Daniel Cormier vence Alexander Gustafsson e mantém cinturãono UFC 192

Uma semana após evento no Japão, o UFC realiza mais um card de pay per view em 2015. A Toyota Center em Houston foi casa para o UFC 192: Cormier - Gustafsson. Na luta principal, o peso-meio-pesado Daniel Cormier fez sua primeira defesa de cinturão contra o sueco e ex-desafiante, Alexander Gustafsson.

O peso-leve Adriano Martins foi o único brasileiro no card deste sábado (3), onde conseguiu a vitória sobre Islam Makhachev ainda no primeiro assalto.

Cormier mantém cinturão de forma dividida

Após cinco rounds, Daniel Cormier manteve a qualidade e o cinturão após a decisão dos juízes, apesar de um deles ter dado o resultado positivo para o desafiante. Cormier chega a 17-1 no cartel do MMA.

Gustafsson preferiu manter a distância. Cormier acertou chutes na parte inferior até conseguir encurtar e colocar o sueco no solo. Por cima, DC não abriu espaço para que Gustafsson saísse da guarda. The Mauler conseguiu ficar em pé após explodir de costas pro chão.

O europeu começou variando mais os golpes (uppers, ganchos no corpo). mesmo levando mais pancadas, Cormier não desistiu de tentar a queda nos momentos de espaço, mas aos poucos foi mostrando cansaço. Partindo para o clinche, Daniel teve mais sucesso e aplicou vários uppercuts, que foram respondidos por Gustafsson com mais combinações oriúndas do boxe.

Mais uma vez no início, Gustafsson colocou mais golpes no campeão. Em seguida, DC recuperou-se e levou o combate para o clinche mais uma vez, acertando váriogs golpes no rosto do atleta sueco, chegando até abrir ferimento no nariz de Alexander. No minuto final, o sueco conectou uma joelhada, levando Cormier a "knockdown", que recuperou-se faltando pouco tempo.

A movimentação de ambos os atletas diminuíram. Gustafsson foi obrigado a usar mais jabs para evitar a chegada de Daniel, que levava a melhor na luta por conta de golpes no rosto e dentro do clinche do muay thai.

Mais decidido, Daniel Cormier andou para frente em busca de cada vez mais ficar mais perto do sueco para aterrisar mais socos. Gustafsson se recuperou tentando entrar em quedas, mas parava na tentativa de clinches do campeão.

"Gustafsson, você me fez um lutador melhor hoje. Fico te devendo essa melhoria na minha vida hoje. Eu queria comprovar que tenho vários tipos de jogo e esses golpes no clinch foram decisivos, ele parava de se movimentar.", falou o ainda campeão.

Bader é superior na volta de Rashad Evans

No co evento principal, o ex-campeão Rashad Evans voltou ao octógono após quase dois anos afastado por problemas de lesão. Ryan Bader, que vinha de quatro vitórias seguidas não deixou "Sugga" utilizar a estratégia correta, vencendo mais uma após a derrota sobre Glover Teixeira. Bader deverá ser o próximo desafiante ao título caso Jon Jones não volte a ativa.

Como característica de ambos, a luta olímpica foi o ponto alto do combate. Evans foi o primeiro a agarrar o oponente, pressionando Bader por pouco tempo na grade.

Evans adaptou mais a trocação, desferindo mais socos. Bader movimenta bem no combate, apesar das brechas deixadas pelo caminho que não foram exploradas pelo ex-campeão.

Com Ryan se mexendo mais, Rashad encurralou mais o oponente na grade apesar da diminuição nas investidas e sem o tempo para acertar a distância ideal. Tônica que persistiu até o terceiro round.

Russo vence com facilidade; Joseph fatura mais uma; Campeã do The Ultimate Fighter ganha a 3° no UFC

Nos pesados, o outro russo da noite, Ruslam Magomedov, não teve trabalho para superar o americano Shawn Jordan. Durante 15 minutos, o russo não foi ameaçado. Esta é a terceira vitória em três lutas de Magomedov, já Jordan tem sequência de vitórias interrompida, a última havia sido contra Matt Mitrione, em março do ano passado.

Ativo como sempre, Joseph Benavidez mostrou mais uma vez que ainda é o desafiante número um da categoria dos moscas. O algoz da vez foi o russo Ali Bagautinov.

O norte-americano, mesmo com um corte abaixo do olho esquerdo, não deixou o russo capitalizar mais pontos, levando a vitória por decisão unânime dos juízes. Esta é a quarta vitória seguida de "Joey jitsu". Bagautinov perde a segunda desde que estreou no UFC.

Abrindo o card preliminar, as meninas do peso-galo animaram os expectadores do Toyota Center. A campeão do TUF 18, Julianna Peña foi superior em dois rounds, faturando a vitória sobre Jessica Eye. Peña vence a segunda pós reality show, já Jessica acumula a segunda derrota em 2015.

Brasileiro mostra eficiência e vence no primeiro round

No quinto combate do card preliminar, o único brasileiro da noite, Adriano Martins, contou com pouco mais de um minuto para nocautear o russo Islam Makhachev. Com o resultado, Adriano vence a terceira consecutiva e impõe a primeira derrota na carreira do daguestani.

O russo conectou o primeiro golpe de impacto, com um cruzado de esquerda que pegou no rosto do manauara. Pouco tempo depois, Adriano achou espaço e após esquivar golpe de Makhachev, colocou um cruzado de direita no russo, que ficou no chão. O árbitro teve de intervir e encerrar o duelo.

Outros resultados do card preliminar:

Peso-pena: Yair Rodriguez venceu Daniel Hooker por decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 30-26);

Peso-meio-médio: Albert Tumenov venceu Alan Jouban por nocaute técnico aos 2:55 minutos do primeiro round;

Peso-leve: Adriano Martins venceu Islam Makhachev por nocaute técnico a 1:46 minutos do primeiro round;

Peso combinado*: Sage Northcutt venceu Francisco Trevino por nocaute técnico aos 57 segundos do primeiro round;

Peso-mosca: Sergio Pettis vencey Chris Cariaso por decisão unânime dos juízes (29-27, 29-27, 29-28);

Peso-pesado: Derrick Lewis venceu Viktor Pesta por nocaute técnico a 1:15 minutos do primeiro round.

*Trevino ficou cinco libras acima do peso permitido (156lbs).