chicago Bears) e Darrelle Revis, CB (New England Patriots); Principais saídas: Jermaine Cunningham, defensive end (free agent); Michael Vick, quarterback (Pittsburgh Steelers) e Percy Harvin, WR (Buffalo Bills).

Por que o New York Jets pode fazer uma boa temporada?

Darrelle Revis e Antonio Cromartie fazem excelente dupla de defensores e os adversários passarão dificuldades nos passes mais longos contra os Jets nessa temporada. Todd Bowles prioriza a defesa e com bom material humano em mãos, deve fazer dos Jets uma defesa segura e quase intransponível.

Mesmo sem um QB renomado, Brandon Marshall e Eric Decker podem ser bem sucedidos devido às suas habilidades pessoais, já demonstradas em seus anos de NFL.

Por que o New York Jets pode não fazer uma boa temporada?

O problema segue no próprio ataque. Geno Smith, lesionado após confusão no vestiário - fora de 6 a 10 semanas -, e Michael Vick negociado com os Steelers, não fazem mais parte do elenco para o início da temporada. A vaga pela titularidade será entre o já rodado Ryan Fitzpatrick e o novato Bryce Petty. Dois opostos extremos: o quarterback de 32 anos que nunca vingou na NFL e o outro, rookie recrutado na quarta rodada do Draft.