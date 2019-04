Packers bate Chiefs em noite de Aaron Rodgers e Randall Cobb

Buscando a terceira vitória consecutiva na temporada 2015/16 na NFL, o Green Bay Packers recebeu nesta segunda-feira (29) o Kansas City Chiefs no Lambeau Field. Mais uma vez, os cheeseheads lotaram o estádio e fizeram a diferença para a franquia.

Com destaque para a dupla Aaron Rodgers e Randall Cobb, os Packers conseguiram o terceiro triunfo seguido, ao vencer por 38 a 28. Cobb recebeu três passes para touchdown dos cinco lançados por A-Rod, e chegando às 91 jardas totais. Em mais uma noite praticamente perfeita, o quarterback de Green Bay terminou a parte acertando 24 passes de 35 tentados para 333 jardas, além dos cinco TD's e nenhuma interceptação. Quem também foi bem foi o wide receiver James Jones, que não fazia parte do plantel mas foi contratado após a lesão de Jordy Nelson. Jones recebeu sete passes para 139 jardas, e ainda anotou um TD na vitória.

Na próxima semana, Chiefs e Packers entram em campo no domingo (5). A franquia do Missouri vai até o Paul Brown Stadium enfrentar o Cincinnati Bengals às 14h, horário de Brasília. Já Green Bay viaja à Califórnia e mede forças com o San Francisco 49ers no Levi's Stadium, às 17h25, também no horário de Brasília.

Packers abre boa vantagem já no primeiro tempo

Aproveitando-se mais uma vez do fator casa - Green Bay não perdeu no Lambeau Field na última temporada -, a franquia de Wisconsin dominou o primeiro quarto, tanto defensivamente quanto ofensivamente. No ataque, o WR Ty Montgomery foi o responsável por abrir o placar do confronto. Após campanha de menos de três minutos, A-Rod encontrou o novato na endzone, colocando 7 a 0 depois de chute de extra de Mason Crosby.

Na sequência, os Chiefs não conseguiram avançar e devolveram a posse para os donos da casa. Mais uma vez, Rodgers comandou o drive de pouco menos de seis minutos e acionou Randall Cobb em um passe de três jardas. TD Green Bay, que já abria vantagem considerável no resultado. Após o segundo TD, a franquia do Missouri precisava acordar na partida, porém um sack do novato Joe Thomas encerrou as pretensões ofensivas dos Chiefs.

Os Packers não conseguiram avançar na campanha seguinte, arriscaram uma quarta descida, mas não converteram. Kansas City aproveitou a boa posição de campo e anotou seu primeiro TD no embate: corrida de nove jardas do running back Jamaal Charles, diminuindo a vantagem dos donos da casa para sete pontos.

No drive seguinte de Green Bay, um susto para os torcedores no Lambeau Field. Rodgers sofreu o sack, deixou a bola cair e a defesa dos Chiefs recuperou a posse. Porém uma falta na secundária anulou o turnover, e a bola seguiu com o ataque de Wisconsin. Os Packers saíram da campanha com um field goal de 44 jardas convertido por Mason Crosby, aumentando a vantagem para dez pontos.

Mais uma vez a defesa dos anfitriões da partida forçaram um three-and-out do ataque adversário, já no drive seguinte. Depois, em uma campanha de apenas três minutos, A-Rod encontrou James Jones na endzone: touchdown de 27 jardas para Green Bay. Com menos de um minuto para o fim do primeiro tempo, os Chiefs até ensaiaram arriscar, mas o tempo foi curto e a partida foi para o intervalo.

Green Bay diminui ritmo mas confirma terceiro triunfo consecutivo na temporada

O terceiro quarto começou com as defesas tomando conta da partida. Já durante a terceira campanha dos Chiefs no período, Alex Smith sofreu sua primeira e única interceptação na partida: o QB tentou passe em direção ao WR Albert Wilson, mas Sam Shields conseguiu antecipar o lançamento e interceptou o adversário. No snap seguinte, Randall Cobb recebeu passe de quatro jardas de A-Rod na endzone, anotando seu segundo TD no confronto.

A franquia do Missouri tinha que entrar no jogo para buscar reverter o placar, que era bastante favorável aos donos da casa. Foi nesse momento que o talento de Jeremy Maclin apareceu. O wide receiver teve uma recepção de 31 jardas e na sequência, recebeu passe de cinco jardas na endzone, anotando o TD para os Chiefs. Foi o primeiro touchdown anotado por um wide receiver de Kansas City desde o dia 8 de dezembro de 2013, quando Alex Smith passou para Dwayne Bowe, hoje no Cleveland Browns, em partida contra o Washington Redskins. A vantagem de Green Bay ainda era de 17 pontos, e a virada de KC era praticamente improvável.

Porém, na campanha seguinte, os Packers mais uma vez tiraram proveito de James Jones e Randall Cobb. Aaron Rodgers acionou Jones em um passe de 52 jardas, deixando GB na linha de oito do ataque. A defesa visitante até conseguiu parar o ataque nas duas primeiras descidas, mas na terceira, A-Rod encontrou Cobb na endzone em um passe de quatro jardas: 38 a 14 para Green Bay.

Após o TD, a defesa dos Packers diminuiu o ritmo. Jamaal Charles correu para um touchdown de quatro jardas na campanha seguinte, e o tight end Travis Kelce recebeu passe de Alex Smith na conversão de dois pontos. Já depois, com menos de um minuto no relógio, os Chiefs anotaram mais um TD com o running back: corrida de sete jardas de Jamaal, que foram novamente para a conversão de dois pontos, mas dessa vez sem sucesso.

O kicker brasileiro Cairo Santos até que tentou um onside kick, mas Micah Hyde estava esperto no lance e conseguiu segurar a bola. Na sequência, o ataque dos donos da casa gastou tempo e os Chiefs conseguiram ter a posse novamente com menos de 20 segundos no relógio. O confronto chegou ao fim e os Packers conseguiram a terceira vitória em três jogos na temporada, enquanto Kansas City chegou à sua segunda derrota e possui apenas uma vitória.

Confira os demais jogos e resultados da semana 3 da NFL:

Quinta-feira (24/09)

New York Giants 32 x 21 Washington Redskins

Domingo (27/09)

Baltimore Ravens 24 x 28 Cincinnati Bengals

Carolina Panthers 27 x 22 New Orleans Saints

Cleveland Browns 20 x 27 Oakland Raiders

Dallas Cowboys 28 x 39 Atlanta Falcons

Houston Texans 19 x 9 Tampa Bay Buccaneers

Minnesota Vikings 31 x 14 San Diego Chargers

St. Louis Rams 6 x 12 Pittsburgh Steelers

Tennessee Titans 33 x 35 Indianapolis Colts

Miami Dolphins 14 x 41 Buffalo Bills

Seattle Seahawks 26 x 0 Chicago Bears

Arizona Cardinals 47 x 7 San Francisco 49ers

Detroit Lions 14 x 24 Denver Broncos