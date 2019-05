New York Giants renova com Eli Manning por mais quatro anos

O quarterback Eli Manning assinou uma extensão de contrato com o New York Giants no valor de U$ 84 milhões, pelo período de quatro anos. Deste valor, U$ 64 milhões devem ser garantidos.

Eli já havia revelado seu desejo de receber como um dos melhores da sua posição na NFL, e ele foi atendido: a média anual de seu novo contrato é de U$ 21 milhões, apenas um milhão a menos do que recebe Aaron Rodgers, do Green Bay Packers, o quarterback mais bem pago da liga no momento.

Manning tem 34 anos, e com este contrato, deve ficar até o final de sua carreira com os Giants. Em 11 temporadas pelo Big Blue, o QB acumula 39,755 jardas passadas para 259 touchdowns e 185 interceptações, além de conquistar dois Super Bowls pela franquia e ser eleito o jogador mais valioso nas duas ocasiões.

A.J. Green e Luke Kuechly também ganham novos contratos

O wide receiver A.J. Green, do Cincinnati Bengals e o inside linebacker Luke Kuechly, do Carolina Panthers, assinaram extensão de contrato com suas respectivas equipes.

Um dos melhores recebedores da liga, Green estendeu seu contrato pelo período de quatro anos, no valor de U$ 60 milhões. O WR é a principal peça do ataque dos Bengals, e em apenas quatro temporadas na liga já tem 329 recepções para 4,874 jardas e 35 TD's. A permanência de Green, que já foi selecionado quatro vezes para o Pro Bowl e duas vezes para o All-Pro, é uma garantia de que o ataque da franquia continuará produzindo por pelo menos mais quatro anos.

Kuechly chegou aos termos de U$ 62 milhões e cincos anos nesta quinta-feira (10 de setembro). O LB é essencial para a defesa dos Panthers desde sua chegada na liga, em 2012, quando foi selecionado pela equipe na 1° rodada do draft. Em três temporadas, o jogador acumula incríveis números: 473 tackles, 6 sacks, 27 passes desviados, 7 interceptações e um fumble forçado. Isto já rendeu para o atleta duas seleções para o Pro Bowl e para o All-Pro, além de ter recebido os prêmios de rookie defensivo do ano (2012) e jogador defensivo do ano (2013). Kuechly expressou sua felicidade com o novo acordo "É incrível. Chegar a este ponto agora é realmente legal. Eu só preciso continuar trabalhando o mais duro possível", afirma.