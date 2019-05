Mesmo com nadador cortado, Brasil é bicampeão do Desafio Raia Rápida

Na manhã deste domingo (13) aconteceu o Desafio Piraquê Raia Rápida 2015 na zona sul do Rio de Janeiro. Brasil, África do Sul, Estados Unidos e Itália competiram e foram representados por quatro nadadores cada. Na classificação geral, o Brasil ficou em primeiro lugar e conseguiu o bicampeonato do evento.

Contando com um bom público, que mesmo com a forte chuva compareceu ao Mourisco Mar, Parque Aquático do Botafogo, os brasileiros puderam contar com o apoio dos torcedores, que viram uma disputa apertada dentro da água. Primeiro, os atletas disputaram provas individuais eliminatórias de 50 metros nadando seu melhor estilo (costas, peito, borboleta e livre). Foram três baterias até que sobrassem apenas dois nadadores, que fariam a final.

A equipe dona da casa acabou perdendo o recordista mundial júnior Matheus Santana, que precisou ser cortado de última hora por conta de uma infecção. Seu substituto foi Henrique Martins, que veio de Campinas para o Rio de madrugada e acabou ficando com o segundo lugar no nado livre, ajudando o Brasil a ganhar o título da competição. Daniel Orzechowiski ficou em terceiro na segunda bateria do nado costas e acabou ficando de fora da final.

Os brasileiros Felipe França e Nicholas Santos ganharam suas modalidades (peito e borboleta respectivamente). O sul-africano Gerherd Zandberg ficou em primeiro no nado costas e o americano Anthony Ervin no livre.

As equipes finalizaram o desafio com o 4x50 m medley. O Brasil não deu chance para os adversários e levou o primeiro lugar com o tempo de 1:38.06. Os EUA ficaram com o segundo lugar, marcando 1:39.46. A África do Sul fez em 1:40.65 e a Itália, última colocada do desafio, em 1:41.54.

Resultado final:

Costas – Final individual

1º - Gehard Zandberg (AFS) – 25.19

2º - David Plummer (EUA) – 25.26

Daniel Orzechowski (BRA) – eliminado na 2ª bateria

Mirco Di Tora (ITA) – eliminado na 1ª bateria

Peito – Final individual

1º - Felipe França (BRA) – 27.62

2º - Giulio Zorzi (AFS) – 28.246

Fabio Scozzoli (ITA) – eliminado na 2ª bateria

Mike Alexandrov (EUA) – eliminado na 1ª bateria

Borboleta – Final individual

1º - Nicholas Santos (BRA) – 23.08

2º - Giles Smith (EUA) – 24.80

Roland Schoeman (AFS) – eliminado na 2ª bateria

Luca Dotto (ITA) – eliminado na 1ª bateria

Livre – Final individual

1º - Anthony Ervin (EUA) – 22.43

2º - Henrique Martins (BRA) – 23.10

Brad Tandy (AFS) – eliminado na 2ª bateria

Michele Santucci (ITA) – eliminado na 1ª bateria

4x50m medley

1º - Brasil – 1:38.06

2º - Estados Unidos – 1:39.46

3º - África do Sul – 1:40.65

4º - Itália – 1:41.54

Total

1º - Brasil – 15 pontos

2º - Estados Unidos – 11 pontos

3º - África do Sul – 9 pontos

4º - Itália – 1 ponto